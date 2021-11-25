"РФ должна прекратить насилие". Германия создает новое правительство: что это даст Украине

Три ведущих партии Германии заключили коалиционное соглашение, официально положив конец эпохе Ангелы Меркель. Социал-демократы, Зеленые и Свободные демократы сформируют правительство, во главе которого станет лидер "красных" Олаф Шольц.
Хорошие новости: министром иностранны дел, вероятно, станет критик Кремля Анналена Бербок, все три партии поддерживают стремления Киева в ЕС, а виновной за войну на Донбассе называют Россию. И самое главное – дружить с Кремлем они не намерены.
Но радикальных изменений в Украине от ротации не ждут. "Это последовательная страна", – сказал LIGA.net глава МИД Дмитрий Кулеба.
Как будет выглядеть новое правительство Германии, почему это важно для Украины и что дальше – рассказывает LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
ОБОРОНА – КРАСНЫМ СОЦИАЛИСТАМ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА – ЗЕЛЕНЫМ
24 ноября СДПГ, Зеленые и СвДП показали 177-страничный коалиционный договор. Над ним работали почти 300 переговорщиков. Все – за закрытыми дверями, лидеры партий не раскрывали детали.
Переговоры затянулись из-за разногласий по финансовой и климатической политике. В итоге стороны согласились ускорить инвестиции в "зеленые" технологии, взять курс на закрытие угольных электростанций до 2030 года и отказ от авто на дизеле и бензине, финансировать расходы из госбюджета, а не новых кредитов.
Личность будущего канцлера была раскрыта почти сразу – им станет социалист Олаф Шольц. Распределение всех остальных министерств оставалось неизвестным до вчерашнего дня.
МИД и Минэкономики достанутся Зеленым, Минобороны и МВД отойдет СДПГ, Минфин – СвДП. Всего у "красных" социалистов будет шесть министерств, у Зеленых – пять, у "желтых" – четыре.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ УКРАИНЫ
Главный позитив для Украины: внешнеполитическое ведомство возглавят последовательные критики России – Зеленые.
"Зеленые получают МИД – это позитивный момент… Важно, что им отошло и Минэкономики, которое занимается и вопросами энергетики. Министерство, от которого фактически зависит судьба Северного потока-2, тоже в руках Зеленых", – объясняет LIGA.net политолог-международник Виктор Савинок.
И почти наверняка МИД Германии возглавит Бербок. Она была кандидатом от Зеленых в канцлеры.
"Запуск СП-2 будет фатальным, поскольку Россия использует сырье для давления на Европу, – говорила она в ходе предвыборной кампании. – А Германия делает слишком мало для Украины".
Бербок будет представлять Германию на уровне министров в нормандском формате, говорит LIGA.net замдиректора центра Украинская призма Сергей Герасимчук. Из-за критического положения прав человека в РФ, а также агрессии Москвы на международной арене "этот министр не будет союзником Кремля", считает эксперт.
"Хотя у многих были опасения, что после выборов в Германии и после выборов во Франции в следующем году мы можем оказаться в ситуации, когда трое будут говорить против Украины", – утверждает Герасимчук.
Еще одна хорошая новость – это часть коалиционного соглашения, посвященная Украине и России. Кулеба положительно оценил формулировки, назвав их "очень четкими".
Правительство Шольца признает и поддерживает европейские стремления Киева. Украина "должна иметь возможность сблизиться через последовательные реформы": "Мы будем решительно и надежно реагировать на демократическое развитие и будем партнером".
Кулеба доволен этой формулировкой о европейских стремлениях: украинские дипломаты долго добивались ее закрепления.
Позиция в этой сфере во многом схожа с Меркель, отмечает Герасимчук.
Будущий Кабмин, хотя и готов к конструктивному диалогу с РФ, прямо утверждает: "Мы требуем (от России. – Ред.) немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений". Россия для нового правительства – не друг и не партнер, там лишь констатируют ее роль на международной арене.
Три партии высказались в поддержку территориальной целостности Украины: "Мы продолжим помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета".
В Берлине рассчитывают на углубление энергетического партнерства в сфере возобновляемых источников энергии, производства водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2.
"Это скажется на наших отношениях. Украину рассматривают как потенциального партнера в сфере водородной энергетики, и проект такого рода будет поддерживаться. Другое дело – это длительный и дорогой процесс, поэтому ожидать каких-то изменений в ближайшее время не стоит", – объясняет Герасимчук. Но значительные финансовые вливания в Украину от Германии маловероятны.
В договоре не упоминается Северный поток-2. Но это необязательно плохо. "Коалиционные соглашения посвящены глобальным моментам. А СП-2 – это отдельный элемент, тактический… В оценке немецкой стороны это скорее частный случай", – объясняет Савинок.
Тема сертификации трубопровода долгое время будет в подвешенном состоянии, считает Герасимчук: "Это будет использоваться как крючок, на котором будут держать Россию. Однако от проекта не откажутся".
Кулеба "сдержанно" оценил эту часть. Он хотел бы видеть более четкую позицию по СП-2: "Но мы понимаем, что коалиционное соглашение – это определенный компромисс. Мы будем и дальше работать с немецкими партнерами, новым правительством Германии по СП-2".
ЧТО ДАЛЬШЕ
"Коалиция-светофор создана", – сказал журналистам Шольц. Теперь лидеры трех партий вынесут соглашение на внутреннее голосование. Будущий канцлер надеется, что его утвердят за 10 дней. Голосование Бундестага за назначение Шольца состоится между 6 и 9 декабря.
"Соглашение еще не окончательно утверждено, но с большой вероятностью будет уже в ближайшем времени принято всеми действующими лицами", – говорит Герасимчук.
Хотя итог договоренностей в целом положителен для Украины, есть и проблема. Во времена Меркель ведомство канцлера перетянуло на себя многие компетенции МИД, говорит Савинок: "Сейчас будет интересно посмотреть, отдаст ли их Шольц и сможет ли Бербок их "переварить".
В кризисных ситуациях на внешней арене решающее слово получит Шольц, но в штатных первенство будет за МИДом, уверен он.
Радикальных изменений в политике Германии Украина не ждет, поскольку это "последовательная страна", сказал украинский министр Кулеба: "Коалиционное соглашение это подтверждает".
Читайте также: "Держит линию Меркель". Канцлером Германии станет Олаф Шольц: что это меняет для Украины
Комментарии