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17.01.2021, 10:00
Санкции против Дубинского, РФ будут судить за Крым и романтика на локдауне: новости недели

ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины, США ввели санкции против Дубинского, Трампу объявили второй импичмент, ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка в суд, Санду посетила Киев и встретилась с Зеленским, а британский программист сделал девушке предложение через робота-курьера. Обзор LIGA.net.

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Россию будут судить за Крым. ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины

Европейский суд по правам человека (Фото: depositphotos.com)

14 января Европейский суд по правам человека признал частично приемлемой жалобу Украины против России по делу о систематических нарушениях прав человека в Крыму. Теперь суд может переходить к рассмотрению дела по существу, объяснил министр юстиции Денис Малюська.

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В ЕСПЧ говорят, что суд должен был рассмотреть, имела ли Россия "юрисдикцию" над Крымом с 27 февраля 2014 года и, следовательно, обладает ли ЕСПЧ компетенцией для рассмотрения жалобы Украины. Суд решил, что Россия действительно "осуществляла эффективный контроль" над Крымом с 27 февраля 2014-го, как это заявляла Украина. ЕСПЧ признал приемлемыми почти все пункты жалобы Украины.

"Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в ЕСПЧ! Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России (по Крыму) и перешел к рассмотрению дела по существу", – прокомментировал Малюська.

ЕСПЧ при решении "учитывал размер и силу возросшего российского военного присутствия в Крыму с января по март 2014-го". Это происходило без согласия украинских властей или доказательств того, что существовала какая-либо угроза размещению на полуострове российских войск согласно двустороннему договору с Украиной.

Украина также предоставила достаточно доказательств, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в событиях, заявили в ЕСПЧ.

По словам Малюськи, Украина "потом кое-кому вспомнит" установленный ЕСПЧ юридический факт об "эффективном контроле" России над Крымом с февраля 2014 года, а не с так называемого "референдума".

В пресс-службе Минюста заявили, что приемлемыми признаны жалобы на такие админпрактики РФ в Крыму:

– насильственные исчезновения и отсутствие эффективных расследований;

– жестокое обращение;

– незаконные задержания;

– распространение в Крыму российского законодательства, в связи с которым с 27 февраля 2014-го действующие в Крыму суды не могут считаться законными;

– принуждение к российскому гражданству;

– незаконные обыски в частных жилищах;

– преследования и запугивания религиозных лидеров, не принадлежащих к РПЦ;

– прекращение деятельности украинских медиа;

– запрет публичных собраний, произвольных задержаний организаторов демонстраций;

– экспроприация имущества у гражданских лиц и частных предприятий без компенсаций;

– табу украинского языка в школах и преследование украиноязычных школьников;

– ограничение передвижения между Крымом и материковой частью Украины;

– преследование крымских татар.

При этом отклонены жалобы на админпрактики убийств, задержания иностранных журналистов, захвата имущества украинских военных, говорится в релизе суда. Госорган признал себя некомпетентным оценивать, было ли "присоединение Крыма (оккупация. – Ред.)" по российскому законодательству законным с точки зрения международного права.



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Теги: дональд трамп, еспч, второй импичмент
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