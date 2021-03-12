Рейтинг инвестпривлекательности, обыски на АЗС Glusco. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. В каком городе Украины выгоднее купить квартиру в 2021-м. Рейтинг инвестпривлекательности

Уважаемые читатели, сегодня день извинений. Во-первых, вчера вы не получили эту рассылку: все редактора не нашли важных событий и достойных для рекомендации статей. Надеемся, не повторится.

Второе извинение – серьезнее. В конце февраля мы выпустили рейтинг инвестпривлекательности украинских городов, где выгоднее покупать недвижимость для дальнейшей аренды. Читатели нам указали на отсутствие важных факторов, которые существенно занижали реальный срок окупаемости. Мы вас услышали, исправили ошибки и доработали методологию. Днепр по-прежнему остается оптимальным городом для покупки квартиры, она окупится тут меньше чем за девять лет. На другом конце списка – Харьков, местным рантье придется ждать почти 15 лет. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Сечин уходит, а Медведчук остается. Кто купил АЗС Роснефти

Вчерашний день не добавил оптимизма иностранным собственникам целого ряда украинских компаний. Все они связаны с российским и китайским капиталом. Во-первых, в СНБО продлили санкции против Сбербанка и ПИБа. Во-вторых, пригрозили национализацией Донецкоблгазу. В-третьих, рассказали, как будут возвращать государству Мотор Сич. Новость дня – СБУ и Налоговая провели рейд по заправкам Glusco. Сети, которая появилась почти пять лет назад на базе бывших АЗС Роснефти. СБУ заявляет, что речь идет о схеме "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на 240 млн грн. Это не вердикт суда, но если делу дадут ход, а заправки окажутся в списке "вещественных доказательств", то о нормальной работе и финансовой отдаче мнимые или реальные владельцы Glusco могут надолго забыть. А кто может стоять за компанией, мы подробно писали. Самое время освежить в памяти этот текст. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Не з млинцями, а з варениками. Як українці святкують Масницю: походження, традиції, страви

Масляний тиждень асоціюють з народними гуляннями, поїданням млинців з різними начинками, а також палінням опудала – символу зими. Однак, якщо зануритися в історію, українське святкування Масниці не пов’язано з млинцями або палінням соломи. За нашими традиціями, у тиждень Масниці люди відмовлялись від м’яса і "полювали на біле" – кисломолочні продукти: сир, сметану, кисле молоко. Саме тому традиційними українськими стравами протягом цього тижня були... вареники і не лише. Більше – в інтерв'ю завідувачки кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Більше за лінком.

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