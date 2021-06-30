Сборная Украины победила Швецию, главные тренды в медицине будущего. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 30 июня. Температура от +18 до +28, курс доллара 27.19

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию и вышла в 1/4 Евро-2020

Победа! Украинская сборная по футболу выиграла у команды Швеции 2:1 и впервые в истории дошла до 1/4 чемпионата Европы. Эйфорию от результата неимоверно напряженной игры усиливал редкий миг объединения всех украинцев. Какое приятное и давно забытое чувство! Украина вперед! Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. 3D-сердце, карманное УЗИ и плата за результат: 6 главных трендов в медицине будущего

Больше по ссылке. Медицинские стартапы переживают настоящий бум интереса со стороны разработчиков и инвесторов. Рон Фридман, СЕО медицинского стартапа Mawi, который занимается созданием носимых устройств, считывающих показатели работы сердечно-сосудистой системы, рассказал, как сегодня меняются медицинские технологии. И уже завтра помогут сохранить человеческие жизни. Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Українська вакцина від коронавірусу: чи треба вона нам, хто та як візьметься її виробляти

Про "українську вакцину від коронавірусу" за останній рік не чули хіба люди, які в принципі не читають новини. Бо різні посадовці обіцяли нам її минулого року, видаючи, судячи з усього, бажане за дійсне, і показуючи нерозуміння наукових процесів. Ми вирішили розібратися, що відбувається і чи варто нам чекати українських протиковідних вакцин. Маленький тизер про укррозробників – у цитаті міністра МОЗ Віктора Ляшка: "Це те, на що ми повинні зважати, але не робити пріоритетом". Більше за посиланням.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.