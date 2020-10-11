Саммит Украина-ЕС, революция в Кыргызстане и "реактор" в комнате подростка: новости недели

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Состоялся 22-ой саммит Украина – ЕС: на его полях подписали шесть двусторонних документов

Саммит Украина – ЕС (Фото: пресс-служба Офиса президента)

6 октября в Брюсселе состоялся 22-ой саммит Украина – ЕС, в котором приняли участие президент Владимир Зеленский, президент Евросовета Шарль Мишель и вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель от имени президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен. По окончании саммита участники выступили с совместным заявлением, которое опубликовали на сайте Евросовета и ОП.

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Тезисы совместного заявления:

1. Укрепление взаимоотношений – подтвердили приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом. ЕС подчеркнул поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

2. Борьба с коронавирусом - отметили важность обмена информацией и совершенствования ответных шагов в борьбе с пандемией COVID-19, а также выразили готовность сотрудничать над обеспечением доступа к будущей вакцине против COVID-19.

3. Сотрудничество в продвижении реформ - подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество в укреплении верховенства права, продвижении реформ и содействии устойчивому экономическому росту.

4. Признание европейских устремлений Украины - согласились в полной мере использовать потенциал Соглашения и подчеркнули важность продолжения выполнения Украиной своих обязательств.

5. Макроэкономическая стабильность Украины - подтвердили приоритетность поддержания макроэкономической стабильности Украины, соблюдения обязательств перед МВФ и реализации всех среднесрочных условий, включая сильный и независимый Нацбанк Украины.

6. Признание прогресса реформ в Украине - приветствовали начало проведения земельной реформы, принятие закона о регулировании банковской деятельности, достигнутый прогресс в децентрализации, а также начало работы ВАКС. Договорились о важности ускорения и усиления работы по реформе судебной власти и борьбы с коррупцией, обеспечивая сильные и независимые антикор институты. Подчеркнули необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине.

7. ЕС подтвердил поддержку Украины и ее обусловленность внедрением реформ и политических мероприятий - ЕС объявил о новых программах по поддержке сельского хозяйства, местного микропроизводства, малых и средних предприятий, гражданского общества, транспорта, инфраструктуры, окружающей среды и климатической деятельности, а также о конкретной поддержке востока Украины.

8. Евросоюз продолжит поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией - стороны подчеркнули важную роль гражданского общества, молодежи и независимых СМИ во всех сферах общественной и политической жизни, а также в контексте дезинформационных кампаний против ЕС и Украины, в частности со стороны России. ЕС и Украина договорились начать кибердиалог и активизировать сотрудничество в сфере Общей политики безопасности и обороны.

9. Продолжение безвизового режима для граждан Украины - стороны отметили важность выполнения критериев либерализации визового режима и ускорения соответствующих усилий по реформам.

10. Обсудили укрепление экономической интеграции в следующих областях: диджитализация, экология, защита прав интеллектуальной собственности, торговли, восстановлению после пандемии и т.д.

11. Договорились осуществить в 2021 году всесторонний обзор достижения целей Соглашения.

12. Подтвердили осуждение незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, милитаризации полуострова, ухудшения ситуации с правами человека на полуострове, а также ограничения свободы передвижения граждан.

13. Подтвердили поддержку усилий Нормандского формата, ОБСЕ, ТКГ и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Всестороннее и бессрочное прекращении огня должно быть сохранено. Стороны призвали Россию использовать свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования для полного выполнения Минских договоренностей и обеспечения свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ на неподконтрольные правительству Украины территории. Вновь призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта.

14. Договорились продолжать сотрудничество по решению социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта на Донбассе.

15. Катастрофа MH17. Подчеркнули поддержку всем усилиям, направленным на установление истины, и призвали Россию взять на себя ответственность и сотрудничать со следствием.

16. Подтвердили стратегическую важность Восточного партнерства.

Также на саммите было подписано шесть двусторонних документов.