Генерал-лейтенант Игорь Лунев был назначен Петром Порошенко. Зеленский убирает одного из последних командующих - генералов, которых назначил не он

25 августа президент Владимир Зеленский уволил командующего Сил спецопераций Игоря Лунева - генерала, назначенного при Петре Порошенко. Военные эксперты считают, что президент продолжает ставить в руководство Вооруженными силами своих людей, обязанных ему карьерным ростом. LIGA.net собрала все факты о новом командующем ССО и попыталась узнать причины отставки Лунева.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 25 августа Зеленский подписал указ об увольнении генерал-лейтенанта Игоря Лунев с должности командующего ССО. Лунев возглавлял Силы спецопераций с момента их создания в 2016 году. Вместо него был назначен Григорий Галаган. Перед новым руководителем Зеленский поставил задание "продолжать развитие всех компонентов ССО". "Необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, адекватно реагировать на провокационные действия противника", - сказал Зеленский во время встречи с Галаганом, сообщает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Галаган – генерал-майор запаса. С 2002 по 2019 годы — военнослужащий СБУ, первый замначальника ЦСО "Альфа". В 2002-2014 годах служил в Крыму, где был заместителем начальника отделения "Альфы". После оккупации полуострова Россией вернулся на материк.

"Я выезжал с полуострова через Перекоп… Там уже стояли бывшие сотрудники "Беркута", которые перешли на сторону России, с которыми неоднократно ранее работали вместе на совместных мероприятиях. Мой бус они не проверяли. Спросили "Вы в Украину?" с непонятным, растерянным выражением лица. У них явно было уважение к тому, что мы остались верны своей стране", - рассказал Галаган в интервью Цензор.нет в 2019 году.

Ветеран российско-украинской войны, участник боевых действий. В апреле 2015 года был ранен при выполнении боевого задания. Награжден орденом "За мужество" III степени и орденом Богдана Хмельницкого III степени. В апреле-сентябре 2019 года занимал должность первого замминистра по делам ветеранов.

Читайте также: "Никто не закончит войну быстрее меня". Интервью Зеленского – за минуту

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Силы спецопераций – засекреченное подразделение, поэтому и настоящая причина смены руководства остается неизвестной. Публично Зеленский мотивировал свое решение тем, что "в условиях перемирия изменилось задание операции объединенных сил". "Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мероприятиями", - заявил президента на встрече с новым командующим.

LIGA.net обратилась за комментариями в Офис президента и профильный комитет Рады, однако там комментировать причины увольнения Лунева не захотели. Очевидный факт: президент снял с должности очередного генерала, который был назначен во времена президентства Порошенко. "Всех людей, которые вызывали доверие у Порошенко, стараются потихонечку убирать", - поделился своим мнением с LIGA.net военный волонтер Роман Доник.

Кроме того, известно, что в день инаугурации Зеленского Лунев не отдал честь новоизбранному президенту. "Никакого двойного дна в этих действиях нет. Те, кто проходил службу в армии, знают, что при нахождении в развернутом одношереножном строю рука к головному убору не прикладывается. Несмотря на то, что нас инструктировали. Но это чисто рефлекторная моя оплошность", - объяснил тогда свой поступок Лунев.

Доник считает, что это может быть как устранение неугодного, так и повышение. "Лунев переходит в распоряжение министра обороны. У него сохраняется зарплата и ему должны предоставить должность. Генералов просто так не увольняют. Вариантов много", - сказал волонтер.

26 августа Генштаб сообщил, что Лунева назначили "на другую должность" в Главный командный центр ВСУ. LIGA.net пыталась уточнить в пресс-службе Минобороны название новой должности Лунева, однако там сказали, что не владеют такой информацией.

"Возможно, Галаган согласен выполнять те задачи, которые в силу личных качеств не может выполнять Лунев. Есть люди, ориентированные на войну, а есть люди, ориентированные на выполнение приказов. Они могут быть хорошими солдатами, но они службисты до мозга костей", - добавил Доник.

Согласен с ним военный эксперт Олег Жданов. "Это замена людей на свою команду. Долго Зеленский решался на этот момент, но понял, что без своих людей на ключевых должностях много каши не сваришь", - сообщил он в комментарии LIGA.net. Кроме того, эксперт прогнозирует, что в следующем году возможна ротация главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака: "Это человек не из команды Зеленского".

Читайте также: Зеленский назначил своего советника первым заместителем секретаря СНБО

ЧТО ДАЛЬШЕ. Лунев заявил, что остается в Вооруженных силах. И обратился к своему преемнику: "Вы должны сохранить и наращивать достижения, которые мы с вами достигли в условиях войны. Быть первым командующим самого молодого и современного рода сил было большой честью для меня".

Галаган собирается развивать морской и авиационный компонент ССО, сообщает пресс-служба ОП. Военный эксперт Жданов не дает особых советов Галагану, поскольку уверен, что к развитию Сил спецопераций причастные западные партнеры.

"Для нас это новый род войск, в формировании которых нам любезно согласились помочь наши партнеры. Поэтому там куча специалистов из стран-партнеров, которые знают, как готовить и поддерживать в боевой готовности ССО", - отметил эксперт.

Депутат из фракции Голос, киборг и бывший сотрудник "Альфы" Роман Костенко позитивно оценил назначение Галагана. "Это боевой офицер, который звание генерала получил, будучи на фронте. Также он был руководителем контрдиверсионного подразделения ССО и начальником штаба ССО. Если ты прошел должность начальника штаба, ты можешь руководить подразделением", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

Костенко считает, что для ССО требуется объединить оперативный компонент с армейским спецназом. "Все думают, что ССО – это непосредственно подразделения спецназа. Но спецназ – это завершающая стадия операции. Добыча информации и планирование – это все делают оперативные подразделения. Поэтому имея опыт работы в СБУ и ССО, Галаган объединит эти компоненты и для ССО это будет плюс", - считает депутат.

Читайте также: "Из 50 кандидатов в ССО проходит десятая часть". Об элите украинской армии - за минуту

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.