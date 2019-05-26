Шаурма Зеленского, конец Рады, новый "Терминатор": новости недели

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20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского в главном зале Верховной Рады. Положив руку на Библию, избранный президент зачитал текст присяги.
После этого в зал был внесен штандарт и установлен возле места президента Украины. Зеленский занял место президента и скрепил текст присяги своей подписью. Затем в зал были внесены и вручены Зеленскому удостоверение президента Украины, гербовая печать и булава.