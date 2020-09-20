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20.09.2020, 20:00
Скандал со взяткой в СН, госпитализация Кернеса и признаки жизни на Венере: новости недели

Нардепа Юрченко подозревают в коррупции, Рада проголосовала за комиссию по отбору главы САП и попала под критику Запада, КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ и взялся за Антикорсуд, Кернеса с COVID-19 увезли лечиться в Германию, Рада поддержала санкции ЕС против режима Лукашенко, а Европарламент не признал его президентом Беларуси, Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности, а ученые нашли возможные признаки жизни в облаках Венеры. Обзор LIGA.net.

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Нардепа Юрченко подозревают в получении взятки

Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника нардепа Александра Юрченко Ивана Фищенко, который, по версии следствия, был посредником. 

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Взятка якобы предназначалась Юрченко и, по словам нардепа Гео Лероса, составляла $13 000 из $200 000, которые тот якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Суд отправил Фищенко в СИЗО с альтернативой залога в 1,5 млн грн. Однако уже 16 сентября он внес залог, а на следующий день вышел. 15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для объявления подозрения Юрченко недостаточно доказательств, но спустя два дня, 17 сентября, все же подписала подозрение.

В тот же день Юрченко исключили из фракции Слуга народа, а НАБУ вручило ему подозрение в получении взятки в $13 000 за внесение поправок в законопроект и в попытке получить $200 000 для подкупа других нардепов, чтобы они поддержали в комитете предложенные поправки.

Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Юрченко, заявил, что тот "обязательно сядет в тюрьму". Также он обратился к другим чиновникам, уточнив, что за взяточничество "будет очень больно", и призвал правоохранительные органы работать системно.

18 сентября Юрченко не пришел на суд по выбору меры пресечения. По словам адвоката Юрченко, нардеп якобы контактировал с зараженным коронавирусом. Защита нардепа попросила отложить избрание меры пресечения. Суд согласился с ходатайством защиты и перенес заседание на 15:00 21 сентября.

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Теги: новости недели, Венера, геннадий кернес, александр юрченко
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