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18.04.2021, 20:00
Санкции США против РФ, ликвидация скандального ОАСК и "голубые" дюны Марса: новости недели

США ввели новые санкции против России, Зеленский подал законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева, в Украину прибыла первая партия вакцины  Pfizer, Макрон и Меркель вместе с Зеленским призвали Путина отвести войска от украинской границы, в Киеве продлили локдаун до мая, а NASA опубликовало фото с "голубыми" дюнами Марса. Обзор LIGA.net. 

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США применили к РФ новые санкции и высылают из страны десять российских дипломатов

Джо Байден (фото – ЕРА)

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В санкционном списке оказалась "африканская сеть" собственника ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а также ряд российских компаний и физлиц. Дополнительно из Штатов вышлют десять дипломатов РФ, часть которых может иметь отношение к российским спецслужбам.

С полным и детальным списком санкций против России можно ознакомиться тут.

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В тот же день НАТО отреагировали на введение санкций. В альянсе заявили, что поддерживают и одобряют санкционные меры, поскольку Россия ведет "дестабилизирующую деятельность", игнорирует международные обязательства и нарушает территориальную целостность Украины и Грузии.

Поприветствовали санкции и в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "демократия нуждается в защите" и "Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма".

Тем временем последовала реакция со стороны РФ. Там заявили, что введение санкций не способствует ранее планируемой встрече президентов РФ и США и пообещали ответить "по принципу взаимности", подчеркнув, что Штатам "придется расплачиваться за деградацию двусторонних отношений". Также Россия вызвала из США посла для "тяжелого разговора".

На следующий день,16 апреля, в России решили выслать из страны десять американских дипломатов, ввести санкции против восьми представителей администрации президента США, запретить въезд в страну ряду чиновников из Соединенных Штатов, а также ограничить деятельность американских фондов и неправительственных организаций в РФ.

На это в США заявили, что ответ России на введенные санкции "достоин сожаления" и ведет к эскалации.

Тем не менее, сразу после подписания указа о санкциях, Байден ввел в стране режим чрезвычайной ситуации, так как посчитал, что действия правительства РФ могут угрожать нацбезопасности, внешней политике и экономике США.

Читайте также: Американские санкции против России резко пошатнули курс рубля



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Теги: ОАСК, Владимир Зеленский, новости недели, nasa, Ангела Меркель, киев, Марс, космос, вакцина, санкции против россии, санкции сша, эмманюэль макрон, ликвидация, агрессия рф против украины, джо байден, павел вовк, Pfizer, локдаун
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