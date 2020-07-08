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Рекордные резервы НБУ, Минский фронт и суд над Фондом гарантирования. Что надо знать утром

08.07.2020, 09:00
Рекордные резервы НБУ, Минский фронт и суд над Фондом гарантирования. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 8 июля. Температура от + до +, курс доллара 

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Рекордные резервы НБУ

Запомните эту новость! Очень вряд ли мы услышим что-то подобное в ближайшее время. Отставка главы НБУ поставила отношение инвесторов на длинный холд, осенью многомиллиардные выплаты по долгам, 300 млрд дефицита бюджета никуда не делись, как и желание Зеленского-Шмыгаля накачать экономику свеженапечатанными деньгами. Пристегнитесь. И запомните эту новость и благополучное Лето 2020. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Минский фронт. О чем договариваются Киев и Москва - детали переговоров

О чем власть Владимира Зеленского договаривается с Москвой? Мы поговорили с широким кругом причастных к принятию решений. Офис Зеленского реализует "план А" - хочет вернуть Донецк и Луганск. "План Б" - стена - пока на полуе. Читайте, о чем украинская делегация говорит на переговорах с россиянами. Например, как Козак просил у Резникова показать русским наш закон о децентрализации. Забавный диалог. Россия, которая декларирует "гражданскую войну" в Украине, на переговорах эту чушь не повторяет и действует без масок. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Фонд гарантирования могут признать неконституционным. Дальше – хаос и новые суды за Приват

8 июля 2020 года может войти в историю как день исчезновения украинской системы гарантирования банковских вкладов.
Историческое событие может произойти в стенах Конституционного суда Украины: с 2016 года он исследует, была ли легитимной деятельность Фонда гарантирования вкладов физлиц в течение последних 8 лет. Если нет, значит от всей системы гарантирования вкладов, останется только юрлицо – недееспособное и уязвимое к тысячам судебных исков. Главные интересанты процесса - братья Суркисы и экс-владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Больше по ссылке.

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