Санкции против Шария, визит патриарха Варфоломея, мини-мозг с глазами: новости недели

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СНБО ввел санкции против Шария и Гужвы

Алексей Данилов (Скриншот видео с брифинга)

20 августа СНБО предложил ввести санкции против главреда сайта "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, а 21 августа президент Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие.

Указ №375/2021 вводит санкции против Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий (Бондаренко) и ее матери Аллы Бондаренко, а также ТОВ "Информационное агенство Шарий.нет".

Указ №376/2021 вводит санкции против Игоря Гужвы, его жены Анны Солнцевой, Любови Лукашиной, ТОВ "Ласмак", ТОВ "Маджери" и ТОВ "Смарт медиасеть".

В соответствии с указами должны быть заблокированы сайты strana.ua, sharij.net, sharij.com.ua, а также соответствующие аккаунты в Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассниках, Telegram, включая личные аккаунты Шария и его жены, и их каналы в Youtube.

Основанием для санкций было названо ведение системной антиукраинской пропаганды. Санкции введены на три года.

Также под санкции попали нардеп Андрей Деркач и еще ряд лиц, которые были под санкциями США, дополнительные санкции введены против главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина, который сейчас регистрирует медийные ресурсы на территории оккупированного Донбасса.