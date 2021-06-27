Саммит ЕС без Путина, провокация россиян в Черном море и "клубничная" луна: новости недели

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Макрон и Меркель предложили пригласить на саммит ЕС Путина. Но их почти никто не поддержал

Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

23 июня в СМИ появилась информация, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон хотели бы пригласить на саммит лидеров стран Евросоюза главу РФ Владимира Путина. Заявление вызвало много кривотолков, в итоге в ЕС от этой идеи решили отказаться.

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В Германии отметили, что встреча, состоявшаяся между президентом США Джо Байденом и Путиным, могла бы "стать шаблоном для восстановления отношений с Россией", Кроме того, можно было бы пересмотреть "существующий формат диалога с РФ".

Озвученная идея вызвала недовольство в других странах ЕС: один из дипломатов заявил, что "так поступать нельзя", другой представитель назвал вмешательство в планы Евросоюза "не самой полезной" вещью. Тем не менее, некоторые страны предложение пригласить Путина все же поддержали.

В частности, премьер Италии Марио Драги заявил, что "Россия является важным игроком на экономическом и политическом фронте" и с ней надо вести активный диалог. Аналогичную позицию занял и канцлер Австрии Себастьян Курц, выступив за совместное проведение саммита в формате ЕС-РФ.

Однако большинство стран идею с приглашением российского президента отмели.

В Литве инициативу Макрона и Меркель назвали "исторической близорукостью", "безответственностью" и "попаданием в одну и ту же ловушку". В Польше заявили, что диалог с РФ будет возможен, если Москва прекратит агрессивную политику против своих соседей. А премьер Нидерландов Марк Рютте и вовсе отказался участвовать в саммите, если там будет Путин.

В результате спустя два дня лидеры блока отказались приглашать главу РФ на европейский форум, предложив вместо этого ввести против Кремля новые санкции. В ЕС заявили, что отношение к России изменится тогда, когда она возьмет на себя ответственность за полное выполнение минских соглашений.

В украинском МИД поблагодарили Евросоюз за решение отказаться от встречи с Путиным, назвав это "реалистичным подходом", а позже – провели встречу с послами Франции и Германии. Итогом встречи стала договоренность предварительно обсуждать с Украиной возможность проведения совместных саммитов ЕС-Россия.

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