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17.02.2019, 23:03
Шпионы РФ, уже не Македония, лжекандидат в Одессе: новости недели

Митинг за несуществующего кандидата в Одессе, срок за шпионаж для РФ в Эстонии, подготовка России к войне, санкции США и ЕС за украинских моряков, переименование Македонии, возобновление работы Минздрава, штраф за буллинг, еще один безвиз, суд над Мангером, Книжный Арсенал и британская премия, ЧП в США и #KyivNotKiev. Обзор LIGA.net.

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Митинг за несуществующего кандидата

Фото: Думская

 

На этой неделе в Одессе несколько сотен человек собрались в центре возле памятника Дюку для участия в проплаченном митинге в поддержку несуществующего кандидата в президенты.

Местные издания сообщили, что это был розыгрыш местных пранкеров, которые разместили в интернете объявление о том, что возле памятника Дюку пройдет мирная акция в поддержку кандидата Сергея Филатова (имя политика вымышленное).

Участникам обещали заплатить по 1000 гривен и премию за привлеченных людей.

Когда люди собрались, им сообщили по Viber, что Филатов умер, упав в канализационный люк.

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Теги: новости недели, Россия, США, война, дональд трамп, ульяна супрун, шпионы, эстония, буллинг, владислав мангер, kyiv
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