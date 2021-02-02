Дубинский исключен из фракции Слуга народа. Как это отразится на партии власти, отношениях Зеленского и Коломойского. И будут ли перевыборы

1 февраля народного депутата Александра Дубинского официально исключили из фракции Слуга народа. Триггером стали санкции США, но финальным аргументом для "слуг" стало "нахальное" поведение Дубинского по отношению к президенту Владимиру Зеленскому.

Что теперь ожидает монобольшинство, чем будет заниматься Дубинский и нацелен ли олигарх Игорь Коломойский на развал президентской фракции, – в коротком разборе LIGA.net.

БЫСТРОЕ ИЗГНАНИЕ

Несмотря на то, что эпопея с исключением Дубинского длилась почти месяц, само "изгнание" из фракции прошло очень быстро. Глава фракции СН Давид Арахамия решил долго не задерживать коллег, объявил результаты тайного голосования (198 – за, 29 – против) и закрыл заседание.

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Самого Дубинского во время оглашения итогов не было, поскольку он пытался провести на фракцию своего адвоката, говорил LIGA.net замглавы фракции Евгения Кравчук. "Формат фракции не предусматривал присутствие помощников, адвокатов и работников секретариата. Если бы Дубинский хотел зайти сам, он бы зашел. Но он хотел зайти с адвокатом, которая была на прошлой фракции и снимала его выступление на телефон. Это странно", – рассказала она. По словам Кравчук, вместо фракции Дубинский предпочел пообщаться с журналистами, которые собрались на улице под входом в Парковый.

"Это манипуляция, которая необходима для того, чтобы и дальше оказывать давление на президента и фракцию, – заявил Дубинский, – … Очевидно, что после прохождения этих красных линий оставаться во фракции бессмысленно и не нужно. Ни одному здравомыслящему депутату. Но я призываю коллег, тех, кто меня поддерживал, остаться во фракции".

При этом никто из тех, кого принято относить к группе Коломойского, на заседании фракции в понедельник не выступал, заявил нардеп от СН Никита Потураев в комментарии LIGA.net.

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ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ДУБИНСКИЙ

Собеседники LIGA.net во фракции СН уверяют, что после исключения Дубинского ничего особо не поменяется. Даже наоборот. "Все будет прекрасно с фракцией и парламентом. Чем меньше будет группы Коломойского во фракции, тем лучше. Все равно они всегда вели себя деструктивно, блокируя важные решения и реформы", – сообщила LIGA.net нардеп Людмила Буймистер.

Единственное, что ее серьезно тревожит, так это оставшееся влияние Дубинского на местную власть в Киевской области. Несмотря на исключение из фракции, Дубинский продолжает оставаться руководителем киевской областной ячейки партии Слуга народа.

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"У нас сейчас Киевская область имени Дубинского. И это очень большая проблема, с которой нам придется долго и сложно работать. Киевскую область нужно будет очищать", – говорит Буймистер.

Подтверждают проблему и собеседники в руководстве фракции. "С ячейки его должны снять. Но он будет пытаться влиять на ситуацию в области через депутатов, которых он завел на местных выборах", – объясняет LIGA.net один из них. И добавляет: изгнание Дубинского из партии может занять определенное время, поскольку нужно понять, кто будет вместо него в такой важной для партии области.

"Если сделать это экстренно, то есть риск, что вместо Дубинского руководителем ячейки станет левый человек. И мы не хотим, чтобы это стало легкой добычей Павлюка. Он уже там кружит", – отметил собеседник в руководстве фракции.

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Касательно должности Дубинского в финансовом комитет Рады (он – замглавы комитета), то здесь у фракции нет инструментов для его отзыва, признается один из руководителей СН: "Это может инициировать или спикер, или сам комитет. А это вряд ли".

Сам Дубинский заявил, что продолжит работу в комитете, а планов по вхождению в другую фракцию/группу у него нет. "Сейчас нужно начинать действие по объединению депутатов, работающих в интересах Украины в парламенте. Они есть. И во фракции Слуга народа, – заявил нардеп журналистам 1 февраля вечером.

В руководстве СН скептически настроены к появлению политического проекта Дубинского. "Возможный проект Дубинского не будет влиятельным. Будет очередная партия Шария с двумя процентами рейтинга, – считает собеседник издания, — А партии АнтиСорос не будет. Она уже есть и называется ОПЗЖ".

По мнению Потураева, в деятельности Дубинского особо ничего не поменяется, только уберется приставка "член фракции Слуга народа". "Чем будет отличаться медиаактивность Дубинского от того, что было раньше?", -задается вопросом нардеп.

Он будет заниматься тем, чем занимался до 2019 года. Только тогда он мочил Порошенко и Гонтареву. А сейчас будет Ермака, Арахамию и Шмыгаля, – считает собеседник в руководстве СН

По словам одного из руководителей фракции, после американских санкций Дубинский активизировал деятельность анонимного telegram-канала Темный рыцарь, хотя перед местными выборами обещал его закрыть. "Если почитать Темного рыцаря, то там есть несколько постов, призванных поссорить фракцию и ОП. Он будет показывать партийное грязное белье", – считает собеседник.

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РАЗВАЛИТ ЛИ КОЛОМОЙСКИЙ МОНОБОЛЬШИНСТВО

По словам трех собеседников LIGA.net в руководстве фракции, Зеленский сейчас не общается Коломойским, а за контакт с олигархом отвечает Арахамия. "Давид с ним постоянно общается и Коломойский обижается, что во всей этой истории мы выбрали американцев, а не его", – рассказывает один из них.

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При этом разговоры о возможном выходе 30-40 нардепов из СН вслед за Дубинским и расшатывании парламента для перевыборов в Слуге народа называют маловероятным.

"Это больше конспирология telegram-каналов, чем реальность. Ни от одного из нардепов, которые входят в круг общения Дубинского, я не слышала, что они хотят выйти из фракции. Таких заявлений не было и, думаю, не будет", – говорит LIGA.net Кравчук. Согласен с ней Потураев, который считает, что никаких предпосылок для раскола фракции нет.

Собеседник в руководстве фракции также уверен, что перевыборы – это "призрачная история". "Если бы За майбутнє на местных выборах набрала бы условно 15%, то Коломойскому был бы какой-то смысл идти на перевыборы со своим политическим проектом, а не раскладывать яйца в корзины. Ему перевыборы не выгодны. Сейчас у него есть За майбутнє и группа внутри Слуги народа. А в случае перевыборов он не знает, чем все закончится. Лучше синица в руках…", – объясняет он.

Не верит в сценарий перевыборов и Буймистер. "Если будет какой-либо деструктив и расшатывание ситуации в парламенте, фракция будет реагировать моментально и принимать соответствующие решения", – уверена она.

Собеседник LIGA.net в руководстве фракции резюмирует: "Коломойский будет вести себя так, как и раньше. Показательных протестных неголосований не будет. И выходов 30 депутатов тоже. Если понадобится, то уничтожать врага лучше внутри, чем извне".

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