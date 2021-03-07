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07.03.2021, 10:00
Санкции против Коломойского, третья волна коронавируса и айсберг-гигант: новости недели

США ввели визовые санкции против олигарха Коломойского, в Украину пришла третья волна коронавируса, Зеленский и другие политики привились от COVID-19, Байден продлил санкции против России за оккупацию Крыма, папа римский Франциск совершил исторический визит в Ирак, а от ледника в Антарктиде откололся айсберг-гигант. Обзор LIGA.net.

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США ввели против Коломойского визовые санкции за коррупцию и подрыв демократии в Украине

Игорь Коломойский (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)

5 марта США лишили украинского бизнесмена Игоря Коломойского, а также каждого из его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Отмечается, что речь идет о 2014-2015 годах, когда Коломойский был главой Днепропетровской областной госадминистрации. По словам Блинкена, действия украинского бизнесмена подорвали верховенство закона в Украине, а сам Коломойский использовал свое политическое влияние и официальную власть для личной выгоды.

"Я также хочу выразить обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего", – заявил он. Помимо самого Коломойского, ограничения наложены на его жену Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского.

"Эта маркировка подтверждает приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые имеют ключевое значение на евроатлантическом пути Украины", – заявил Блинкен.

В Офисе президента отреагировали на введение Соединенными Штатами санкций Коломойского, заявив, что благодарны каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации Украины, и пообещали укреплять отношения с США. В Слуге народа считают, что санкции, введенные США против Коломойского, показали, что с ним не стоит иметь дело. 



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Теги: санкции, игорь коломойский
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