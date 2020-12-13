Резолюция ООН по Крыму, провокации РФ в космосе и урожай редиски на МКС: новости недели

Генассамблея ООН приняла резолюцию по оккупированному Россией Крыму, разведка США заявила о провокациях РФ в космосе и угрозе спутникам, Венецианская комиссия срочно ответила на запрос Зеленского по КСУ, в Киеве образовался сильный гололед, цивилизованный мир начал массовую вакцинацию против COVID-19, а на МКС собрали первый урожай редиски. Обзор LIGA.net .

Резолюция Генассамблеи ООН: Действия России угрожают стабильности и миру

Генассамблея ООН (Фото: Justin Lane/EPA)

7 декабря на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией оккупированного ею украинского Крыма, а также частей Черного и Азовского морей.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что эта резолюция – новый элемент растущего правового давления на Россию. В ней осуждаются действия РФ, они рассматриваются как прямая угроза безопасности и стабильности в регионе и в мире.

Документ подтверждает, что оккупация незаконна, нарушает международное право, и оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины. Резолюция отмечает, что Россия переместила в Крым вооружения, способные нести ядерные заряды, и требует немедленно прекратить такую ​​деятельность.

По словам Кулебы, документ призывает международное сообщество к консолидации усилий для деоккупации полуострова, в том числе в рамках Крымской платформы.

Российская оккупация, говорится в резолюции, наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями, а также нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружениями. Документ призывает Россию прекратить школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в ВС РФ.