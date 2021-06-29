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Скандал с Fozzy Group, кто из президентов чаще нарушал Конституцию. Что надо знать утром

29.06.2021, 10:30
Скандал с Fozzy Group, кто из президентов чаще нарушал Конституцию. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 29 июня. Температура от +14 до +26, курс доллара 27.34

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. От Кучмы до Зеленского. Кто из президентов чаще нарушал Конституцию

С Днем Конституции, с праздником Основного закона. Без иронии. Искренне считаю, что привычка и чуть ли уже не общественный договор о несоблюдении законов и правил в Украине – одна из самых больших проблем страны. 

Как лечить такую "традицию"? Один из компонентов – ролевая модель, пример лидеров государства. Проще говоря – президенты не должны нарушать закон. А они нарушают Конституцию, кто-то больше, кто-то меньше, но все шестеро украинских глав государства нарушали. Кто главный "паплюжник" Конституции в нашем ежегодном анализе нарушителей. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Кандидаты в канцлеры поспорили из-за Украины. Двое не видят Киев в ЕС "в ближайшее время"

Украина имеет достойного и сильного союзника в Германии – это Союз 90 / Зеленые. Единственная политическая партия, которая прямо поддерживает Украину и выступает резко против России. И во время недавних дебатов кандидатов в канцлеры эта позиция вновь была очерчена (обязательно почитайте нашу выжимку из дебатов, если пропустили). 

Тем временем российская пропаганда всячески топит Союз 90 / Зеленых, лидеров партии Анналену Бербок и Роберта Хабека. Каких только рогов не пририсовывают – лишь бы только партия не набрала достаточно голосов, чтобы выдвинуть своего канцлера, войти в коалицию или стать крупнейшей оппозиционной силой в Бундестаге. 

Выборы пройдут уже скоро – 26 сентября. И шансы стать крупнейшей партией у объединения, которое так не нравится Кремлю, очень высокие. Пожелаем удачи! Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Скандал с Fozzy Group. Отстранен маркетинг-директор одного из стартапов группы

Можно ли отделять персональные страницы в соцсетях от бизнеса? Точно нет. Наглядный пример – история маркетинг-директора одного из проектов Fozzy Group. Публикация подборки скриншотов фейсбук-страницы Вячеслава Баранского стоила ему должности. В компании, которая зависит от настроения потребителей, не может быть по-другому. Благодаря быстрой реакции владельцев, их бизнес вышел из этого скандала с минимальными потерями для репутации. А может и приобрел новых клиентов. Больше по ссылке.

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