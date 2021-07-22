Северный поток-2﻿, срочная служба в Украине. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Северный поток-2

Северный поток-2 официально получил зеленый свет: США и Германия заключили сделку. Украина и Польша в глубокой печали, Россия и Германия счастливы. Детальные условия в сообщении Петра Шуклинова.

Зачем администрация Байдена сделала такой подарок Путину, такой вопрос я задал двум министрам. Подарок не Путину, а Германии: Байдену необходимо наладить хорошие отношения с Европой, сильно расшатанные Трампом. Россия оказалась случайным выгодополучателем, как и Украина – жертвой. На транзит после 2024-го надежд особых нет, а вот от идеи получить компенсацию украинская сторона не отказывается.

В Кабмине гуляет цифра в $12 млрд, которые якобы недосчитаемся Украина, если (когда) Россия перекроит транзит. И якобы эта цифра будет отправной точкой в переговорах. Мотивов и стимулов для Германии и ко согласится на такую сумму, собеседники не назвали. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Северный поток-2. О чем договорились США и Германия: заявления сторон

Государственный департамент США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2. Полный текст можно прочитать здесь.

А последствия этой договоренности можно услышать от глав МИД Украины и Польши в их совместном заявлении - здесь.

В целом для Украины и центральной Европы начинаются трудные времена. Германия и США не собираются препятствовать экспансии России. Вашингтон и Берлин решили вместе дружить дальше, не ссорится из-за СП-2, а там, что говорится, видно будет. Что делать Украине? Как всегда: строить армию. Самую сильную армию в Европе. Строить быстро. Или готовиться отступать, когда русские танки перейдут границу снова. А теперь нет сомнений, что это случится. Москва получила зеленый свет. Больше по ссылке.

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Рекомендує Тетяна Павлушенко, редакторка розділу "Думки". Мій племінник присягнув Україні. Ось його досвід навчання на строковій службі

Обов'язковий призов в українську армію можуть скасувати вже у 2023 році. Це добре чи погано? Громадянському суспільству вже давно було потрібно піднімати питання про реформу служби в армії на всіх рівнях, відмічає у колонці Юрій Бутусов.

Щоб головними поінтами були не кількість, а якість, і не примус, а мотивація. Це треба для всіх видів служби. Але термінова служба дуже важлива, це ключовий елемент виховання молоді. Строкова служба повинна створювати мотивацію стати професійним військовим. І повинна бути курсом молодого бійця-піхотинця. Тоді держава отримує мобілізаційний резерв, армія – базу для набору контрактників і якість вибору. А суспільство – здорову і сильну молодь, яка стане опорою нашої країни. Більше за лінком.

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