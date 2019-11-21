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21.11.2019, 09:00

Скандал с главой ГБР и интервью Бахматова. Что вам надо знать этим утром

Скандал с главой ГБР и интервью Бахматова. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня четверг, 21 ноября. Погода -5-+2, курс доллара 24.18. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Интервью с советником Кличко

Советник мэра Киева, бывший партнер UNIT.City, экс-руководитель ВДНХ Максим Бахматов рассказал, почему Виталий Кличко назначил его своим советников, уволив двух других, как он собирается улучшать Киев. 

О выборе Кличко. Я с ним встречался два раза. Он сказал: хочешь узнать будущее человека - посмотри в его прошлое. Так и договорились. Он понял, что у меня достойное прошлое, чтобы попытаться помочь Киеву в будущем. 

О назначении. В офисе президента была легкая паника. Они стали искать скрытые мотивы. Чей я человек? Ничей - ни Коломойского, ни Ахметова. В отличие от предыдущих замов, я не принадлежу никакой финансово-промышленной группе. Я эксперт, архитектор проектов, эффективный управленец. Это понятие не предусматривает цветовую дифференциацию штанов.

О транспорте в Киеве. Думаю, что трафик ухудшается. Качество перевозок я бы оценил на семерку по десятибальной шкале. Но, например, чтобы обновить весь подвижной состав Киева (автобусы, троллейбусы трамваи) нужно порядка $1,5 млрд. Тогда мы избавимся от ненавистных маршруток. 

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О маршруточной мафии. Это не мафия в классическом понимании. Разберем пример маршрута с Троещины. Примерно 247 000 человек в день пользуется маршртуками. Проезд стоит 8 грн. Умножаем на 8. Получается 2 млн - это только в одну сторону. Умножаем на 2 - надо же назад вернуться. 4 млн множим на 22 рабочих дня и умножаем на 12 месяцев. Как вы думаете, захотят маршрутки быстро попрощаться с этой суммой? 

О парковочной инспекции. Мы начали отрабатывать улицы пару недель назад. Сейчас в сутки эвакуируют до 50 машин, раньше 5-10. Инспекторов должно быть 100, а по факту – около 40 человек. Зарплата 15-17 000, но не всем приятно слышать угрозы физической расправы от водителей.

О KPI на 2020. Ключевое - создание рабочей модели измерения и управления трафиком. Я должен показать на цифрах, какая у нас ситуация с трафиком, к чему хочу прийти и какие инструменты будем для этого использовать. Больше о Генплане, трафике в Киеве, обновлении муниципального транспорта читайте по ссылке.

Скандал с прослушкой главы Госбюро расследований

Что случилось. В Telegram канале «Трубу прорвало» опубликовали несколько аудиозаписей, которые якобы сделаны в кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы. Он якобы разговаривает главой офиса президента Андреем Богданом, где рассказывает, что Петр Порошенко не явился на допрос и с замглавой Офиса президента Андреем Смирновым тоже о Порошенко. Еще есть записи, где Труба обсуждает обыски в банке Финансы и Кредит олигарха Константина Жеваго, о подготовке подозрения Уляне Супрун и обысках в горсовете Днепра.

Почему это важно. Подтверждение подлинности этих записей может привести к отставке не только Трубы, но и многих других участников разговоров.

Что дальше. Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что не видит причин для расследования, так как нет оригиналов записей и устройства, на которое записывали. Труба заявил, что записи – «фейки провокация». Больше о скандале читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Фонду госимущества передали 339 предприятий на приватизацию. Среди этих предприятий ни одно не является стратегическим и не выполняет уникальную сервисную функцию. Большинство из них находятся в критическом финансовом состоянии.

2. Полгода президентства Владимира Зеленского в одной картинке. 20 ноября исполнилось полгода, как Зеленский руководит Украиной. Мы собрали все публичные выступления шестого президента Украины и запустили их в генератор облака слов. Вот что получилось.

3. В ЕС подсчитали помощь Украине за 5 лет. С 2014 года ЕС предоставил Украине 15 млрд евро финансовой помощи и намерен продолжать по мере реализации реформ.

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Теги: Роман Труба, виталий кличко, гбр, Максим Бахматов, эмейл-рассылка
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