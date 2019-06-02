Саакашвили, обещание Вакарчука и 450-летний стрим: новости недели

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Замена состава СНБО
Президент Владимир Зеленский своим указом, который вступает в силу с момента публикации, изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Зеленский назначил себя главой СНБО.
Из состава совета он вывел Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця.
Введены в состав СНБО первый замглавы СБУ Иван Баканов, глава АП Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы АП Вадим Пристайко, замглавы АП Руслан Рябошапка, начальник Генштаба Руслан Хомчак.