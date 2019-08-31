Рестарт #Медиагигиены. Рынок медиа, опыт LIGA.net и наши планы

В 2016 году LIGA.net "заразила" инфополе термином "медиагигиена". Мы запустили масштабный одноименный проект, проанализировав с помощью компании Semantrum тысячи украинских сайтов на предмет джинсы(немаркированной рекламы). Материал собрал больше 300.000 просмотров, имел реальный импакт: несколько медиа площадок отказалисть от джинсы и начали маркировать рекламные новости. Это зафиксировали профильные организации по мониторингу сайтов.

Большинстов СМИ продержались недолго. На внеочередных парламентских выборах летом 2019-го Институт массовой информации зафиксировал рекордное количество проплаченных новостей без какой-либо маркировки – 849 штук за 12 дней наблюдений на десяти сайтах, попавших в мониторинг.

Инфографика подготовлена Институтом массовой информации

Мы против скрытой рекламы в украинских медиа. И вот почему.

1. Джинса разрушает двоерие к СМИ как институту. Колоссальные объемы джинсы на 112-ом - это не только про обман читателей этого сайта, а про разрушение доверия ко всем украинским средствам массовой информации. Большинство читателей не разделяет деятельность менеджеров СМИ близких к Виктору Медведчуку и работу журналистов других новостных СМИ. Они читают заказную новость или смотрят проплаченный сюжет и понимают-чувствуют, что журналисты их обманывают, и доверие к институту СМИ падает. Хотя падать особо уже и некуда. По данным социологических опросов более 43% украинцев не доверяют СМИ.

Читатели не вникают в детали и не различают условные "чистые" и "грязные" площадки, тень падает на весь рынок.

2. Джинса снижает качество журналистики. Продажная и качественная журналистика в одном СМИ несовместимы: у редакторов "грязных" медиа слишком много красных линий, да и трудно писать правду о том, кто недавно платил за возможность размещать манипуляции под видом независимой журналистики. Это как обличать своего подельника: даже если факты есть, доверия все равно нет.

Итог многолетнего джинсования - в Украине осталось совсем немного качественных онлайн СМИ. Информационный шум и суррогат, потребляемый большинством украинцев, имеет мало общего с журналистикой. Ситуация усугубляется тем, что на украинском медиа поле все больше ангажированных ресурсов с пророссийской повесткой - эта проблема выходит за рамки журналистских стандартов и относится к сфере нацбезопасности.

3. Джинса делает медиа рынок неконкурентным. Продажа немаркиованной рекламы приносит СМИ значительные доходы, которых напрочь лишены честные медиа. Плюс джинса создает перекос на рекламном рынке и развращает рекламодателей, они просто отказываются от маркированной рекламы.

Сегодняшняя модель украинского рынка предпологает, что объективные СМИ имеют меньше возможностей для заработка, но должны делать более качественный продукт, конкурируя с джинсовыми, олигархически и пророссийскими медиа.

Непростая задача. Но отчаение - худшее решение. Миллионы читателей LIGA.net заслуживают качественного контента. И мы им его предоставим. А также сделаем украинский медиа рынок намного прозрачнее. Уверены, что это может мотивировать СМИ к более аккуратной работе с рекламными материалами.

Мы перезапускаем проект Медиагигиена. На этот раз - при финансовой поддержке наших партнеров Интерньюс-Украина и Агентства США по международному развитию (USAID). В серии материалов мы объясним, что происходит с украинскими медиа. Будем, в том числе, на своем примере показывать ошибки, которых у нас тоже достаточно. Мы будем:

1. Разбирать главные манипуляции месяца. Кто и как пытается влиять на украинских граждан, кто из медиа стал главным каналом внедрения манипулятивной информации / дезинформации.

2. Помогать развивать критическое мышление. Покажем серию разговоров с экспертами, которые помогут нам объяснить необходимость тщательного выбора источников информации.

3. Объяснять, как отличить "здоровое" медиа от "нездорового". Предложим понятный алгоритм действий для читателя, создадим рейтинг прозрачных медиа и многое другое.

LIGA.net - не идеальное СМИ. Мы ошибаемся, иногда грубо, мы проигрывали суды, нам приходилось сотни раз извинятся перед читателями. Но мы стараемся улучшить свою работу и не повторить ошибок. В журналистике стандарты - важны. Выбор медиа в Украине - есть.

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews