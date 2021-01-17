Санкции против Дубинского, РФ будут судить за Крым и романтика на локдауне: новости недели

ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины, США ввели санкции против Дубинского, Трампу объявили второй импичмент, ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка в суд, Санду посетила Киев и встретилась с Зеленским, а британский программист сделал девушке предложение через робота-курьера. Обзор LIGA.net.
14 января Европейский суд по правам человека признал частично приемлемой жалобу Украины против России по делу о систематических нарушениях прав человека в Крыму. Теперь суд может переходить к рассмотрению дела по существу, объяснил министр юстиции Денис Малюська.
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В ЕСПЧ говорят, что суд должен был рассмотреть, имела ли Россия "юрисдикцию" над Крымом с 27 февраля 2014 года и, следовательно, обладает ли ЕСПЧ компетенцией для рассмотрения жалобы Украины. Суд решил, что Россия действительно "осуществляла эффективный контроль" над Крымом с 27 февраля 2014-го, как это заявляла Украина. ЕСПЧ признал приемлемыми почти все пункты жалобы Украины.
"Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в ЕСПЧ! Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России (по Крыму) и перешел к рассмотрению дела по существу", – прокомментировал Малюська.
ЕСПЧ при решении "учитывал размер и силу возросшего российского военного присутствия в Крыму с января по март 2014-го". Это происходило без согласия украинских властей или доказательств того, что существовала какая-либо угроза размещению на полуострове российских войск согласно двустороннему договору с Украиной.
Украина также предоставила достаточно доказательств, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в событиях, заявили в ЕСПЧ.
По словам Малюськи, Украина "потом кое-кому вспомнит" установленный ЕСПЧ юридический факт об "эффективном контроле" России над Крымом с февраля 2014 года, а не с так называемого "референдума".
В пресс-службе Минюста заявили, что приемлемыми признаны жалобы на такие админпрактики РФ в Крыму:
– насильственные исчезновения и отсутствие эффективных расследований;
– жестокое обращение;
– незаконные задержания;
– распространение в Крыму российского законодательства, в связи с которым с 27 февраля 2014-го действующие в Крыму суды не могут считаться законными;
– принуждение к российскому гражданству;
– незаконные обыски в частных жилищах;
– преследования и запугивания религиозных лидеров, не принадлежащих к РПЦ;
– прекращение деятельности украинских медиа;
– запрет публичных собраний, произвольных задержаний организаторов демонстраций;
– экспроприация имущества у гражданских лиц и частных предприятий без компенсаций;
– табу украинского языка в школах и преследование украиноязычных школьников;
– ограничение передвижения между Крымом и материковой частью Украины;
– преследование крымских татар.
При этом отклонены жалобы на админпрактики убийств, задержания иностранных журналистов, захвата имущества украинских военных, говорится в релизе суда. Госорган признал себя некомпетентным оценивать, было ли "присоединение Крыма (оккупация. – Ред.)" по российскому законодательству законным с точки зрения международного права.