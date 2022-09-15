Россия два дня бьет по Кривому Рогу. Что это значит для наступления ВСУ на юге

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Армия России два дня подряд наносит ракетные удары по Кривому Рогу. 14 сентября – по гидротехническому сооружению: одна ракета "прилетела" в Ингулецком районе, шесть – в районе Карачуновского водохранилища. 15 сентября ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию, пока – без деталей.

ДОПОЛНЕНО. После публикации этого текста местные власти После публикации этого текста местные власти сообщили о новом обстреле города: опять два "прилета" в районе гидротехнических сооружений.

Оккупанты пытались создать локальный гуманитарный кризис и помешать ВСУ на юге, говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Но с расчетом таких ударов у РФ – не очень.

"Они перенесут акцент на разрушение критической инфраструктуры. Как в Харькове – по электростанции… Стоит ждать очередных терактов с применением ракетного оружия. И быть к этому готовыми", – говорит он.

Почему армия РФ бьет по Кривому Рогу, как это может повлиять на город и наступление ВСУ на юге – коротко рассказывает LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 14 сентября армия России ударила семью ракетами по Кривому Рогу. Била не старыми советскими ракетами, а более современными "Искандерами" и "Кинжалами". Удар пришелся по гидротехнической инфраструктуре.

СПРАВКА. Россия позиционирует "Кинжал" как гиперзвуковое оружие, но по сути это "Искандер" воздушного базирования, объясняет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Кевлюк. РФ била такими ракетами не случайно, говорит эксперт. У старых советских ракет – недостаточная точность для такого удара, а переделанные ракеты ПВО С-300 просто не долетели бы. "Использовано наиболее доступное оружие, хотя ресурс, выделенный на операцию, у них близок к исчерпанию, по крайней мере, к лимиту минимального запаса ракет", – сказал он.

После "прилета" в реке Ингулец начал быстро подниматься уровень воды – 100 кубометров в секунду. В итоге он вырос на 1-2 м: подтопило 112 домовладений и дачных участков, часть города осталась без водоснабжения, а на некоторых улицах власти объявили эвакуацию.

Всю ночь экстренные службы работали над устранением "огромной аварии", рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Пришлось сделать два контролируемых взрыва на дамбе ниже по течению, чтобы увеличить пропускную способность.

На утро водоснабжение восстановили почти во всем городе, говорит Вилкул. На дамбе удалось установить два затвора-шандора – и уровень воды в реке снизился на 40 см, уточнил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Он заверил, что ситуация полностью контролируемая, идет работа над локализацией утечки – в ближайшее время ее устранят.

"Работа выполнена на 50%. Уровень реки... спадает несколько часов подряд. Все идет к ликвидации аварии. Если все пойдет по плану, к концу дня мы ее ликвидируем", – сказал на брифинге 15 сентября Вилкул.

Однако уже после полудня 15 сентября Россия снова нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. На этот раз оккупанты попали по промышленному предприятию, разрушения серьезные, детали устанавливаются.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Ситуация после удара по дамбе была серьезной, россияне пытались смыть часть Кривого Рога, заявил Вилкул. О планах россиян затопить город говорит и президент Владимир Зеленский.

"Целей могло быть несколько. Первая – подтопить Кривой Рог, спровоцировать локальный гуманитарный кризис. Второе – подъем уровня воды в Ингульце усложняет маневры наших подразделений, действующих на его левом берегу: на Херсонско-Бериславском плацдарме в районе Давыдового Брода. В принципе, ни одного больше военного значения этот удар иметь не мог", – уверен Кевлюк.

Россияне специально использовали "Искандеры", чтобы попытаться смыть переправы на плацдарме, но последствия такого удара все же не будут для ВСУ критичными, считает эксперт. Они могут усложнить наведение понтонов, но чтобы смыть уже существующие переправы, надо было разрушить гидротехническое сооружение одномоментно.

"Тогда быстрый подъем воды – перемещение ее из водохранилища над дамбой в Ингулец – такой эффект имел бы. Сейчас это просто переливание из одного сосуда в другой сосуд… Россияне не достигли цели. Это говорит о том, что не сильно они умеют рассчитывать такие удары", – говорит Кевлюк.

Гидрогеолог и глава cовета Национального экологического центра Руслан Гаврилюк пока не готов оценивать, насколько критичны повреждения. Для этого надо быть на месте, видеть масштабы и что было дальше – во время подрывов украинскими специалистами.

Но уже очевидна проблема подтопления домов, говорит Гаврилюк LIGA.net. Вода может попадать в подвалы, а в жилищах – появляться излишняя влага. "Это не то чтобы критично, но неприятно по меньшей мере. Мы видели такие вещи в долине Ирпеня, когда наши были вынуждены взорвать дамбу. Мы видели, как деревни на берегах реки страдают и до сих пор вынуждены откачивать воду", – рассказывает он.

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Карачуновское водохранилище используется для водоснабжения, отмечает Гаврилюк. Он не исключает, что как минимум могут быть ограничения на использование воды из него или же полное прекращение.

"Не дай Бог, конечно. Но я подробно не знаю, есть ли в Кривом Роге какие-то резервные решения, запасные варианты на такой случай… Этой информацией лучше владеют местные власти – как и где расположены водозаборные сооружения", – говорит эксперт.

Резервные линии у города есть, утверждает Вилкул. Подавать по ним воду в систему начали примерно через три часа после аварии. Скоро дадут воду в район Макулан, идет наполнение системы после ремонта поврежденной трубы. Пока в этот район воду подвозят спецмашинами.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Такие обстрелы могут иметь эффект, однако последствия отразятся и на Крыме, и на переправах самих россиян через Днепр, и на всей правобережной группировке оккупантов, говорит Кевлюк. Но к новому ракетному террору надо быть готовым – всегда.

"Они перенесут акцент на разрушение критической инфраструктуры, прежде всего инфраструктуры жизнеобеспечения. Как это случилось в Харькове – по электростанции. Для таких целей они будут использовать наиболее дорогостоящие, наиболее высокоточные средства поражения", – считает эксперт.

Кевлюк отмечает, что удар по гидротехническим сооружениям – нарушение норм и правил войны, это военное преступление без сроков давности. На российский террор будет ответ, заверяет Зеленский.

"Сможет ли это нас сломать? Отнюдь, – утверждает президент. – Будет ли оккупантов ждать справедливый ответ и возмездие? Бесспорно, да".

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