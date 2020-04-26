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26.04.2020, 20:00
Саакашвили, продление карантина и древний экстремальный микроб: новости недели

В Украине продлили карантин до 11 мая, Саакашвили может получить вице-министра по реформам, Трамп приостановил иммиграцию в США, экс-директор ГБР заявил, что ему готовят подозрение, мэр Ивано-Франковска попал в скандал из-за высказываний о ромах, дело о пленках Ермака передали из НАБУ в Нацполицию, в Харькове открыли уголовное дело из-за фильма российского режиссера, а ученые нашли у берегов Калифорнии древний экстремальный микроб, который питается этаном. Обзор LIGA.net.

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Карантин продлен до 11 мая. Кабмин представил план выхода из него

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая.

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По расчетам Академии наук, пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в период между 3 и 8 мая. План выхода из карантина состоит из пяти этапов. Первый этап - это прогнозируемый день выхода из карантина, 11 мая.

Основные условия для начала выхода из карантина: - как минимум в течение 10 дней процент выявленных новых случаев заболевания не должен изменяться, допустимые колебания +/-5%; - больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше чем на 50% (сейчас заполнены на 10%).

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что до 11 мая должно быть увеличено количество тестирований на коронавирус, введен электронный контроль самоизоляции вместо обязательной обсервации при помощи инструмента "Дія", а также созданы новые правила для объектов обслуживания населения  - обязательное социальное дистанцирование, масочный режим и постоянная дезинфекция.

"Если все будет хорошо и эпидемиологическая ситуация будет благоприятствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков, скверов, заведений торговли непродовольственными товаров, части объектов бытовых услуг", - отметил премьер.

Он добавил, что возможно дополнительное смягчение карантина в других сферах, в зависимости от развития ситуация решение об этом будет принято в первых числах мая.

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Теги: новости недели, михаил саакашвили, карантин, коронавирус, COVID-19
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