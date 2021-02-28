Семь лет тюрьмы для Стерненко, кризис в Армении и хаммам XII века: новости недели

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Суд дал Стерненко семь лет с конфискацией половины имущества

Сергей Стерненко (скриншот из видео hromadske)

23 февраля Приморский суд Одессы приговорил общественного деятеля Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы, признав его виновным по делу о похищении депутата райсовета Одесской области. По всей стране вспыхнули протесты – люди требовали освободить активиста. Сам Стерненко заявил, что просить президента о помиловании не будет.

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В сентябре 2015 года Стерненко задержали в Одессе по подозрению в похищении местного депутата Сергея Щербича, экс-члена пророссийской партии Родина – чиновник утверждал, что весной того же года его "похитили и пытали, требуя отказаться от депутатского мандата".

В суде сторона обвинения требовала дать Стерненко восемь лет тюрьмы с конфискацией всего имущества, обвинив при этом его также в разбое и незаконном обращении с оружием. В итоге судья приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы, а также присудил конфисковать половину имущества.

Приговор был приведен в исполнение сразу же – активиста взяли под стражу в зале заседания, перенаправив оттуда в СИЗО. Сам Стерненко заявил, что не будет просить об амнистии, но подаст подавать апелляцию на приговор, так как не признает своей вины и уверен, что за всем этим стоят публичные персоны – Зеленский, Венедиктова, Татаров и Труханов.

Активист также напомнил, что причастные к нападениям на него до сих пор не осуждены и заявил, что вынесенный ему приговор "был продиктован с Банковой, которой очень не нравится, когда мы ее критикуем".

В конце слушания Стерненко набрал в телефоне контакт, подписанный как Владимир Зеленский и "поблагодарил за приговор", заявив перед этим, что ранее президент предлагал ему одну из госдолжностей. В Офисе президента информацию о звонке опровергли, заявив, что упоминаниями о Зеленском активист пытается "политизировать дело".

В тот же день после оглашения приговора по всей стране начались массовые протесты. Особенно масштабно они прошли в Киеве: сотни людей собрались на углу Банковой и Институтской, скандируя "Волю Стерненко!", "Аваков – черт!" и "Свободу політв'язням!"

Ближе к вечеру между митингующими и полицией начались стычки, силовики начали задерживать людей и применять слезоточивый газ. Перед тем как разойтись, протестующие объявили о начале бессрочного протеста в поддержку Стерненко в субботу, 27 февраля.

Помимо обычных людей, протест поддержали и в провластных структурах. В частности, несколько депутатов Слуги народа потребовали провести публичный и прозрачный процесс, а также перевести активиста в Киев для его безопасности. А один из чиновников ОП и вовсе уволился, заявив, что приговор расходится с его позицией и он собирается участвовать в протестах на Банковой.

27 февраля в центре Киева прошла еще одна массовая акция протеста – участники требовали освободить Стерненко и всех политзаключенных, а также обновить систему правосудия, перезапустив Высший совет правосудия. Как все прошло, фото и видео с места событий вы можете посмотреть тут и тут.

Тем временем, адвокаты Стерненко заявили, что ему опасно оставаться в одесском СИЗО, так как его жизни и здоровью угрожает опасность – по информации адвокатов, за нападением на активиста стояли представители правоохранительных органов Одессы. 24 февраля правозащитники заявили, что им удалось добиться перевода Стерненко в отдельную камеру.

Позже правозащитники сделали полный разбор приговора – ознакомиться с ним можно здесь.

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