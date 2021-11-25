"РФ должна прекратить насилие". Германия создает новое правительство: что это даст Украине

Три ведущих партии Германии заключили коалиционное соглашение, официально положив конец эпохе Ангелы Меркель. Социал-демократы, Зеленые и Свободные демократы сформируют правительство, во главе которого станет лидер "красных" Олаф Шольц.

Хорошие новости: министром иностранны дел, вероятно, станет критик Кремля Анналена Бербок, все три партии поддерживают стремления Киева в ЕС, а виновной за войну на Донбассе называют Россию. И самое главное – дружить с Кремлем они не намерены.

Но радикальных изменений в Украине от ротации не ждут. "Это последовательная страна", – сказал LIGA.net глава МИД Дмитрий Кулеба.

Как будет выглядеть новое правительство Германии, почему это важно для Украины и что дальше – рассказывает LIGA.net.

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ОБОРОНА – КРАСНЫМ СОЦИАЛИСТАМ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА – ЗЕЛЕНЫМ

24 ноября СДПГ, Зеленые и СвДП показали 177-страничный коалиционный договор. Над ним работали почти 300 переговорщиков. Все – за закрытыми дверями, лидеры партий не раскрывали детали.

Переговоры затянулись из-за разногласий по финансовой и климатической политике. В итоге стороны согласились ускорить инвестиции в "зеленые" технологии, взять курс на закрытие угольных электростанций до 2030 года и отказ от авто на дизеле и бензине, финансировать расходы из госбюджета, а не новых кредитов.

Личность будущего канцлера была раскрыта почти сразу – им станет социалист Олаф Шольц. Распределение всех остальных министерств оставалось неизвестным до вчерашнего дня.

МИД и Минэкономики достанутся Зеленым, Минобороны и МВД отойдет СДПГ, Минфин – СвДП. Всего у "красных" социалистов будет шесть министерств, у Зеленых – пять, у "желтых" – четыре.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ УКРАИНЫ

Главный позитив для Украины: внешнеполитическое ведомство возглавят последовательные критики России – Зеленые.

"Зеленые получают МИД – это позитивный момент… Важно, что им отошло и Минэкономики, которое занимается и вопросами энергетики. Министерство, от которого фактически зависит судьба Северного потока-2, тоже в руках Зеленых", – объясняет LIGA.net политолог-международник Виктор Савинок.

И почти наверняка МИД Германии возглавит Бербок. Она была кандидатом от Зеленых в канцлеры.

"Запуск СП-2 будет фатальным, поскольку Россия использует сырье для давления на Европу, – говорила она в ходе предвыборной кампании. – А Германия делает слишком мало для Украины".

"Мы ответственны за Украину. Она избавилась от своего ядерного потенциала. Другие страны гарантировали ей безопасность. Но произошла оккупация Крыма, затем произошло вторжение на восток Украины… Россия продолжает свои провокации", – считает Бербок.

Бербок будет представлять Германию на уровне министров в нормандском формате, говорит LIGA.net замдиректора центра Украинская призма Сергей Герасимчук. Из-за критического положения прав человека в РФ, а также агрессии Москвы на международной арене "этот министр не будет союзником Кремля", считает эксперт.

"Хотя у многих были опасения, что после выборов в Германии и после выборов во Франции в следующем году мы можем оказаться в ситуации, когда трое будут говорить против Украины", – утверждает Герасимчук.

Еще одна хорошая новость – это часть коалиционного соглашения, посвященная Украине и России. Кулеба положительно оценил формулировки, назвав их "очень четкими".

Правительство Шольца признает и поддерживает европейские стремления Киева. Украина "должна иметь возможность сблизиться через последовательные реформы": "Мы будем решительно и надежно реагировать на демократическое развитие и будем партнером".

Кулеба доволен этой формулировкой о европейских стремлениях: украинские дипломаты долго добивались ее закрепления.

Позиция в этой сфере во многом схожа с Меркель, отмечает Герасимчук.

"Новое правительство готово поддерживать реформы в Украине, но не переходить к каким-то политическим обещаниям или решениям", – утверждает Герасимчук.

Будущий Кабмин, хотя и готов к конструктивному диалогу с РФ, прямо утверждает: "Мы требуем (от России. – Ред.) немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений". Россия для нового правительства – не друг и не партнер, там лишь констатируют ее роль на международной арене.

Три партии высказались в поддержку территориальной целостности Украины: "Мы продолжим помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета".

В Берлине рассчитывают на углубление энергетического партнерства в сфере возобновляемых источников энергии, производства водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2.

"Это скажется на наших отношениях. Украину рассматривают как потенциального партнера в сфере водородной энергетики, и проект такого рода будет поддерживаться. Другое дело – это длительный и дорогой процесс, поэтому ожидать каких-то изменений в ближайшее время не стоит", – объясняет Герасимчук. Но значительные финансовые вливания в Украину от Германии маловероятны.

"Свободные демократы возглавят Минфин. В соглашении уже прописано, что Германия будет стремиться к возвращению к фискальной дисциплине, а это значит: меньше расходов и больше сдержанности", – утверждает Герасимчук.

В договоре не упоминается Северный поток-2. Но это необязательно плохо. "Коалиционные соглашения посвящены глобальным моментам. А СП-2 – это отдельный элемент, тактический… В оценке немецкой стороны это скорее частный случай", – объясняет Савинок.

Тема сертификации трубопровода долгое время будет в подвешенном состоянии, считает Герасимчук: "Это будет использоваться как крючок, на котором будут держать Россию. Однако от проекта не откажутся".

Кулеба "сдержанно" оценил эту часть. Он хотел бы видеть более четкую позицию по СП-2: "Но мы понимаем, что коалиционное соглашение – это определенный компромисс. Мы будем и дальше работать с немецкими партнерами, новым правительством Германии по СП-2".

ЧТО ДАЛЬШЕ

"Коалиция-светофор создана", – сказал журналистам Шольц. Теперь лидеры трех партий вынесут соглашение на внутреннее голосование. Будущий канцлер надеется, что его утвердят за 10 дней. Голосование Бундестага за назначение Шольца состоится между 6 и 9 декабря.

"Соглашение еще не окончательно утверждено, но с большой вероятностью будет уже в ближайшем времени принято всеми действующими лицами", – говорит Герасимчук.

Хотя итог договоренностей в целом положителен для Украины, есть и проблема. Во времена Меркель ведомство канцлера перетянуло на себя многие компетенции МИД, говорит Савинок: "Сейчас будет интересно посмотреть, отдаст ли их Шольц и сможет ли Бербок их "переварить".

"Шольц и Бербок будут избегать публичных конфликтов (из-за внешней политики. – Ред). Правительство будет формировать внешнюю политику в рамках, прописанных в соглашении", – считает Герасимчук.

В кризисных ситуациях на внешней арене решающее слово получит Шольц, но в штатных первенство будет за МИДом, уверен он.

Радикальных изменений в политике Германии Украина не ждет, поскольку это "последовательная страна", сказал украинский министр Кулеба: "Коалиционное соглашение это подтверждает".

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