СБУ задержали боевика ИГИЛ и курс валют. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 18 ноября. Погода +1-+6, курс доллара 24.22. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Курс – на 24. Что влияло на этой неделе и что будет дальше

Сколько стоит доллар. 15 ноября вечером доллары в банковских обменниках можно было купить по 24,25 – 24,5 грн/$. Евро продавали в коридоре 26,7-26,9 грн/€.

Что влияет на курс. Инвестиции нерезидентов в долги правительства. Они покупали 3-летние ОВГЗ. 26 ноября Минфин планирует продавать 4-летние ОВГЗ: к этим торгам иностранные инвесторы, вероятно, начнут готовиться уже на следующей неделе, предложение валюты может увеличиться.

Поступления валюты от экспортеров. Компании закрывают последние платежи по налогам за третий квартал. Экспортеры продавали выручки больше обычного. После 19 ноября этот эффект иссякнет.

Что дальше. Финансисты не исключают, что уже в начале следующей недели гривня сможет обновить трехлетний максимум. Дальше возможен откат курса доллара вверх. Консенсус-прогноз банкиров на неделю: доллар будет продаваться в диапазоне 24,03 – 24,52 грн/$. Больше читайте по ссылке.

Как изобретателя радио затроллил первый в мире хакер

Летом 1903 года изобретатель радио Гульельмо Маркони и физик Джон Флеминг готовились продемонстрировать, как с помощью беспроводной связи модно передать сообщение азбукой Морзе на большое расстояние. Посмотреть на это собралась публика в Лондонском Королевском институте.

Маркони утверждал, что передатчик для вещания настроен на безопасной длине волны и никто не помешает передавать сообщение.

Но за несколько минут до начала представления приемный аппарат начал выводить послания, которые отправлял не Маркони. Передатчик транслировал слово «чепуха» и другие оскорбления в сторону автора изобретения.

Хулиганом оказался 39-летний фокусник Невил Маскелин из Британского мьюзик-холла. Он заявил, что устроил «фокус» для общественной пользы - потому что обнаружил уязвимости в подходе Маркони. Маскелина можно назвать первым белым хакером. Больше читайте по ссылке.

СБУ задержала командира ИГИЛ под Киевом

Что случилось. 12 ноября в Киевской области в частном доме задержали гражданина Грузии, командира боевиков ИГИЛ Цезара Тохосашвили (второе имя Аль Бар Шишани). СБУ совместно с ЦРУ и МВД Грузии полгода вели и разрабатывали дело.

Почему это важно. Тохосашвили известен также под именем Леван, уехал воевать в Сирию в 2012 или 2013 году. Сначала на стороне оппозиции президенту Башару Асаду, затем в составе «чеченской бригады», а позже стал членом ИГ. После разгрома ИГИЛ в Сирии он бежал в Турцию. В 2018 году, используя поддельный паспорт, переехал в Украину. Отсюда он якобы продолжал координировать деятельность отдельных групп боевиков в Сирии.

Что дальше. Сейчас Тохосашвили арестован. Его передадут правоохранительным органам Грузии. Больше деталей по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. В Киеве задержан глава Укрэксимбанка Александр Гриценко. Его подозревают в том, что он вывел из-под ареста имущество одного из медиахолдингов принадлежащего высокопоставленному чиновнику времен Януковича.

2. Полиция объявила в розыск бывшего депутата Святаша. Экс-депутата от группы Видродження подозревают в том, что он не задекларировал кредиты в УкрСиббанке на сумму более $1 млн.

3. Украинцы победили в глобальном конкурсе инноваций в Сингапуре. Учащиеся Малой академии наук получили четыре золотых медалей. Один из победителей исследует проблемы рака и разработал метод выявления метастаз на ранней стадии.

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