Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.07.2020, 20:00
Скандал с изъятием техники ПВО, санкции против РФ и массовая гибель слонов: новости недели

В МИД предупредили о возможной агрессии РФ в ближайшей перспективе, ЕС продлил санкции против России, Евросоюз открыл границы, но не для Украины, в Ботсване расследуют массовую гибель слонов, ГБР изъяло оборудование ПВО, но в результате скандала запчасти вернули, а ученые предложили новую формулу расчета "человеческого" возраста собаки. Обзор LIGA.net.

1/6

В МИД предупредили о возможной агрессии РФ в ближайшей перспективе

Иллюстративное фото: ВМС ВСУ/Facebook

Россия в ближайшей перспективе может использовать военный потенциал для нового наступления на Украину. Об этом, комментируя грядущие российские учения Кавказ-2020, заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей", - сказал он.

По словам дипломата, РФ наращивает потенциал на восточной границе Украины, усиливает группировки во временно оккупированном Крыму и "достаточно часто" приводит в максимальную боевую готовность наемников на Донбассе. "Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет", - отметил Боднар.

Читайте также: Аналитик из США не исключает попытку России атаковать Херсонскую область

Среди внутренних причин возможной агрессии Боднар называет недовольство в связи с голосованием о поправках в Конституцию РФ, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина. Среди внешних – вопрос о поставке воды в Крым.

Боднар говорит, что западные партнеры, в частности Франция и Германия учитывают обеспокоенность Украины возможностью таких сценариев. При этом дипломат отмечает, что некоторые страны уже начали давать военную помощь. Например, США передали противотанковые ракеты Javelin, возобновили работу тренировочные группы Великобритании и Канады.

2 июля начальник Главка международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ заявил, что Россия создала вблизи границы три межвидовых военных группировки, способных проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории Украины.

По его словам, эти группировки способны атаковать Украину без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях.

Генерал указал, что Россия продолжает наращивать группировку войск вдоль госграницы Украины.

"Вдоль государственной границы Украины развернуто 28 батальонно-тактических групп. В настоящее время завершается формирование трех новых объединений – двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 года планируется довести до полной оперативной готовности", - заявил он. 

По данным ВСУ, на базовых аэродромах вблизи госграницы Украины базируется около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов.

Кроме того, отметил Голопатюк, продолжается формирование центров обеспечения мобилизационного развертывания, на базе которых возможно формирование до четырех общевойсковых дивизий.



Отправить:
Распечатать:
Теги: новости недели, Россия, санкции, война
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
В Польше высказались, стоит ли продлевать санкции против России
Политика В Польше высказались, стоит ли продлевать санкции против России
Нечисть в Раде, клон Тимошенко и казус Зеленского: новости недели
Политика Нечисть в Раде, клон Тимошенко и казус Зеленского: новости недели
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Герои карантинного времени
Идеи и Кейсы Герои карантинного времени
Идеи и Кейсы
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 