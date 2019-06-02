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02.06.2019, 21:00
Саакашвили, обещание Вакарчука и 450-летний стрим: новости недели

Замена состава СНБО, Зеленский и гантели, стрим длиною в 450 лет, обещание Вакарчука, возвращение Саакашвили, новый посол США, авария катера в Будапеште и арест украинца, катастрофа Ми-8, отказ от детдомов, достоверные СМИ, новое правописание, триумф "Чернобыля", финал Лиги чемпионов и сюрприз для игроков. Обзор LIGA.net.

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Александр Данилюк (фото - president.gov.ua)

Замена состава СНБО

Президент Владимир Зеленский своим указом, который вступает в силу с момента публикации, изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Зеленский назначил себя главой СНБО.

Из состава совета он вывел Игоря РайнинаАлександра ТурчиноваВиктора Муженко и Юрия Стеця.

Введены в состав СНБО первый замглавы СБУ Иван Баканов, глава АП Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы АП Вадим Пристайко, замглавы АП Руслан Рябошапка, начальник Генштаба Руслан Хомчак.




Журналист LIGA.net
Галина Попцова
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Теги: Владимир Зеленский, новости недели, Святослав Вакарчук
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