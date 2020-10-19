Сколько стоит лечение COVID-19, центрист Макрон разозлился. Что надо знать утром

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Украина кормит 150 млн человек во все мире

Украинское продовольствие потребляет около 150 млн человек, посчитали в Минэкомразвития и торговли. Это классная новость, место которой в школьных учебниках и ток-шоу. Она даёт ответ на вопрос – кто мы? Роль кормильцев мира лично мне очень нравится. Это куда лучше, чем нация-заробитчан или нытиков. Больше по ссылке.

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Центрист Макрон разозлился

Жестокое убийство учителя в пригороде Парижа вынудило Францию радикально пересмотреть работу с беженцами. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память убитого учителя.



По данным журналистов, власти Франции готовятся выслать из страны более 200 человек, подозреваемых в экстремизме. Включая всю семью убийцы. Больше по ссылке.

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Вирус на 100 000. Сколько стоит лечение COVID-19 в больницах Киева. И государственных тоже

Заразиться коронавирусом – не только неприятно. Это еще и дорого. Иногда – очень дорого. Минимум 1000 гривень на тест, чтобы поставить диагноз. И если у вас легкая форма, вам повезло, придётся потратить всего лишь ещё 1000, чтобы подтвердить излечение.

В случае госпитализации расходы многократно возрастают. Государственная медицина бесплатна только на словах, депозит при поступлении в стационар частной клиники в Киеве стартует от 50 000 грн. И свободных коек ни у кого нет. Беречь здоровье не только полезно. Это ещё и выгодно. Иногда – очень выгодно. Больше по ссылке.

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