Евросоюз готовится выйти на новый уровень. Почти на треть расширить состав, отойти от принципа единогласия и изменить свои ключевые институты.

Старт работе над новой версией ЕС дали лидеры блока на встрече в Гранаде. Пока есть конкретика от Германии, но отсутствует широкий консенсус. Это придает неопределенности и Украине.

"Мы до конца не знаем, в какой именно ЕС вступим. Будем ли мы сидеть за столом при принятии ключевых решений", — объясняет LIGA.net политолог-международник из Западного института в Познани Виктор Савинок.

Как прошла встреча лидеров ЕС в испанской Гранаде, какие вызовы и предложения звучат и что это значит для Украины – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В адженде лидеров ЕС было семь тем. Самая скандальная – миграционные проблемы (из-за позиции Венгрии и Польши), стратегическая – подготовка к будущему расширению ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель еще в сентябре говорил, что ЕС и страны-кандидаты должны быть готовы к расширению в 2030 году. Но этот тезис вызывает дискуссии среди лидеров.

Например, не согласен с точной датой премьер Нидерландов Марк Рютте, который уходит с должности в следующем месяце. Он настаивает, что ключевой вопрос – не когда будут готовы страны-кандидаты, а будут ли они готовы.

"ЕС уже имеет 27 стран-членов, и если к ним присоединится еще больше стран, то принятие решений и другие вещи станут еще сложнее", – добавил Рютте.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель наоборот отмечает, что все равно нужна хотя бы приблизительная дата расширения, "политический горизонт" – чтобы зафиксировать цель и мобилизовать усилия.

Встреча в Гранаде является отправной точкой для стратегических дискуссий, пояснил Мишель. Это важные дебаты, чтобы понять – чего хочет ЕС, каковы его приоритеты, какой должна быть общая политика Союза с учетом перспективы расширения.

"Расширение означает, что страны-кандидаты должны провести реформы. Они знают, что им нужно делать, – убежден Мишель. – А с нашей стороны, со стороны ЕС, мы должны подготовиться. И это впервые за многие годы мы имеем дебаты на таком высоком уровне".

В финальной декларации встречи закреплено, что расширение – это геостратегическая инвестиция в мир, безопасность, стабильность и процветание. Для этого страны-кандидаты должны активизировать реформы. ЕС параллельно тоже должен проводить реформы и готовить внутреннюю основу для принятия новых членов.

Процесс расширения будет основан на заслугах (merit based), автоматического вступления или коротких путей в ЕС не будет, несколько раз предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Но этот подход касается не только стран-кандидатов... Мы тоже должны провести домашнюю работу и быть готовы приветствовать (в ЕС. – Ред.) страны-кандидаты, когда они будут готовы", – пояснила она.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Расширение ЕС – это не только об Украине, напоминает LIGA.net Александер Дулеба, аналитик Словацкой ассоциации внешней политики (Братислава).

На пороге Евросоюза также стоят Молдова, шесть стран Западных Балкан. По крайней мере, формально не отказывается от пути в ЕС Грузия. Педалировать идею евроинтеграции начал и лидер Турции Реджеп Эрдоган.

"Это новое большое расширение. А Украина – ключевая страна, поскольку имеет, по оценкам, где-то 36-37 млн населения, – объясняет словацкий аналитик. – Еще миллионы населения – в Западных Балканах. Поэтому очень нужно реформировать институты ЕС. Нет другого пути".

Наиболее конкретным в предложениях был канцлер Германии Олаф Шольц. В частности, он отмечал, что нужно отойти от принципа единогласия при принятии решений.

Идея Шольца – квалифицированное большинство в голосованиях по внешней политике и налогообложении. Она призвана исключить риски от блокирования решений "условными Венгриями", говорит LIGA.net политолог-международник Виктор Савинок (Западный институт, Познань).

"Если ЕС расширится до 35 членов со старыми предписаниями, то нужно будет согласовывать позиции всех 35 стран в вопросах, в которых до сих пор существует консенсус, – объясняет Савинок. – Это вопросы безопасности и внешней политики, налогов и принятия новых членов".

Вызывает у Шольца вопросы и формирование Еврокомиссии. Сейчас каждая страна-член должна делегировать хотя бы одного комиссара – фактически министра на уровне ЕС. По мнению Шольца, Союз не может постоянно расширять Комиссию и придумывать новые министерства.

Также немецкого канцлера беспокоят проблемы распределения мест в Европарламенте. Один из вопросов расширения – как обеспечить легитимность решений, когда баланс сдвинется в сторону малых стран-членов, отмечает старший аналитик Eropean Policy Centre Фрейзер Кэмерон.

"Расширение позволит фактически создать противовес за счет Центральной и Восточной Европы государствам ядра, – объясняет Савинок предостережения Шольца. – Франции и Германии, которые сейчас благодаря большой численности населения могут отвечать примерно за 45% всего населения ЕС".

Еще один аспект – изменение распределения бюджета после принятия новых членов, предупреждает Шольц. Это будет означать, что страны, которые сейчас получают помощь от фондов ЕС, уже сами будут приобщаться к помощи новым членам.

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Но все это – предложения и замечания Шольца. В целом, в вопросах вокруг процесса расширения ЕС консенсуса пока нет, говорит Савинок. К примеру, накануне встречи в Гранаде франко-французская экспертная рабочая группа разработала концепт "Европы разных скоростей".

Она предполагает для расширения ЕС четыре уровня сближения – когда страна в зависимости от уровня может пользоваться частью существующих в ЕС выгод, но не иметь всех возможностей полноправного члена. Премьер Денис Шмыгаль отверг эту идею.

Отсутствие консенсуса создает некую неопределенность для Украины, говорит Савинок: "Мы до конца не знаем, в какой именно ЕС вступим. Будем ли мы сидеть за одним столом при принятии ключевых решений. Будем ли участвовать в каких-то секторальных политиках, возможно, получать средства из структурных фондов, но не влиять на цельную картинку в ЕС".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Встреча в Гранаде – начало большого процесса в ЕС. Он займет не один год, говорит Дулеба. Простыми не будут ни реформы Еврокомиссии, ни Европарламента, ни бюджета.

"Будут сложные вопросы с точки зрения структуры ЕС. Нужно будет искать выгодные компромиссы для всех, – объясняет он. – Это касается не только Украины, а восьми-девяти новых членов. Нет другого пути, кроме реформирования".

Лидеры ЕС продолжат обсуждать эти вопросы в ближайшие месяцы, а в следующем году должны принять Стратегическую повестку дня.

Для Украины новый шаг на треке евроинтеграции должен быть уже в конце этого года. В декабре ЕС может дать зеленый свет до начала переговоров о членстве.

Но merit based процесс, о котором говорит фон дер Ляйен, вряд ли будет быстрым. И сроки вступления в ЕС зависят не только от Украины, подытоживает Савинок.

"Безусловно, мы должны внедрить реформы, чтобы приблизиться к ЕС и усилить нашу устойчивость как государства, – говорит политолог. – Но это дорога с двумя направлениями. И все страны должны согласиться на членство Украины. А сейчас по крайней мере одна еще не соглашается – Венгрия Виктора Орбана".

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