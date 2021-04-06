Сколько ботов топит против вакцинации, в Киеве подорожало такси. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Боты против ЛОМов. Сколько тысяч ботов топит против вакцинации в украинском Facebook

В Украине идет война, о которой редко пишут в новостях: здравого смысла с ботами, троллями и энергичными дураками. В Facebook, кажется, здравый смысл обречен.

Мы изучили 5600 постов на страницах СМИ и 2000 крупных блогеров, результаты неутешительные. Каждый пятый из почти 4 000 000 комментов оставили боты. Кто они, что пишут и как их определить – в совместном проекте Liga.net и компании Artellence. Больше по ссылке. P.S. А еще печальнее, что половину противовакцинных комментариев оставили вполне живые люди. Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Убер, Uklon, Bolt. Почему в Киеве подорожало такси, и когда снизятся цены (да, снизятся)

Начало локдауна 5 апреля застало многих киевлян врасплох: в транспорт пускали только по пропускам, а цены на такси выросли в 2-3 раза. Сервисы такси прогнозировано списали рост на ажиотажный спрос и работу алгоритма, который их определяет. Можно ли поменять алгоритм, чтобы приблизить тарифы к реальности, или платить по 300-500 грн за поездку придётся весь локдаун? Ответ на оба вопроса – нет. Почему, – в нашем разборе. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Втрата запаху при ковіді, наслідки після нього і ефект від карантину – огляд досліджень

Німецькі вчені проаналізували досвід восьми країн, аби з'ясувати, як дотримання карантинних правил впливає на ситуацію з COVID-19. Також дослідники перевірили, як у цих країнах змінилася смертність від ковіду через три місяці. У країнах, де всіх вимог ретельно дотримувалися (Німеччина, Велика Британія, Франція, Іспанія) смертність збільшилася на 8,4%. А от у країнах, де до рекомендацій ставились більш ліберально (тобто безвідповідально), а саме – в Росії, США, Польщі, Швеції, – смертність збільшилася аж на 81,3%. Показові цифри, правда? Про це та інші свіжі дослідження по COVID-19 – у нашому свіжому огляді. Більше за лінком.

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