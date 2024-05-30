Распад России, победа, восстановление контроля над границами Украины 1991 года – типичная мечта каждого украинца. Однако это может оказаться иллюзией: для того, чтобы такие империи, как Россия, распались, нужны триггеры, говорят в интервью LIGA.net три историка.

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Вместе с ними редакция исследовала причины, которые могут привести (или нет) к коллапсу России и которые уже приводили в прошлом к краху империй: санкции, проигрыш в войне, культ личности – в случае россиян – диктатора Владимира Путина.

Но мы не телемарафон и не собираемся набирать вам теплую ванну. Коллапс Украины возможен раньше. Да. Об этом рассказал историк Ярослав Грицак в новом интервью, которое вы сможете посмотреть на нашем YouTube в субботу, 1 июня.

"К сожалению, мы находимся в низкой точке. Коллапс – это война на истощение. Коллапс не столько из-за ситуации на фронте, хотя это очень важно, а из-за общественных настроений. Готов ли народ нести бремя войны дальше? Из того, что я вижу, – терпения все меньше и меньше. Люди хотят развязки… Это опасно, это иллюзия, но я не исключаю такого сценария… Потому что Путин сейчaс нa коне", – говорит Грицaк LIGA.net.

Почему в XXI веке вообще существует такое имперское образование, как Российская Федерация? Когда империи распадаются? Возможен ли раскол России и какие регионы наиболее шатки? На эти вопросы LIGA.net ответили Ярослав Грицaк, Януш Бугайски и Мартин Шульце Вессель.

Ярослав Грицак – профессор УКУ, автор книги "Преодолеть прошлое: глобальная история Украины", которая стала едва ли не первым современным бестселлером по истории Украины.

Януш Бугайски (США) – аналитик фонда Джеймстауна, мозгового центра по вопросам оборонной политики. Автор книги "Несостоятельное государство. Инструкция по расчленению России".

Мартин Шульце Вессель (Германия) – профессор университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене. Специализируется на истории Восточной Европы. Был инициатором громкого заявления в декабре 2023 года немецкому правительству, в котором ведущие историки призвали Германию и Запад увеличить поддержку Украины.