Руководство МВД и дети погибли в Броварах. Что известно о трагедии

Утром 18 января возле детского сада в Броварах разбился вертолет ГСЧС. Погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, первый замглавы МВД Евгений Енин, четверо детей и еще 11 человек.

"Все произошло в течение минут 10, – говорит LIGA.net Анна, мама ребенка из детсада. – Я сдала, переодела ребенка и даже до дома не успела дойти".

Что происходит на месте трагедии, какие есть версии авиакатастрофы и кто может возглавить МВД – коротко пишет LIGA.net

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Около 08:20 18 января возле детского сада в Броварах разбился вертолет с руководством МВД на борту, который летел в Харьковскую область.

На момент публикации известно о 17 погибших, среди них – министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и четверо детей. Еще 25 человек госпитализированы, среди них – 11 детей.

На месте трагедии работают следователи СБУ, Нацполиции и ГБР. Вертолет летел на низкой высоте, говорит глава областной полиции Андрей Небытов и просит свидетелей сообщать детали по номеру 102.

Основной удар, вероятно, пришелся в правую часть здания детсада, передает корреспондент LIGA.net из Броваров.

"Мы услышали сильный взрыв. Дом встряхнуло. Мы выскочили на улицу, а уже через три-четыре минуты во двор заехали первые машины скорой помощи", – говорит пенсионерка Елизавета, которая живет в соседнем доме.

Обломки потерпевшего крушение вертолета разбросаны по всей территории детского сада, их снимали с крыши с помощью крана.

"Вот кусок фюзеляжа лежит, вот черная каска. Там же нашли фрагменты тела", – говорит LIGA.net Тарас Логинов, руководитель отряда быстрого реагирования Красного Креста. Волонтеры дежурят на улице вместе с сотнями спасателей ГСЧС, военных, полицейских.

Детей из садика эвакуировали, в лицее №10 открыт оперативный штаб для помощи пострадавшим.

"Все произошло в течение минут 10, – говорит LIGA.net Анна, мама ребенка из детсада. – Я сдала, переодела ребенка и даже до дома не успела дойти. Для меня было самое главное тогда услышать, что мой ребенок жив".

По словам Анны, ее ребенок напуган. Воспитательница группы – цела, она написала в чат родителей, что все в их группе живы.

Поисковые работы продолжаются – спасатели разбирают перекрытия между первым и вторым этажами детсада. Местные жители приносят цветы и игрушки к обломкам.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. СБУ рассматривает несколько версий трагедии. Среди них – нарушение правил полета, технеисправность, умышленное уничтожение вертолета.

"Рассматриваем все возможные версии, включая диверсию, – заявил генпрокурор Андрей Костин . – Но пока специалисты не сделают свои выводы – никаких спекулятивных теорий не должно быть. Необходимо установить истину".

МВД руководит одними из самых важных в условиях войны ведомств – Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией, Госслужбой чрезвычайных ситуаций. Система не парализована и работает, как и работала, заверил с места трагедии замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"Вы видите, что руководство и органы Нацполиции здесь находятся. Это никак не будет влиять на работу Нацполиции, Нацгвардии или ГСЧС", – сказал он.

Полет выполнялся на вертолете Eurocopter EC-225 Super Puma с бортовым номером 54, который принадлежит ГСЧС.

По словам спасателей, на нем неоднократно перевозили личный состав в места чрезвычайных ситуаций, экипаж был подготовлен к выполнению задач в сложных условиях и имел необходимое количество часов налета на EC-225.

Такими же вертолетами пользуются пограничники, Нагцвардия и само МВД, отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Их производит французская компания Airbus Helicopters – Украина в 2018 году договорилась о закупке 21 вертолета общей стоимостью 551 млн евро.

В апреле 2016-го в Северном море разбился Super Puma, который вез на газовую вышку сотрудников норвежской компании Statoil. Расследование установило, что трагедия произошла в результате усталости шестерни в редукторе несущего винта.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Временно исполняющим обязанности министра должен стать один из заместителей Монастырского, сообщил глава правоохранительного комитета Сергей Ионушас.

Их – пять: Мери Акопян, Сергей Гончаров, Богдан Драпьятый, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко. Кто именно станет и. о. – определит Кабмин, уточнил в комментарии LIGA.net советник главы МВД Вадим Денисенко. Для этого правительство соберется на внеочередное заседание уже сегодня, 18 января.

Кандидатуру нового главы МВД еще предстоит определить, отмечает Ионушас. Ее должен подать в Раду премьер-министр, затем ее рассмотрит правоохранительный комитет парламент, а потом по ней проголосуют нардепы. Для назначения необходимо 226 голосов.

Расследование катастрофы может занять несколько недель, прогнозирует Игнат. Пока правоохранители призывают не спекулировать на этой теме и просят свидетелей сообщать детали в полицию.

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