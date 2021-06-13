Скандал с формой сборной, смягчение карантина и дайвер в пасти кита: новости недели

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УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины "Героям слава". Но в итоге достигли компромисса – поверх надписи добавят карту с Крымом

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10 июня Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать слоган "Героям слава!" с формы сборной Украины на Евро-2020.

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Рассмотрев запрос Российского футбольного союза, УЕФА разрешил оставить на форме карту Украины с временно оккупированным РФ Крымом, так как ООН считает его украинским. Также разрешили оставить слоган "Слава Украине!", который сам по себе в УЕФА сочли неполитическими. Надпись "Героям слава!" в УЕФА решили запретить, так как посчитали, что в сочетании со словами "Слава Украине!" она несет политический смысл, пишут журналисты.

На следующий день УЕФА провел переговоры с Украинской ассоциацией футбола. Был достигнут компромисс: лозунги "Слава Украине" и "Героям слава", а также изображение карты Украины с Крымом "сохраняются" на футболках игроков украинской сборной по футболу. На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы на внутренней стороне футболок будет добавлен еще один элемент – утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". "Лозунг "Героям слава" будет размещен за картой, в центре очертаний границ Украины.

"Это будет новый дизайн внутренней стороны, который мы согласовали. Он будет выглядеть в виде нашего большого герба с нашим Тризубцем, и внизу будет подпись "Слава Украине". Он будет полностью поверх "Героям слава" расположен, и, получается, внутри Украины будет расположен "Героям слава", – сказал глава УАФ Андрей Павелко.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает "более чем подозрительным", что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сначала подписал контракт с российским Газпромом, а затем удовлетворил жалобу РФ на форму национальной сборной Украины на Евро-2020.