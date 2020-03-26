Режим ЧС, карантин и демарш Слуг народа против Зеленского. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня четверг, 26 марта. Температура от 0 до +10, курс доллара 27.96.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Демарш Слуг народа против Коломойского или против Зеленского, или против дефолта, или за здравый смысл

Никита Потураев, Егор Чернев, Александр Мариковский, Богдан Кицак, Анна Бондар, Елизавета Богуцкая, Андрей Мотовиловец, Елизавета Ясько, Виктория Подгорная, Марина Бардина, Вадим Галайчук, Дмитрий Гурин, Виталий Безгин, Татьяна Цыба, Анастасия Красносельская, Игорь Васылив, Лада Булах, Иван Юнаков, Ирина Борзова, Евгений Петруняк, Александр Санченко, Тарас Тарасенко, Галина Третьякова, Гео Лерос и Елена Шуляк.

Если коротко - теперь мы знаем, что именно этим 25 депутатам Слуги народа небезразлична Украина и/или они понимают, к чему приведет дефолт. Если не очень коротко, то сейчас в Украине происходят очень драматические события, когда парламентарии кулуарно решают судьбу страны на многие годы: проголосовать 2 закона, которые не позволят (почти) вернуть Коломойскому Приватбанк и снять наконец-то земельный мораторий, и как результат получить программу МВФ и деньги других кредиторов, (всего около $10 млрд).

И второй вариант: испугаться коронавируса, не доехать в Раду, забыть нажать кнопку, в общем - не проголосовать за эти законы, и… получить дефолт в сентябре со всеми последствиями: девальвация, падение экономики, обнищание населения, исход инвесторов на годы, международная изоляция (Россия нас не оставит в одиночестве). Но зато Коломойскому будет проще в справедливых украинских судах вернуть бывший банк и закрыть дело в таком неудобном Лондонском суде, а если повезет, то еще и получить вместо Приватбанка, компенсацию около $2 млрд. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Режим чрезвычайной ситуации в Украине и карантин продлены до 24 апреля

Как страна справится с таким вызовом?

Далеко ходить не будем. Например, наше медиа. У нас нет «джинсового бюджета». У нас нет олигарха. Нет поддержки государства. Мы зависим от рекламы. Но рекламные бюджеты свернуты. Поступления упали в два раза. Компании встали на паузу, режут траты и сокращают излишки.

Как долго в таких условиях мы сможем просуществовать? Может быть месяц. Может быть два.

А дальше? А другие компании? А те, кого уволят - как им дальше? Прочтите колонку нашего CEO Дмитрия Бондаренко. Без стратегии, без конкретных, а не декоративных шагов навстречу бизнесу, мы выходим на тонкий лед и пытаемся сделать вид, что под ногами твердая земля.

Господин президент Зеленский, вы многих уволили со словами «так, гарний хлопець, але цього замало». Послушайте людей теперь вы. Того, что вы делаете для экономики - замало. Выбрасывайте коломойское окружение с корабля и начинайте спасать страну. Рецепт вы знаете. А если не знаете - позвоните Гончаруку.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

Украинцы уже две недели живут в состоянии стресса. Коронавирус, карантин, девальвация, безработица, «мывсеумрем». Вчерашний день - не исключение. Как жить? Искать в плохих новостях хоть что-то хорошее.

К примеру, вчера в стране продлили карантин до 24 апреля и объявили режим чрезвычайной ситуации. Повод для печали? Не только. Ведь могли — чрезвычайное положение (в чем разница — читайте здесь).

В МВФ назвали последствия дефолта для Украины. Тоже плохо? Наоборот! Значит теперь все в правительстве о них знают, и до дефолта не дойдет.

Крупнейший европейский лоукостер Райнэйр прекращает полеты на два месяца. Чем не повод чаще путешествовать по Украине, Конечно когда закончится карантин?

И еще. Вчера журналистка LIGA.net Валерия Кондратова занималась полезным делом: развозила волонтеров Красного креста на тренинги по личной безопасности для медиков. Каким она увидела Киев? Закрытые магазины и кафе, минимум машин, практически полное отсутствие людей на улицах. Казалось бы, хорошего мало. А все равно красиво. Посмотрите и вы, особенно, если целыми днями сидите дома.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.