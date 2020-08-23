Скандал с Вагнером, отравление Навального и рекордная жара в Долине смерти: новости недели

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СМИ сообщили, что задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси было операцией Украины, которая провалилась из-за крота в ОП. В СБУ и ГУР МО все отрицают, журналистам-расследователям из проекта "Схемы" подожгли авто, в РФ отравили Навального, Украина отозвала посла из Беларуси, умер Борис Патон, Евросоюз не признал выборы в Беларуси, а в Долине смерти в США зафиксировали рекордную жару. Обзор LIGA.net .

Бутусов: ЧВК в Беларуси - операция Украины, которая провалилась из-за крота в ОП. Спецслужбы все отрицают

Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском (Фото - скриншот из видео)

18 августа журналист Юрий Бутусов заявил, что ситуация с наемниками ЧВК Вагнера в Беларуси якобы была спецоперацией украинских спецслужб по задержанию воевавших на Донбассе боевиков, которая провалилась из-за утечки информации из Офиса президента.

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Он рассказал, что украинская контрразведка готовила операцию год. Спецслужба предложила наемникам "работу" от имени российской ЧВК МАР по охране нефтяных вышек в Венесуэле.

Во время собеседования боевики, "подтверждая квалификацию", признавались на видео в войне на Донбассе на стороне боевиков. Всего было завербовано 33 человека: 28 из них были террористами, пятеро - "случайные люди", девятеро имели украинское гражданство.

Планировалось, что наемников должны были перевезти из Москвы в аэропорт Минска 24 июля. Оттуда они должны были сразу же вылететь в Стамбул, при этом планировалось, что самолет экстренно приземлится Украине, где их и задержали бы. Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко уточняет, что для внеплановой посадки самолета один из сотрудников контрразведки должен был сымитировать эпилептический припадок.

24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба и первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий докладывали о спецоперации президенту Владимиру Зеленскому. По данным журналиста, на совещании также присутствовали: глава ОП Андрей Ермак, первый замсекретаря СНБО – глава комитета по разведке Руслан Демченко, замглавы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.

Ермак заявил, что операцию необходимо перенести, пишет Бутусов. Он якобы сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ, и сказал, что задержание террористов помешает началу перемирия на Донбассе 27 июля. Агент НАБУ Шевченко также пишет, что одним из аргументов Ермака была подготовка обмена удерживаемыми лицами.

Руководители спецслужб ответили, что террористы уже в пути и приостановка операции может привести к ее провалу. Но Зеленский поддержал Ермака и дал приказ приостановить захват террористов, а операцию перенести на 30 июля, "чтобы было удобней объясняться с Москвой", пишет журналист.

Однако 29 июля, за день до перенесенного вылета террористов, их задержали беларусские спецслужбы. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они якобы готовились к участию в массовых беспорядках после выборов.

3 августа на совещании в ОП Бурба сказал, что причиной провала операции могло стать предательство. Он потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Уже 5 августа Бурба был уволен с должности указом президента.

Зеленский и параллельно Путин проводили переговоры с Лукашенко о выдаче боевиков – 14 августа лидер РБ передал задержанных России.

О проваленной спецоперации помимо Бутусова писал агент НАБУ Шевченко.

В тот же день, 18 августа, журналистка Янина Соколова опубликовала общение якобы агентов украинских спецслужб с боевиками Вагнера на этапе "найма на работу". На записях террористы ЧВК Вагнера рассказывают о том, как сбили два украинских военных самолета.

Вечером того же дня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал информацию об операции украинских спецслужб по ЧВК Вагнера блестящей медийной операцией.

Появление этой истории, по мнению Подоляка, связано с недавним увольнением с должности начальника ГУР МО Василия Бурбы. Подоляк заявил, что президент Зеленский "со сложностями" увольнял Бурбу. Он также отметил, что после увольнения в ведомстве начали проводить аудит. Советник главы ОП считает, что "на территории Украины чужую медиа/провокацию доигрывал обиженный человек с информационными возможностями".

Новый начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что к появлению этой истории причастны российские спецслужбы. "Только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск", - говорит Буданов. Глава ГУР отметил, что все частные военные компании работают в прямом подчинении российским силовым структурам и никогда не действуют без их разрешения или координации, даже если выполняют "частные" заказы.

Сам Ермак, комментируя эту информацию 19 августа, назвал ее "дезинформационной атакой на раскол украинского общества".

По его предположению, некие внутренние силы также решили использовать эту дезинформацию "в собственных целях накануне выборов". Он также предположил, что "кому-то очень хочется сорвать прекращения огня на Донбассе".

В СБУ также заявили, что ни один их сотрудник не принимал участия в разговорах с боевиками ЧВК Вагнера, а якобы операция по их задержанию "через Беларусь" является фейком. В СБУ называют историю о срыве спецоперации по ЧВК "информационным вбросом", который "преследует цель нанесения ущерба Украине".