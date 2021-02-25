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Рейтинг Зеленского вырос, Telegram заблокируют в Украине? Что надо знать утром

25.02.2021, 09:00
Рейтинг Зеленского вырос, Telegram заблокируют в Украине? Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня четверг, 25 февраля. Температура от +6 до -1, курс доллара 27.95

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Рейтинг Зеленского вырос впервые за полгода, у остальных топ-политиков он упал – опрос

Тревожная новость – с начала февраля рейтинг Зеленского вырос на 1,9 п.п., его поддерживало 23% украинцев. Что ж тревожного? Пожалуй, в феврале Зеленский был самым решительным Зеленским за свое правление: санкции против Козака (телеканалы Медведчука), Марченко (бизнес Медведчука), дело против Шария, экс-топов Привата, изгнание Дубинского и т.д. А рост всего лишь 1,9%!?! Если так дальше пойдёт, то чтобы победить на выборах, придется какую-то победоносную войну объявлять (шутка). Но не шутка, что президент, как успешный продюсер, руководствуется рейтингами и сейчас перед командой "сценаристов" Банковой сложная задача: что же делать, если такие прекрасные санкции не сработают. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Суд обязал провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам кремлевской пропаганды 

Telegram заблокируют в Украине? Ну, вряд ли. Но украинский суд уже постановил ограничить доступ к анонимным ФСБ-каналам. Это вряд ли приведет к чему-то в краткосрочной перспективе. Просто потому, что ограничить доступ к одному каналу, не закрыв доступ ко всему сервису, невозможно. Но в длинной игре это решение может иметь смысл. Например, если сайты продолжат перепечатывать информацию из анонимных ФСБ-каналов – надо ли их закрывать? А если по-другому поставить вопрос. Что если рано или поздно количество уголовных дел не только в Украине, но по всему миру превысит определенное количество – как долго Павел Дуров сможет закрывать на это глаза? Рано или поздно военная пропаганда в Телеграме станет проблемой для Дурова лично. И ему придется решать, что делать дальше. Например, выполнять ли санкции США и закрывать аккаунт Дубинского и прочих подсанкционных лиц? Год-два – и Дурову придется отвечать на сложные вопросы. Заставят обстоятельства. Больше по ссылке.

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