Революция в Беларуси, Лукашенко отдал вагнероцев Путину, обратный водопад: новости недели

Революция в Беларуси, Лукашенко отдал Путину террористов ЧВК Вагнера, семеро судей ОАСК объявлены в розыск, высылка дипломатов РФ из Словакии, Кузьменко выпустили из СИЗО, мирный договор Израиля и ОАЭ, "вакцина против коронавируса" от России, необычный водопад. Обзор LIGA.net .

Революция в Беларуси

Иллюстративное фото: Clemens Bilan/EPA

9 августа в Беларуси прошли выборы президента.

Режим Александра Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала. Результат провластного экзитпола: Лукашенко – 79,7%, Тихановская – 6,7%. Независимый экзитпол по заграничным участкам: Тихановская - 81,5%, Лукашенко - 9,4%. ЦИК страны утверждает, что Лукашенко набрал более 80%.

После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Погиб один человек, еще по меньшей мере один – умер в больнице, куда его отвезли после задержания силовиками.

10 августа Тихановская уехала в Литву. Сообщается, что она была вынуждена это сделать из-за угроз беларусских властей. Перед отъездом она записала видеообращение, в котором, читая с листа, призвала людей не протестовать. Практически сразу стало известно, что Тихановская сделала это под давлением властей.

Лукашенко сначала называл протестующих "овцами", которыми управляют из западных стран, потом – бедняками с криминальным прошлым, потом детьми, попавшими под влияние иностранных провокаторов.

14 августа начались забастовки крупнейших предприятий страны, среди которых БелАЗ, "Гродно Азот", БелАЭС, МТЗ.

По данным на 13 августа, число задержанных в Беларуси со дня выборов, 9 августа, уже составило более 6700 человек.

На многочисленных видео из Беларуси зафиксировано, как силовики целенаправленно нападали не только на мирных протестующих, но и на случайных прохожих или проезжающие мимо автомобили. Они, как видно на кадрах, жестоко избивали людей, проникали в их автомобили.

Освобожденые из СИЗО рассказывали о избиениях и пытках, которые им пришлось пережить со стороны беларусского ОМОНа. Люди, стоявшие ночами у зданий следственных изоляторов, говорили о непрерывных криках, которые доносились из окон. Опубликовано много фотосвидетельств побоев задержанных.

Европейские страны и США не раз призывали Лукашенко остановить кровопролитие и начать диалог с протестующими и провести новые выборы в присутствии международных наблюдателей. В Евросоюзе готовят санкции против беларусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение насилия к мирным протестующим. Украина призвала Лукашенко прекратить политические преследования в Беларуси.

15 и 16 августа Лукашенко звонил Владимиру Путину. Говорили о ситуации в Беларуси. Президент РФ пообещал "помочь решить проблемы" в Беларуси, передала пресс-служба Кремля.

Противостояние диктатора и поддерживаемой протестующими оппозиции продолжается.

Читайте также: Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси