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05.04.2020, 20:00
Скандал с Ермаком, усиление карантина и новый динозавр: новости недели

Депутат Слуги Народа Гео Лерос обвинил брата главы ОП Андрея Ермака в коррупции, Верховная Рада назначила нового министра здравоохранения, Сивохо больше не советник секретаря СНБО, на американском авианосце началась вспышка коронавируса, в Украине снова ужесточили карантин, в Италии заявили о достижении пика эпидемии, а ученые обнаружили новый вид динозавров с клювом-черпаком. Обзор LIGA.net.

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Лерос обвинил брата главы ОП в коррупции

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба ОП)

29 марта депутат СН Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Речь шла о назначении на должности председателя ОГА и директора госпредприятия.

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Андрей Ермак ответил Леросу, заявив, что тот перешел красные линии, пообещав обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у нардепа. Он также заверил, что вся его семья – "порядочные люди", и заявил, что Лерос якобы действует "в личных целях" и за ним кто-то "стоит".

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по факту возможного совершения коррупционного преступления при назначении на госдолжности. Обращение к САП поступило от Лероса, который попросил ведомство проверить руководство ОП на причастность к коррупции. 

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В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.

Сам Денис Ермак заявил, что он обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.

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2 апреля с руководством СН встретились президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак. "Ермак говорил, что брат сам по себе действовал", - рассказал LIGA.net собеседник, который присутствовал на встрече.

В Офисе президента заявили, что ждут результатов расследования СБУ, НАБУ и ГБР, уточнив, что проверяются "обе стороны". "Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены", - говорят в ОП. 

При этом 3 апреля сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко назначил Алексея Кулебу главой Департамента благоустройства Киевского горсовета по рекомендации Андрея Ермака, который на тот момент был советником Зеленского.

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Теги: Гео Лерос, новости недели, италия, карантин, максим степанов, коронавирус, COVID-19, пленки Ермака, авианосец вмс сша
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