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Сергей Шаптала – начальник Генштаба ВСУ, Киевская Русь – это Украина. Что надо знать утром

29.07.2021, 10:30
Сергей Шаптала – начальник Генштаба ВСУ, Киевская Русь – это Украина. Что надо знать утром - Фото
IMAGE 2021-07-27 10:09:00

Заощаджуємо ваш час, говоримо про те, що має сенс. Наші редактори обирають найважливіші події за останні 24 години і пояснюють, що вони означають

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Сьогодні четвер, 29 липня. Температура від +18 до +31, курс долара 26.77

Рекомендує Петро Шуклінов, керівник суспільно-політичної редакції. Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувачів десантно-штурмових військ та ООС

Сергій Шаптала призначений новим начальником Генштабу ЗСУ. Бойовий генерал, що знищував росіян на полі бою. 

Шаптала – герой України. Генерал-майор отримав зірку героя в 2015 році. Відразу після виведення військ з Дебальцевого. 

Якщо коротко, то отримав за те, що в критичний момент, коли багато генералів запанікували й утекли, взяв ситуацію в свої руки і навів порядок. 

Його бійці зі 128-ї Ужгородської бригади виходили останніми – прикриваючи інших. В районі Дебальцево вони залишили горіти 14 російських танків. 

На наступний день після виходу тодішній президент Порошенко відбув до Артемівська, куди відійшли війська, щоб особисто вручити нагороди. 

Президент Зеленьский прийняв логічне рішення. За роки служби за час російсько-української війни Шаптала отримав весь необхідний досвід керування військами навіть в найбільш екстремальних умовах. Більше за посиланням.

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Рекомендує Тетяна Павлушенко, редакторка розділу "Думки". Не потрібно зазіхати на спадок Київської Русі. Бо Київська Русь – це Україна

Після публікації статті президента Росії Володимира Путіна про Україну, LIGA.net попросила прес-службу президента України Володимира Зеленського написати колонку-відповідь на цей пропагандистський матеріал. 

Нам відповіли, що подумають, і випустили відео з нагоди 1033-річчя хрещення Київської Русі-України, в якому Зеленський не лише вітає громадян України зі святом, а й нагадує Кремлю, хто є український народ, та хто саме заснував Москву. 

Ми не претендуємо на монополізм ідей, але вважаємо, що можемо опублікувати текстову версію його звернення. Більше за посиланням.

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