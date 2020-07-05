Скандал с изъятием техники ПВО, санкции против РФ и массовая гибель слонов: новости недели

В МИД предупредили о возможной агрессии РФ в ближайшей перспективе, ЕС продлил санкции против России, Евросоюз открыл границы, но не для Украины, в Ботсване расследуют массовую гибель слонов, ГБР изъяло оборудование ПВО, но в результате скандала запчасти вернули, а ученые предложили новую формулу расчета "человеческого" возраста собаки. Обзор LIGA.net .

В МИД предупредили о возможной агрессии РФ в ближайшей перспективе

Иллюстративное фото: ВМС ВСУ/Facebook

Россия в ближайшей перспективе может использовать военный потенциал для нового наступления на Украину. Об этом, комментируя грядущие российские учения Кавказ-2020, заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар.

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"Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей", - сказал он.

По словам дипломата, РФ наращивает потенциал на восточной границе Украины, усиливает группировки во временно оккупированном Крыму и "достаточно часто" приводит в максимальную боевую готовность наемников на Донбассе. "Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет", - отметил Боднар.

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Среди внутренних причин возможной агрессии Боднар называет недовольство в связи с голосованием о поправках в Конституцию РФ, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина. Среди внешних – вопрос о поставке воды в Крым.

Боднар говорит, что западные партнеры, в частности Франция и Германия учитывают обеспокоенность Украины возможностью таких сценариев. При этом дипломат отмечает, что некоторые страны уже начали давать военную помощь. Например, США передали противотанковые ракеты Javelin, возобновили работу тренировочные группы Великобритании и Канады.

2 июля начальник Главка международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ заявил, что Россия создала вблизи границы три межвидовых военных группировки, способных проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории Украины.

По его словам, эти группировки способны атаковать Украину без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях.

Генерал указал, что Россия продолжает наращивать группировку войск вдоль госграницы Украины.

"Вдоль государственной границы Украины развернуто 28 батальонно-тактических групп. В настоящее время завершается формирование трех новых объединений – двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 года планируется довести до полной оперативной готовности", - заявил он.

По данным ВСУ, на базовых аэродромах вблизи госграницы Украины базируется около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов.

Кроме того, отметил Голопатюк, продолжается формирование центров обеспечения мобилизационного развертывания, на базе которых возможно формирование до четырех общевойсковых дивизий.