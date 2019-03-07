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07.03.2019, 20:20

Скандал с Тимошенко. Что надо знать об истории с подкупом

Скандал с Тимошенко. Что надо знать об истории с подкупом - Фото
Тарас Костанчук, Юрий Тимошенко и Валерий Дубиль (коллаж - LIGA.net)

"Сначала угрожали, что уничтожат, а потом предложили маленькую конфету", - говорит Юрий Тимошенко, которого называют техническим кандидатом против ЮВТ

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Правоохранители задержали двух человек за попытку подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Заказчиком подкупа правоохранители из орбиты Петра Порошенко называют нардепа Батькивщины Валерия Дубиля. Юлия Тимошенко назвала ситуацию кинокомедией и призвала однофамильца сняться с выборов и не быть марионеткой в руках Банковой. Что произошло с Юрием Тимошенко - коротко объясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 6 марта Генеральная прокуратура, Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали двух человек за попытку дать 5 млн гривень взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко. В обмен на деньги они просили кандидата сняться с выборов. Задержанные – глава Партии защитников Украины Тарас Костанчук и участник боевых действий на Донбассе Александр Ищенко. Сам кандидат Тимошенко, чьи инициалы полностью совпадают с инициалами лидера Батькивщины Юлии Тимошенко, несколько дней назад сообщил ГПУ о давлении на него.

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Юлия Тимошенко называет своего однофамильца техническим кандидатом Банковой, задача которого - отобрать у нее голоса. Согласен с ней и гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. "Юрий Тимошенко возник только сейчас и его мало кто знает. Я не имею никаких сомнений в том, что это технический кандидат", - сказал он LIGA.net.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. У этой истории две стороны медали. С одной стороны, если верить правоохранителям, Костанчук с сообщниками пытался подкупить Тимошенко.

"Эти люди вышли на меня неделю назад. Познакомились через общих знакомых. Первый раз мы встретились на Майдане где-то 18-20 февраля. С первых минут встречи он начал меня убеждать, чтобы я отказался от своих планов. Они использовали метод кнута и пряника: сначала угрожали, что уничтожат меня и всех моих друзей, а потом решили не уничтожать и дать маленькую "конфету", - сообщил Юрий Тимошенко в комментарии LIGA.net.

Тимошенко уверен, что Костанчук – лишь исполнитель, который имеет влиятельных покровителей. "В сессионом зале парламента ко мне подходили влиятельные люди и говорили: "Только попробуй рыпнуться". Когда они увидели, что запугивания меня не берут, они начали присылать засланных казачков", - добавил Тимошенко. Кто именно - отказался отвечать.

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С другой стороны, внимательно изучив биографию Костанчука, можно допустить технологию манипуляций со стороны действующей власти и попытку скомпрометировать политических оппонентов. Тарас Костанчук с позывным Бишут летом 2014-го служил в батальоне Донбасс, комбатом которого был нардеп от Самопомощи Семен Семенченко. В 2014 году был доверенным лицом кандидата в президенты от Оппоблока Юрия Бойко, а в 2015 году баллотировался в мэры города Вишневое от партии БПП.

В июле 2015 года на довыборах в парламент Костанчук баллотировался в 205-м округе в Чернигове. Его конкурентом был нынешний заместитель председателя фракции Сергей Березенко. Тогда правоохранители задержали автомобиль со списками избирателей, несколькими сотнями тысяч гривен в конвертах, агитационной продукцией Березенко и оружием. Костанчук взял ответственность на себя. Бизнесмен Геннадий Корбан считал Костанчука техническим кандидатом Березенко. 

"В том же деле о правомерности залога, внесенного Юрием Тимошенко, все хвосты тоже ведут к БПП. В ситуации с подкупом они опять вышли на себя", - отметил в комментарии LIGA.net политолог Петр Олещук.

Березенко на момент выхода материала на сообщения не ответил.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Заказчиком шантажа и подкупа Генпрокуратура называет нардепа от Батькивщины Валерия Дубиля. Сейчас он проходит в качестве свидетеля в уголовном деле по созданию "избирательных пирамид". Костанчук с Ищенко на данный момент задержаны, суд по избранию меры пресечения будет в ближайшее время.

Сам Костанчук, находясь ночью в прокуратуре, записал видеообращение, в котором назвал всю эту ситуацию "гнилой провокацией Администрации президента". "4 марта я вылетел в отпуск. Меня вызвал из отпуска этот придурок Юра Тимошенко, который уговаривал меня помочь ему соскочить с темы о техническом кандидате. Сказал, что его запугивают. Для того, чтобы соскочить с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него залог. Он попросил у меня эти деньги", - заявил Костанчук. Также, по его словам, Тимошенко попросил еще денег и согласился вступить в партию Костанчука.

Тимошенко сообщил LIGA.net, что у следствия есть масса видеоматериалов, телефонных разговоров и SMS, которые доказывают вину Костанчука. "Я иду на эти выборы, чтобы победить и стать президентом. Если бы я не верил в свои шансы, я бы не шел", - сказал Юрий Тимошенко. Также он сообщил, что с 8 марта начинает активную фазу предвыборной кампании. Ее подробности раскрывать не захотел.

По словам социолога Владимира Паниотто, исследования показывают, что Юрий Тимошенко может набрать от 1 до 1,5%. Эти голоса он может отобрать, безусловно, только у Юлии Тимошенко. При этом есть исследования, в которых если респондент выбрал Тимошенко, у него уточняют кого именно – Юлию Владимировну или Юрия Владимировича. В таком исследовании Юрий Тимошенко набирал 0%.

Главная жертва технического кандидата Юлия Тимошенко не стеснялась в выражениях, комментируя эту ситуацию. По ее мнению, история с якобы попыткой подкупа Юрия Тимошенко призвана отвлечь внимание общества от расследования журналистов о махинациях в госконцерне Укроборонпром. "Это все напоминает одну очень известную американскую кинокомедию, в которой участвуют Порошенко и Луценко. Называется эта кинокомедия "Тупой и еще тупее". Мне очень жаль, что они разыгрывают сериал и думают, что этот сериал с Юрий Владимировичем Тимошенко прикроет коррупционный скандал президента", - сказала она на пресс-конференции.

Она считает Юрия Тимошенко унизительной политической технологией Банковой и просит избирателей не ошибиться при голосовании 31 марта.

По мнению политолога Олещука, выдвижение Юрия Тимошенко и его рейтинги – это манипуляции, которые выгодны исключительно действующему президенту. "Ситуация с "подкупом" выгодна для Юлии Тимошенко. Она продолжает пребывать в центре внимания и позиционируется как главный оппонент власти. Методы, которые используют против ЮВТ, не работают так, как все этого ожидают. Они могут принести обратный эффект", - резюмировал Олещук.

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специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: юлия тимошенко, Батькивщина, юрий тимошенко, выборы 2019, Валерий Дубиль
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