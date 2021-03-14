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14.03.2021, 10:00
Регистрация вакцины Sinovac, заседание СНБО и фильм о Лукашенко: новости недели

В Украине зарегистрировали вакцину Sinovac, в СНБО провели заседание – голосовавшим за харьковские соглашения депутатам может грозить уголовное дело, "Динамо" и "Шахтер" проиграли в 1/8 финала Лиги Европы, в красной зоне расширили карантинные ограничения, Медведчука допросили в СБУ, а в Беларуси сняли фильм-расследование о Лукашенко. Обзор LIGA.net.

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В Украине зарегистрировали вакцину китайской фирмы Sinovac

Вакцина от Sinovac (Фото: Governo de Sao Paulo)

9 марта в украинском Минздраве приняли решение о регистрации вакцины против коронавируса CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac. 

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По словам замминистра здравоохранения Игоря Иващенко, перед регистрацией МОЗ изучило регистрационные удостоверения, материалы производителя, проанализировало вероятную пользу и возможные риски препарата, а также результаты клинических исследований.

Изначально контракт на поставку в Украину 1,9 млн доз был подписан с компанией Sinovac еще в декабре 2020 года. Фирмой-посредником при закупке препарата стала украинская фармкомпания Лекхим.

В начале февраля в Лекхим попросили отсрочить дату первой поставки вакцины, мотивировав это тем, что они не успевают получить экспортную лицензию и хотели бы внести дополнительные изменения в договор. Однако уже 4 марта в Лекхиме приблизили дату первой поставки, заявив, что это произойдет до 15 марта.

Тем временем в Минздраве заявили, что намерены оштрафовать Лекхим за срыв заявленных сроков – правда, не озвучив при этом ни размер штрафных санкций, ни гранично допустимую дату обещанной поставки.

При этом, как пояснили в Медзакупках, по условиям договора вакцина должна была быть зарегистрирована в Украине не позднее, чем за три дня до ее поставки.

В итоге решение о регистрации препарата CoronaVac было принято 9 марта. На сегодняшний день эффективность этой вакцины составляет 50,34% при очень легких случаях течения болезни и 78% – от легких до тяжелых случаев.

Читайте также: В Украине вакцина Sinovac должна быть к лету, иначе Лекхим вернет миллиард – StateWatch



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Теги: новости недели, динамо, вакцина, Лига Европы, александр лукашенко, шахтер, снбо, карантин, красная зона, Sinovac, харьковские соглашения
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