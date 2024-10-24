Русская армия – на южных окраинах города Селидово. Отсюда до Покровска – около 20 км. "Нет такого вооружения, которым бы россияне нас здесь не закидывали. Разве, может, тактического ядерного оружия еще не было", – рассказывает LIGA.net о Покровском направлении пресс-офицер 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В ближайшее время основные усилия россиян будут сконцентрированы именно в районе Селидово и на Кураховском направлении, предупреждает LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Зачем россиянам Селидово и чего ждать от оккупантов дальше – коротко.

Почему россияне прорываются на Селидово и Курахово

За сутки со вторника на среду российские войска атаковали Покровское и Кураховское направления 103 раза (по всей линии фронта произошло 166 боевых столкновений).

На Кураховском направлении россияне давят вблизи Горняка, Острого, Антоновки, Новодмитровки и Екатериновки. На Покровском основные усилия брошены на Селидово.

Россияне давят на Селидово (Карта: DeepState)

Собственно, в районе Селидово россияне пытаются создать условия для второй волны наступления на Покровск, говорит LIGA.net Коваленко: "Чтобы зажать Селидово в клещи".

Справка Селидово – последний бастион, сдерживающий продвижение русской армии на Покровск. Если оккупантам удастся его захватить – они смогут приступить к штурму Покровска, обезопасив свои фланги.



По мнению военных экспертов, Покровск имеет стратегическое Селидово – последний бастион, сдерживающий продвижение русской армии на Покровск. Если оккупантам удастся его захватить – они смогут приступить к штурму Покровска, обезопасив свои фланги.По мнению военных экспертов, Покровск имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения россиян вглубь территории Украины, в частности – открывает путь в Днепропетровскую область. Кроме того, город имеет стратегическое значение для украинской промышленности.

"Пока на Покровском направлении не будет захвачено Селидово, не будет сформирован южный фланг по левому и правому берегу реки Волчья, они не могут возобновить наступление, – отмечает аналитик. – А на Кураховском – уже могут".

Ситуация на Кураховском направлении (Карта: DeepState)

В оценках развития событий Коваленко более оптимистичен по отношению к Курахово. "Есть возможность Курахово удержать до конца года под нашим контролем", – считает он.

На Покровском направлении все гораздо сложнее – ситуация слишком динамичная.

Штурмуют с трех сторон. Что происходит под Покровском

Последние несколько дней россияне начали более активно применять артиллерию для подавления позиций по всей ширине фронта, в том числе в районе Селидово, говорит LIGA.net представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

15-я бригада НГУ

В зоне своей ответственности 59-я Отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка пытается контратаковать, говорит LIGA.net офицер подразделения Сергей Цехоцкий: "Ведется плановая круглосуточная работа". При этом, уточняет он, на их участке фронта ситуация "еще более-менее". Основные усилия враг направляет в сторону Селидово.

Две трети обстрелов и боестолкновений на направлении приходятся именно на этот город, подтверждает LIGA.net пресс-офицер 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

На позиции защитников враг давит с трех сторон. "Выглядит так, что Селидово для них сейчас – приоритет номер один. Трудно, но держимся", – объясняет он.

В ночь на 21 октября, около полуночи, россияне начали массированную артиллерийскую подготовку со всех трех сторон. С утра понедельника уже активно штурмуют.

"Пехотные группы в пять-семь военных, без поддержки бронированной техники, но с очень малым интервалом в 20-30 минут, продвигаются сразу по трем направлениям", – говорит Миловидов.

Наибольшее продвижение у россиян со стороны Цукурино и Украинска. За счет лесополос им удалось выйти на южные окраины Селидово. "Там есть проблема в ярке, который дает россиянам географическое преимущество. Листья еще стоят, и по низинам им легче незаметно передвигаться и выходить под самим городом", – рассказывает он.

Далее россияне пытаются группироваться на подступах к Селидово.

"Когда они попадают в какое-то здание, затихают и пытаются там накапливаться. Уже когда их там, условно, не пять, а 10 – им легче проводить огненное подавление, противодействовать, – объясняет он. – При этом часть – расползаются в разные стороны и пытаются занимать соседние здания".

Увеличение резервов россиян сильно ощущается. В течение всего вторника 22 октября проходили зачистки, но враг продолжает попытки закрепиться на южных окраинах города: "Довольно интенсивно. Разве, может, с меньшей мощностью артподготовки".

