Рынок земли и депутатская неприкосновенность. Что вам надо знать этим утром

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Сегодня четверг, 19 декабря. Температура от +1 до +9, курс доллара 23.41

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Зеленский предложил уменьшить лимит земли "в одни руки"

Зеленский пошёл на поводу у протестующих ( с хорошей растяжкой ) и предложил ограничить концентрацию земли с 200000!до 10000 га. Это плохо. Если будет принята такая реформа, то экономический эффект от неё будут минимальный. Какой именно - в таблице.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Новый гигант: Fiat Chrysler и Peugeot подписали договор о слиянии

Оглянитесь вокруг: мы живем в эпоху альянсов. Самый наглядный пример - авторынок. Благодаря объединению компании смогут экономить в разработке новых технологий. Для потребителей здесь тоже одни плюсы. Как минимум за счет общей сервисной базы. И скорее всего, это не конец истории. Подробности по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. НАБУ и САП - Зеленскому: Ветируйте "снятие иммунитета с нардепов

Эпикфейл Слуги народа в Раде. В турборежиме депутаты решили дочистить законодательство от упоминания неприкосновенности нардепов. Но вместо снятия иммунитета - усилили. НАБУ и САП настолько удивились, что призвали Зеленского ветировать закон, принятый партией Зеленского. Впрочем, если президент вето не наложит, может оказаться, что план был именно в этом. Больше по ссылке.

Текст дня. Вопрос на миллиарды: вернет ли суд ПриватБанк Коломойскому? Три сценария

19 декабря начинается исторический для Украины процесс: государство попробует доказать в суде апелляционной инстанции, что национализация ПриватБанка в декабре 2016 года была законной. Первую инстанцию Кабмин и НБУ уже проиграли: теперь один из бывших собственников банка Игорь Коломойский как никогда близок к победе.

Большая судебная война за ПриватБанк не ограничивается этим процессом, к тому же суд вряд ли примет окончательное решение сегодня. Но и тянуть с ним Фемида вряд ли будет - счет идет на месяцы. LIGA.net поговорила с участниками "битвы за Приват". Ниже – три сценария будущего крупнейшего банка страны. Больше по ссылке.

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