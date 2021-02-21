Санкции против Медведчука, подозрение Шарию и новый обитатель на Марсе: новости недели

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СНБО ввел санкции против Медведчука и Марченко

Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

На заседании 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского принял решение ввести санкции против ряда юридических и физических лиц, в числе которых лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

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СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых вопреки нормативно-правовым актам Украины осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Санкции так же введены против украинки Наталии Лавренюк (гражданская жена депутата Тараса Козака, на которую записана часть его имущества, и которая занимается нефтеперерабатывающим бизнесом с Марченко), а также против граждан РФ Константина Вацковского, Виталия Донченко, Сергея Лисогора, Александра Маслюка, Михаил Попова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, заявил, что Медведчук и депутат ОПЗЖ Козак со своими супругами владеют нефтеперерабатывающим заводом в России, с которого поставляют горючее боевикам на Донбассе.

Медведчук назвал санкции "незаконными", заявив, что Зеленский "перешел последние нравственные границы". Марченко заявила о вступлении в ОПЗЖ. В Кремле заявили о "встревоженности" санкциями против Медведчука, увидев в них "американский след".