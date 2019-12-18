Санкции против Северного потока-2 и каким будет 4G. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня среда, 18 декабря. Температура от +3 до +13, курс доллара 23.47.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Сенат США одобрил санкции против Северного потока-2

Ура! Американский Сенат вслед за Конгрессом проголосовал за санкции против Северного Потока 2, а точнее компаний, которые участвуют в его строительстве. После его подписания Трампом вся мощь американского Минфина обрушится на десятки компаний, которые собирались заработать на достройке последних пару сотен километров.

Значит ли, что Северный поток 2 не будет достроен? Нет, но скорее всего его запуск затормозится на 6-12 месяцев и будет стоить России сильно больше.

Это хорошо! Время из врага Украины в переговорах по новому транзитному контракту через нашу ГТС, превратилось в сильное оружие. Теперь, когда России точно не обойтись без украинской трубы (как альтернатива потерять процентов 20% европейского рынка), шансы заключить нормальный контракт сильно возросли. А это $3 млрд в год или почти 2000 грн на каждого украинца. God save the USA. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Украинец впервые смог объявить себя банкротом

Должен денег? Рассчитывайся имуществом. Теперь это касается не только бизнеса, но и обычных украинцев. Судьи еще неохотно занимаются подобными делами, но прецедент уже есть. Первым физлицом, в отношении которого суд открыл процедуру банкротства, стал бизнесмен - и достаточно известный. Подробности - в нашей новости.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Корниенко: У всех регионов должен быть одинаковый особый статус

Партия Владимира Зеленского, кажется, отправила коллег из России пешим ходом... изучать украинский опыт. Это прозвучало в ответ на требования РФ закрепить в украинской Конституции особый статус Донбасса. "У нас все регионы особенные. У всех должен быть особенный одинаковый статус", - подчеркнул глава Слуги народа Александр Корниенко. И добавил, что внимание россиян к украинскому опыту - это приятно: "Возможно, они для себя что-то почерпнут в плане развития демократических традиций". Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. В 2020 году в Украине будет повсеместный 4G. Названа его скорость

Важная новость в телекоме. Регулятор назвал условия, на которых большая тройка мобильных операторов - Киевстар, Vodafone и lifecell - будут получать в следующем году лицензии на повсеместный 4G. Кстати, даже трассы обяжут покрыть. В зоне действия обновленных сетей должно быть средняя скорость - не менее 2 Мбит/сек. Больше по ссылке.

Текст дня. США вводят санкции против Северного потока-2. Что будет с "трубой Путина" в обход Украины?

Как мы писали выше, Сенат США принял 17 декабря законопроект о военном бюджете страны на 2020 год, который содержит санкции против российский газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Мы выясняли смогут ли санкции остановить строительство трубы в обход Украины? Больше по ссылке.

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