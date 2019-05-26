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26.05.2019, 19:08
Шаурма Зеленского, конец Рады, новый "Терминатор": новости недели

Инаугурация Владимира Зеленского, роспуск парламента, отставка премьера Владимира Гройсмана, первые кадровые назначения президента, референдум об отношениях с Россией, выборы в Раду и лидеры соцопроса, "послание" для ФСБ в Крыму, петиция об отставке Зеленского, Синод ПЦУ, заявление Виктора Медведчука, решение трибунала ООН по морякам, столичная шаурма и новый "Терминатор". Обзор LIGA.net.

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Инаугурация

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского в главном зале Верховной Рады. Положив руку на Библию, избранный президент зачитал текст присяги.

После этого в зал был внесен штандарт и установлен возле места президента Украины. Зеленский занял место президента и скрепил текст присяги своей подписью. Затем в зал были внесены и вручены Зеленскому удостоверение президента Украины, гербовая печать и булава.

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Теги: Владимир Зеленский, новости недели, терминатор
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