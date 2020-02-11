С чертом договорится. Кто возглавил Офис президента: семь фактов об Андрее Ермаке

Президент Владимир Зеленский сегодня, 11 февраля, уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего помощника Андрея Ермака. Чем он занимался до назначения, какими видит отношения с Россией и в каких скандалах успел засветиться: разбор LIGA.net.

ФАКТ ПЕРВЫЙ. До Зеленского был далеко от политики. Ермак познакомился с будущим президентом Зеленским около девяти лет назад, когда 95 квартал еще работал с телеканалом Интер. Ермак тоже работал с Интером. Он рассказывал, что в тот период обеспечивал юридическое сопровождение ряда медиа групп и компаний: в числе своих клиентов называет Disney, Pixar, Universal и Интер Медиа Групп. Ермак рассказывал изданию TheBabel, что был первым юристом, который составил в Украине продюсерский контракт. Представлял интересы людей из шоу-бизнеса, кино, телеиндустрии. И даже побывал продюсером фильмов: "Правило бою" и "Межа". Единственное пересечение с политикой - в трех созывах Верховной Рады Ермак был помощником нардепа от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева.

ФАКТ ВТОРОЙ. Скромный помощник с огромными полномочиями. На момент назначения Ермака помощником президента в мае-2019 его фамилия была известна в узких кругах. Для широкой публики он был просто еще одним товарищем Зеленского, которого новоизбранный президент "подтянул" в команду.

Должность помощника не предполагала больших полномочий. Но с Ермаком все вышло иначе. С середины лета он начал стремительно наращивать влияние на Банковой, в его зоне ответственности оказалась вся "международка". Уже в сентябре его называли главным переговорщиком Зеленского. Именно он организовывал и сопровождал президента в визитах в Варшаву на встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом, проводил переговоры с адвокатом президента США Рудольфо Джулиани."Я отвечаю за контакты с американцами, потому что так решил президент", - объяснял такую активность помощник. Уже без Андрея Богдана он сопровождал Зеленского в Ватикан, Давос и Оман. Второй сферой его влияния стали переговоры с Россией. В конце лета Ермак включился в работу нормандской четверки, а также начал курировать обмен пленными с РФ. В декабре-2019 он лично летал в Москву, откуда сопровождал вторую группу освобожденных украинцев.

Ермак влиял даже на информационную политику: вплоть до того, что "настойчиво рекомендовал" тогдашнему замглавы МИД Елене Зеркаль, которая отвечала за международные суды между Украиной и Россией, прекратить всякую медиаактивность.

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ФАКТ ТРЕТИЙ. Участник газовых переговоров. К концу года влияние Ермака уже не ограничивалось "гуманитарными" вопросами, в декабре он участвовал в газовых переговорах в Минске, и с вице-премьером Дмитрием Кулебой поставил подпись под протоколом встречи, который по сути был дорожной картой, позволившей Нафтогазу подписать новый контракт на транзит с Газпромом.

В Кремле отметили Ермака: "Особо хотел бы подчеркнуть особую роль помощника президента Ермака, у которого хватило политической воли, решимости взять ответственность на себя и принять взвешенное, взаимоприемлемое, взаимовыгодное решение...", - заявил тогдашний вице-премьер Дмитрий Козак.

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ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Сторонник переговоров с Кремлем. Назначение Ермака главой Офиса президента совпало с назначением в России нового заместителя главы администрации Владимира Путина. Теперь "украинским вопросом" от Кремля вместо помощника Владислава Суркова будет заниматься нахваливавший Ермака Дмитрий Козак. Они начали контактировать после первого телефонного разговора Зеленского с Путиным.

Ермак подтвердил, что уже встречался с Козаком после его назначения "ответственным" за украинское направление. Новый глава ОП комплиментарно отзывается о Козаке: "Мне кажется, он больше настроен на диалог (чем Сурков - ред)... У нас было конструктивное общение... У меня достаточно позитивное (впечатление - ред)".

Козак находится под санкциями Европейского Союза и США из-за своей прямой причастности к аннексии Крыма.

В одном из последних интервью Ермак заявил, что уже на следующую встречу в нормандском формате Украина может выйти с новым пакетом договоренностей, которые включают в себя проведение местных выборов в оккупированном Донбассе. Он подчеркнул, что контроль над границей в день выборов - принципиальное условие украинской стороны.

Ермак хорошо понимает реальную ситуацию на Донбассе и наращивает влияние в регионе. По данным собеседников LIGA.net среди депутатов Слуги народа, Ермак лоббировал назначение губернаторов Донецкой и Луганской областей. Публично в интервью ТСН это подтверждал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: "Рекомендовал меня Андрей Ермак, а общался я с президентом. Затем стандартная процедура".

ФАКТ ПЯТЫЙ. Большой бизнес. В разные годы Ермак был соучредителем и менеджером десятков компаний и объединений. Бизнес Ермака был сконцентрирован в трех направлениях: юридические услуги, дистрибуция фармацевтических препаратов и кинопроизводство. После прихода во власть он начал постепенный выход из бизнеса в пользу партнеров или менеджмента фирм.

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ФАКТ ШЕСТОЙ. Фигурант двух скандалов. Уже в должности помощника президента Ермак стал фигурантом двух расследований. Первое сняли журналисты программы "Схемы" Радио Свобода. Ермак и его отец оказались бизнес-партнерами российского банкира Рахамима Эмануилова. Через Интерпромбанк тот связан с членом партии Единая Россия и сенатором от Камчатки Валерием Пономаревым, зятем заместителя аппарата правительства России Сергеем Приходько. А через религиозную общину - с однокурсником Путина Ильхамом Рагимовым.

Ермак на это ответил, что Эмануилов - старый знакомый его отца, и он просто помог ему с регистрацией двух компаний - Интерпромфинанс Украина и М.Е.П. Одна из них за эти годы не вела деятельности, вторая - заработала около 40 млн грн.

Второе: Ермак до сих пор числится соучредителем еще одной компании - Интерпромфинанс-Безопасность. По информации канала Прямой, второй соучредитель компании – компания Сарыч, которая владеет пансионатом в бухте Ласпи. После аннексии Крыма, она сменила регистрацию и владельцев. Новым собственником Сарыча стали люди из окружения Аркадия Ротенберга - одного из друзей Владимира Путина.

Ермак назвал это расследование информационной атакой. К компании Сарыч он "не имеет отношения и не несет ответственности за деятельность этого юрлица или его бенефициаров", - заявил Ермак Бабелю.

ФАКТ СЕДЬМОЙ. И в оборонке Ермак тоже есть. 7 октября Владимир Зеленский назначил Ермака членом наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром. В оборонно-промышленном комплексе трудится один из его бизнес-партнеров - Денис Шарапов. За три дня до назначения Ермака в Укроборонпром Шарапов перешел с должности замдиректора Укробонсервиса на аналогичную позицию в Укрспецэкспорт. До середины 2018 года вместе с Ермаком и Эманулиловым он числился совладельцем компании Международное агентство по вопросам собственности. Затем все они вышли из числа учредителей, а фирму переименовали. Новое название - Медийная группа Европейского партнерства.

Сейчас в сотрудничестве со словацкой Wandal Production Медийная группа Европейского партнерства снимает исторический сериал "Славяне" для канала 1+1. Министерство культуры в октябре 2018-го выделило на съемки 25 миллионов гривень.

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