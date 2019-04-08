Скандал. Почему Порошенко увольняет главу Одесской ОГА Степанова

Глава Одесской ОГА Максим Степанов со скандалом отказался покидать свой пост по указу президента о его отстранении. Что произошло на самом деле - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Президент Петр Порошенко в пятницу прилетел в Одессу. У него состоялся разговор с главой областной госадминистрации Степановым. Как рассказал сам глава ОГА, президент предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновник отказался. Сегодня Администрация президента опубликовала указ об отстранении главы ОГА. Степанов назвал документ незаконным и отказался освобождать кабинет.

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Степанов ссылается на 118 статью Конституции, которая предусматривает порядок увольнения глав администраций. В ней говорится, что главы местных и областных администраций увольняет президент по представлению правительства. Без него президент не имеет права подписывать указ об увольнении. Министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что документ об увольнении Степанова в АП не передавали.

Какие именно причины привели к увольнению Степанова - обе стороны комментируют уклончиво.

Замглавы БПП Сергей Березенко на одном из эфиров не назвал причин отстранения Степанова: "Их было достаточно, мы не знаем детали. Возможно, это было управленческое решение. Я бы не хотел сейчас комментировать слухи или то, что произошло в личной беседе губернатора и президента страны".

В свою очередь Степанов высказал предположение, что президент попросил его уволиться из-за низких результатов президента в Одесской области (9% голосов по области). "Я не знаю, чем руководствовались люди, готовившие указ и человек, который его подписывал. Возможно, и эта мотивация (низкий результат)", - сказал он журналистам на брифинге.

После появления указа об отстранении Степанова на сайте президента, некоторые мэры райцентров, главы райадминистраций и главы департаментов Одесской ОГА сфотографировались с трафаретом #зачеснівибори. Такие снимки собирает у себя на страничке в Facebook пресс-секретарь Степанова Екатерина Якимчук.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Глава центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко не помнит, когда еще в украинской политике президент самостоятельно издавал указы об отстранении губернаторов, обходя Кабмин.

"Без представления президент не имеет права подписывать указ об увольнении. Но там указ не об увольнении, а об отстранении. В конституции и законе о местных государственных администрациях такого положения вообще не содержится", - утверждает Колиушко.

Он считает, что, похоже, изданный указ имеет исключительно политические мотивы. "В подобных случаях президент должен действовать на основе права, а это больше напоминает эмоциональное решение, которое, к тому же, некрасиво выглядит", - добавляет эксперт.

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Политолог Андрей Золотарев объясняет политические мотивы Порошенко наказанием Степанова за его нежелание включиться в работу с избирательными сетками президентского штаба в Одесской области. "Президент остался недоволен результатом голосования в Одессе, Харькове и Днепре. Степанов отказался административно содействовать и поэтому Порошенко решил его наказать", - считает политолог.

Степанов заявил журналистам, что выборы в Одесской области прошли честно, чем он лично гордится.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. По состоянию на конец рабочего дня понедельника в пресс-службе правительства LIGA.net заявили, что представление на увольнение Cтепанова в секретариате Кабмина нет. Известно, что очередное заседание Кабмина запланировано на среду. Сам Степанов говорить не захотел. Помощница вместо Степанова ответила на звонок LIGA.net, а когда узнала, что звонит журналист - заявила, что глава ОГА "на закрытом совещании".

Указ об увольнении, действительно, не подписан, заявил спикер президента Олег Медведев и глава его предвыборного штаба. По его словам, президент подпишет указ после представления Кабмина. "Я не исключаю, что в среду Кабинет министров такое представление сделает. И тогда будет окончательное решение", - сказал Медведев.

Пока ничто не останавливает Степанова исполнять обязанности главы одесской ОГА. "Если Кабмин в среду даст добро на увольнение Степанова, то это будет показателем сохранения власти Порошенко над вертикалью и Кабмином. Президент сейчас предпримет попытки надавить на Гройсмана, но Кабмин вряд ли примет такое решение - никто не хочет покупать билет на титаник", - резюмировал Золотарев.

Замглавы БПП Березенко подчеркнул, что в среду такое решение Кабмином будет "безусловно принято".

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