Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.09.2019, 21:22
Скандал в США, Мендель против журналистов, €6 млн над плитой: новости недели

Стенограмма разговора и встреча Трампа и Зеленского, президент на Генссамблее ООН, оставки Волкера, Князева и Данилюка, подписание новых соглашений о безвизе, конфликт Мендель с журналистами. Обзор LIGA.net.

1/9

Публикация стенограммы разговора Зеленского с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (фото — EPA и Офис президента)

25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку второго телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, из-за которого у последнего возникли внутриполитические проблемы - в Конгрессе инициировали импичмент.

В начале сентября 2019 года американские СМИ сообщили, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с компроматом на соперника по президентской гонке 2020 года. Выяснилось, что Трампа интересует работа сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией и сообщения о связанной с этим коррупцией.

СМИ США намекают, что временная заморозка военной помощи Украине в конце лета не была "случайной", а связана именно с этими намерениями Трампа: якобы это сделано, чтобы "надавить" на Киев, чтобы тот сотрудничал против Байденов.

Из стенограммы видно, что Трамп напрямую у Зеленского ничего не требовал, но неоднократно повторил, что хочет возобновления расследования по Байдену и его сыну, а также упоминал, что было бы неплохо, если бы власти Украины поработали по этому кейсу с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром.

Кроме того в стенограмме зафиксированно, что Трамп и Зеленский критически отзываются об Ангеле Меркель, Эмманюэле Макроне и европейских странах в целом из-за того, что те, по словам президентов, мало помогают Украине.

Читайте также: Стенограмма разговора Зеленского и Трампа: полный текст

26 сентября Белый дом рассекретил и сообщение информатора из разведки об этой беседе 25 июля 2019 года.

Помимо всего прочего в сообщении говорится, что старшие сотрудники Белого дома пытаются "заблокировать" официальную, "слово в слово", стенограмму из ситуационной комнаты.

На следующй день конгрессмен Марси Каптур заявила, что опубликованная стенограмма "примерно пять минут из разговора, который длился около 30 минут" и высказала требование обнародовать полную стенограмму.

Читайте также: 1000% плохая Меркель и 100% мой прокурор. О последствиях разговора Зеленский-Трамп

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине не станут комментировать расшифровку телефонного разговора между Трампом и Зеленским, где они критиковали канцлера, добавив, что отношение к Киеву с их стороны не изменится. 

Представитель Европейской комиссии Карлос Мартин Руис Де Горежуела отказался комментировать разговор в целом, однако подчеркнул, что поддержка Украины зависит от ее успеха в реализации реформ.

В Еврокомиссии напомнили, что оказывают беспрецедентную поддержку Украине и уже выделили Киеву 15 млрд евро грантов и займов на поддержку реформ.

На вопрос о том, будет ли ЕС требовать разъяснений от Зеленского после его критических заявлений о недостаточной поддержке Украины со стороны Европы, представитель Еврокомиссии отвечать не стал.

Читайте также: Хроника скандала Зеленский–Трамп. Будет ли импичмент лидера США




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
Отправить:
Распечатать:
Теги: Курт Волкер, Владимир Зеленский, дональд трамп, импичмент, стенограмма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
В Конгрессе США требуют доступа к переговорам Трампа с Путиным
Политика В Конгрессе США требуют доступа к переговорам Трампа с Путиным
Разговор Трампа с Зеленским: реакция Конгресса США на стенограмму
Политика Разговор Трампа с Зеленским: реакция Конгресса США на стенограмму
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Smart-питание с Димой Борисовым
Идеи и Кейсы Smart-питание с Димой Борисовым
Идеи и Кейсы
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 