Россияне кратно увеличили и присутствие разведывательных БПЛА. "Загнали очень-очень много "крыльев" в районы присутствия артиллерии. Это сковывает действия: когда видишь, что над тобой висят одна-две "птички", то работать – такая затея, – говорит представитель "Кара-Дага". Очень большое количество FPV-дронов и сбросов. Плюс, работает авиация и артиллерия".

Враг пытается рассеять силы защитников, рассчитывая, что это облегчит им продвижение в Покровск. Также оккупанты подтянули гораздо ближе к линии боевого столкновения мощные РЭБы, и украинским дронам стало сложнее работать.

15-я бригада НГУ Кара-Даг

"Мы делаем все, что возможно, чтобы сдержать продвижение россиян. Основной удар держит пехота, которой, к сожалению, немного не хватает, – отмечает Миловидов. – Работают наши бронегруппы, активно выезжают на южные окраины Селидово".

Удержать южный фланг Селидово – сейчас одна из ключевых задач.

"Продвинуться хоть на один куст". Ситуация на Лиманском направлении

Россияне непрерывно пытаются "продвинуться хоть на один куст вперед", объясняет LIGA.net пресс-офицер 63-й ОМБр Ростислав Ящишин. Несмотря на все усилия и значительное преимущество в личном составе и технике, им это не удается уже долго, отмечает он.

Фото: 63-я ОМБр

Здесь РФ проводит несколько разных вариантов штурмов. Самые редкие – механизированные.

"Их пробуют проводить, когда накапливается определенное количество "жестянок". Приблизительно раз в неделю, – отмечает Ящишин. – Отправляется где-то шесть единиц техники плюс десант. Обычно такие штурмы происходят в ночь с субботы на воскресенье. Очевидно, они думают, что мы в воскресенье отдыхаем".

Такие штурмы быстро останавливают украинские дроны и артиллерия. Плюс – дистанционное минирование, которым занимаются большие ночные дроны. Но это не останавливает российское командование, которое направляет сюда все новую технику, добавляет представитель 63-й ОМБр.

"Сначала танки и БМП подрываются на минах и останавливаются. Впоследствии наша артиллерия уничтожает пехоту, – рассказывает он. – Параллельно работают дроны разных калибров, которые добивают технику и догоняют оставшихся в живых".

Россияне пытаются защитить свою технику с помощью РЭС и брони типа "сарай", добавляет пресс-офицер. Поэтому Силы обороны на направлении теряют определенный процент дронов, но "все же находят щели, чтобы обойти их препятствия".

Фото: 63-я ОМБр

Сейчас на полях перед позициями Сил обороны на направлении гниют и ржавеют сотни единиц техники, добавляет Ростислав Ящишин: "Интересно, что россияне испытывают нехватку этих "жестянок", поэтому ночью пытаются оттянуть хоть что-то с помощью боевой ремонтно-эвакуационной машины. Эта техника также уничтожается ".

Второй вариант штурмов, более постоянный и типичный – пехотные штурмы.

"Дневные – абсолютно идиотские: пехоте нужно идти прямо по голому полю. Преимущественно это контрактники, оказавшиеся под угрозой попадания за решетку из-за каких-то мелких преступлений", – рассказывает пресс-офицер. Россияне не знают местность и действуют несогласованно.

Ночные штурмы для россиян на Лиманском направлении обычно еще более неудачны.

"Им дают такие "плащ-пальто", или антитепловизионные пончо, в надежде, что ночные дроны их не увидят. Это абсурд, в этих черных плащ-пальто их прекрасно видно. Здесь уже работают наши дроны, несующие сбросы, гранаты, – отмечает Ящишин. – Ну, и россияне еще любят скапливаться, что облегчает нам жизнь.

Здесь у защитников ключевое преимущество – очень хорошо знают местность.

Все возможные маршруты пристреляны, артиллерия умеет попадать в подвижную технику врага, а пилоты дронов могут работать чуть ли не с закрытыми глазами, уточняет офицер 63-й ОМБр: "Преимущество врага в том, что у него очень много свежего мяса. Абсолютно никто не беспокоится о судьбе этих солдат".

"Изредка бывает, что штурмы не проводятся – когда враг зализывает раны или ждет подкрепления, – добавляет Ящишин. – Чтобы наши пилоты не скучали, они летят к враждебным позициям и кошмарят пехоту, где бы она ни была: залетают в окопы, норки, блиндажи. Сжигаются склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами".

На остальных направлениях, по данным Генерального штаба ВСУ, ситуация остается стабильно тяжелой для военных, но интенсивность боев там ощутимо ниже. По всей вероятности, предполагает Коваленко, что именно на Кураховском и Покровском направлениях российская армия продолжит концентрировать свои усилия в ближайшее время.