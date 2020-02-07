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07.02.2020, 09:00

Рынок земли, государство в смартфоне и компенсация для Коломойского. Что надо знать утром

Рынок земли, государство в смартфоне и компенсация для Коломойского. Что надо знать утром - Фото
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 7 февраля. Температура от -7 до -4, курс доллара 24.58.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Земля: первая кровь. Как Рада целый день открывала рынок и не открыла. Репортаж

Вчера, 6 февраля, Верховна Рада рассмотрела 184 поправки к законопроекту, открывающему рынок земли. Если вы подумали - Ого!, то зря. Это меньше 5% от всех правок, которые предстоит рассмотреть. То есть еще дней 25 и рынок земли проголосуют. Может быть, а может и нет. Вчера украинский парламентаризм был театром абсурда, в котором слившееся в едином порыве против земельной реформы БЮТовцы, ОПЗЖшники, экс-регионалы мажоритарщики и порошенковцы играли шумные первые роли и как могли, затягивали голосование,  а Слуги народа были бессильным статистами в цирке. И нас еще ждет много дней подобного бесплатного цирка. На самом деле очень дорого - год моратория стоит украинскому ВВП до 1,5 млрд долларов. Сколько именно и при каких условиях можно посмотреть в нашем конструкторе земельной реформы. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Компенсация для Коломойского. Почему закон о невозврате ПриватБанка застрял в Раде

Нельзя просто так взять и принять в парламенте «антиколомойский закон». Тот самый, который должен законодательно защитить Приватбанк от возвращения прежнему акционеру. Перед внесением в парламент из него обязательно исчезнут несколько пунктов, без которых принятие закона потеряет смысл. По крайней мере, такое впечатление в итоге сложилось у МВФ, говорят наши собеседники в НБУ и финансовом комитете Рады. А принятие закона — одно из условий Фонда для очередного транша Украине. Нет закона — нет денег. Все просто. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Зеленский: Записи Гончарука загрузили в интернет с компьютера 1+1

Продолжение истории с прослушкой Гончарука показывает, что бывшие собственники ПриватБанка готовы пойти на все, чтобы вернуть его. И даже топить рейтинг Владимира Зеленского, которому из-за записей пришлось влезать в публичный конфликт с премьером. Очень интересно, что сам президент думает о своем старом друге Игоре Валерьевиче. Надо следить за руками СБУ. Замнут дело - договорились, дадут делу ход - в отношениях трещина. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Государство в смартфоне. В Украине запустили приложение Дія

Минцифра запустила Дію, которая должна стать со временем главным порталом для цифровых услуг в стране. Всё документы, которые сейчас на пластике или бумаге, должны быть переведены в цифровой вид. Если все пойдет по намеченному сценарию, то это, конечно, будет перемога. Но с обращением с цифровыми данных всегда непросто. Ведь они могут стать целью хакеров или просто быть упущены из-за халатности чиновников. Короче говоря, 2020 станет на прочность как для Минцифры, нового министерства, так и для его детища. Если проект выживет и переживёт скандалы, значит чиновники и разработчики точно сотворили что-то стоящее. Больше по ссылке.

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Теги: эмейл-рассылка, алексей гончарук, Владимир Зеленский, рынок земли, игорь коломойский
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