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28.11.2019, 19:43

Рейтинг Зеленского упал на 20%. Почему? Разбор LIGA.net

Рейтинг Зеленского упал на 20%. Почему? Разбор LIGA.net - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Можно ли верить цифрам и почему люди начинают разочаровываться в Зеленском

Рейтинг поддержки президента Владимира Зеленского снизился более чем на 20%, утверждают социологи Киевского международного института социологии (КМИС). LIGA.net спросила социологов, что могло быть причиной.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. У респондентов спрашивали, как они относятся к тем или иным политикам. К Зеленскому позитивно относятся 52%. В сентябре, согласно опросу КМИС, эта цифра равнялась 73%. То есть за два месяца уровень поддержки президента снизился на 21%.

Опрос КМИС был проведен с 22 по 25 ноября методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность не превышает 3%. Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что с учетом всех факторов погрешность при телефонном опросе может достигать 5%, что на 2-3% больше по сравнению с обычными опросами face-to-face. При этом телефонные опросы, по его словам, являются репрезентативными, поскольку практически у всех сейчас есть мобильные телефоны.

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ПОЧЕМУ ПАДАЕТ РЕЙТИНГ. Паниотто говорит, что падение могло быть и сильнее. "В ходе предвыборной кампании Зеленский не высказывал ориентаций, потому была поддержка во всех регионах. Сейчас он начал это делать, из-за чего поддержка и падает", - считает Паниотто.

Замдиректора Центра Разумкова Михаил Мищенко полагает, что на рейтинг могли повлиять скандалы во фракции Слуга народа. Паниотто - согласен, но считает, что это больше повлияло на рейтинг Рады. Больше повлияло то, что Зеленский поднял тему продажи земли и игорного бизнеса. "Часть населения попросту не понимает суть реформы и ее влияние на экономику", - отмечает Паниотто.

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Еще одна причина - проблемы информационные. "В частности, есть протест "Нет капитуляции". Плюс информационная война - российские каналы продолжают мочить украинскую власть", - рассказывает Паниотто. В этом контексте играет роль и Игорь Коломойский. "Большинство населения не воспринимает последние заявления олигарха. И Зеленский всячески пытается от них дистанцироваться", - напоминает Паниотто.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Рейтинг Зеленского зависит, в первую очередь, от него самого, уверены социологи. Мищенко говорит: нельзя утверждать, что теперь рейтинг будет только падать. Но советует власти "преодолеть противоречия внутри себя" и доказать эффективность.

Паниотто видит иначе. Если Зеленский запустит сложные реформы - рейтинг упадет. Но многое зависит от СМИ, считает он. Например, если политика Зеленского не устроит Игоря Коломойского - против президента начнет работать медийный актив олигарха.

Усугубляет ситуацию, считает Мищенко, отсутствие маркеров улучшения жизни в Украине. Появятся ли они в будущем – "вопрос дискуссионный", считает социолог.

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специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: Владимир Зеленский, президентский рейтинг, рейтинг, соцопрос, кмис, социологический опрос, падение рейтинга
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