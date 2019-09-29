Скандал в США, Мендель против журналистов, €6 млн над плитой: новости недели

Стенограмма разговора и встреча Трампа и Зеленского, президент на Генссамблее ООН, оставки Волкера, Князева и Данилюка, подписание новых соглашений о безвизе, конфликт Мендель с журналистами. Обзор LIGA.net .

Публикация стенограммы разговора Зеленского с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (фото — EPA и Офис президента)

25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку второго телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, из-за которого у последнего возникли внутриполитические проблемы - в Конгрессе инициировали импичмент.

В начале сентября 2019 года американские СМИ сообщили, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с компроматом на соперника по президентской гонке 2020 года. Выяснилось, что Трампа интересует работа сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией и сообщения о связанной с этим коррупцией.

СМИ США намекают, что временная заморозка военной помощи Украине в конце лета не была "случайной", а связана именно с этими намерениями Трампа: якобы это сделано, чтобы "надавить" на Киев, чтобы тот сотрудничал против Байденов.

Из стенограммы видно, что Трамп напрямую у Зеленского ничего не требовал, но неоднократно повторил, что хочет возобновления расследования по Байдену и его сыну, а также упоминал, что было бы неплохо, если бы власти Украины поработали по этому кейсу с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром.

Кроме того в стенограмме зафиксированно, что Трамп и Зеленский критически отзываются об Ангеле Меркель, Эмманюэле Макроне и европейских странах в целом из-за того, что те, по словам президентов, мало помогают Украине.

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26 сентября Белый дом рассекретил и сообщение информатора из разведки об этой беседе 25 июля 2019 года.

Помимо всего прочего в сообщении говорится, что старшие сотрудники Белого дома пытаются "заблокировать" официальную, "слово в слово", стенограмму из ситуационной комнаты.

На следующй день конгрессмен Марси Каптур заявила, что опубликованная стенограмма "примерно пять минут из разговора, который длился около 30 минут" и высказала требование обнародовать полную стенограмму.

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Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине не станут комментировать расшифровку телефонного разговора между Трампом и Зеленским, где они критиковали канцлера, добавив, что отношение к Киеву с их стороны не изменится.

Представитель Европейской комиссии Карлос Мартин Руис Де Горежуела отказался комментировать разговор в целом, однако подчеркнул, что поддержка Украины зависит от ее успеха в реализации реформ.

В Еврокомиссии напомнили, что оказывают беспрецедентную поддержку Украине и уже выделили Киеву 15 млрд евро грантов и займов на поддержку реформ.

На вопрос о том, будет ли ЕС требовать разъяснений от Зеленского после его критических заявлений о недостаточной поддержке Украины со стороны Европы, представитель Еврокомиссии отвечать не стал.

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