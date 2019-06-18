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Слуги народа. Кого Зеленский ведет в Раду: анализ кандидатов

Слуги народа. Кого Зеленский ведет в Раду: анализ кандидатов - Фото
Съезд партии Слуга народа (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Юрий Смирнов
18.06.2019, 07:30

Предвыборный штаб, ГОшники, средний бизнес, пару людей Коломойского, эксперты из орбиты Авакова и, конечно же, родной Квартал 95

13 июня партия Слуга народа наконец-то показала полный список кандидатов на досрочные парламентские выборы, в нем можно найти 201 фамилию. Но это не все, президентская партия до сих пор не раскрыла кандидатов, который пойдут от нее по мажоритарным округам. И именно там могут быть главные "сюрпризы". Тем не менее LIGA.net решила проанализировать топ-150 списка партии Владимира Зеленского, примерно столько депутатов может завести Слуга Народа в Раду 9-го созыва по партийным спискам. Когда появится список мажоритарщиков - мы обязательно сделаем вторую часть разбора.

Список партии можно условно разделить на три группы:

1) Квартал 95 и Кривой Рог (около 35 человек)Это друзья, хорошие товарищи Зеленского, бизнес-партнеры, члены команды Квартала, а также сотрудники избирательного штаба. Кроме того, к этой группе можно отнести юристов, которые обслуживали бизнес Зеленского.

2) Эксперты, реформаторы и общественные активисты (около 50 человек). В основном группа состоит из новых лиц, не успевших проявить себя или"зашкварится" в украинской политике.  Не обошлось без "списочного" скандала. Движение "Чесно" 11 июня опубликовало материал, в котором шла речь, что четыре четыре человека из первой двадцатки списка, связаны через ГО "Институт будущего" с нацфронтовцем Антоном Геращенко, который в свою очередь является давним соратником министра внутренних дел Арсена Авакова. В конце прошлой недели на сайте ГО появился резкий ответ-опровержение на статью "Чесно".  Кроме того, пять кандидатов участвовали в политическом проекте Люди важны. Тот же Антон Геращенко был одним из участников презентации движения в кинотеатре Жовтень.

Одним из главных "кадровых доноров" для этой группы кандидатов стал Офис эффективного регулирования, который до назначения замом в АП возглавлял Алексей Гончарук. Он также был участником политического проекта Люди важны.

3) Малый и средний бизнес (около 45 человек). Группа представлена в большинстве своем незапятнанными бизнесменами. Здесь и архитектор, и бренд-менеджер, и импортер морепродуктов. Однако, есть и неоднозначные персонажи: 25-летний сын экс-депутата, жена люстрированного прокурора и экс-регионалы. 

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А сколько людей Коломойского? Их не так много, как можно было ожидать. Двое занимают руководящие должности в 1+1 Media, четверо баллотировались в свое время в депутаты от УКРОПа, еще двое консультировали партию олигарха. Больше хоть как-то связанных с Коломойским людей мы не нашли. В тоже время уже известно, что по мажоритарке от Слуги народа будут баллотироваться трое журналистов телеканала 1+1.

СПИСОК СЛУГИ НАРОДА

1. Дмитрий Разумков – глава партии. Политтехнолог и спикер штаба Зеленского на президентских выборах. В 2006-2010 годах был членом Партии регионов. Отец – Александр Разумков, украинский политик, замсекретаря СНБО при президенте Леониде Кучме. Отец был женат на журналистке Юлии Мостовой, которая сейчас замужем за Анатолием Гриценко.

2. Руслан Стефанчук – представитель Зеленского в парламенте. Главный идеолог партии. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН.

3. Ирина Венедиктова – эксперт по вопросам реформы судебной системы. Участвовала в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, однако не сдала экзамен.

4. Давид Арахамия – предприниматель и волонтер. В соцсетях известен под псевдонимом Давид Браун. Сооснователь международной IT-компании Template Monster. Основатель волонтерской организации Народный проект, которая помогает украинским военным. В 2014 году был назначен советником николаевского губернатора, а также награжден президентом Петром Порошенко орденом За заслуги III степени.

5. Галина Янченко - эксперт по вопросам антикоррупционной политики. Глава Совета общественного контроля НАБУ. В 2014-2015 годах – депутат Киевсовета (фракция Демальянс). В 2013-2015 году была аналитиком Центра противодействия коррупции. Замужем за Виктором Андрусивым - исполнительным директором Украинского института будущего, один из соучредителей которого Антон Геращенко – нардеп и экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова.

6. Михаил Федоров - руководитель диджитал-направления партии. Отвечает в команде Зеленского за построение пула собственных медиа – самого большого Telegram-канала среди политиков, Instagram-сообщества и сетки собственных YouTube-каналов.

7. Александр Корниенко – руководитель избирательного штаба партии. На президентских выборах был координатором штаба Зеленского. Общественный деятель в сфере неформального образования, один из основателей и руководителей Союза Инициативной Молодежи (СИМ).

8. Анастасия Красносельская – эксперт Центра противодействия коррупции. Помощник-консультант нардепа от БПП Павла Ризаненко, который намерен баллотироваться по мажоритарке от партии Голос Святослава Вакарчука.

9. Александр Ткаченко – генеральный директор группы 1+1, принадлежащей Игорю Коломойскому и Игорю Суркису (около 25%) В 1999-2005 годах возглавлял Новый канал Виктора Пинчука. В 2000-2001 года был советником премьер-министра Виктора Ющенко.

10. Жан Беленюк - борец греко-римского стиля, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр.

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11. Сергей Бабак – эксперт по вопросам образования. Директор образовательных программ Украинского института будущего.

12. Владислав Криклий – начальник главного сервисного центра МВД. В 2014-2015 года – советник Авакова. В 2015 году занимал должность замначальника департамента ГАИ МВД Украины. Участник проекта Люди важны.

13. Елена Шуляк - эксперт в сфере девелопмента и строительства. Член координационного совета партии Люди важны. Руководит направлением "Строительство" организации Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO). Это экспертно-аналитический центр, созданный Минэкономразвития и получающий финансирование Евросоюза. До этого около десяти лет работала на руководящих постах в финансово-промышленной группе Midland Group Эдуарда Шифрина, российского миллиардера.

14. Дмитрий Наталуха - общественный и политический деятель, правозащитник. В 2015-2017 году возглавлял Лиманскую районную государственную администрацию Одесской области. Супруга - нардеп от Батькивщины Алена Шкрум. В 2007- 2013 годах работал в юридических компаниях Spenser&Kauffmann, Ильяшев и Партнеры, Baker McKenzie в сферах банковского, финансового права, привлечения иностранных инвестиций. Участник проекта Люди важны.

15. Елизавета Ясько - политолог. Основательница проекта Yellow Blue Strategy, занимающегося культурной дипломатией и публичной политикой для Украины. Окончила Оксфорд, обучение в котором оплатила, в частности, за счет стипендии фонда Виктора Пинчука.

16. Алексей Оржель – эксперт в сфере топливо-энергетического комплекса. В 2006-2014 годах на разных должностях работал в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). С 2014 года работает в частном секторе, председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

17. Андрей Герус – представитель Зеленского в Кабинете Министров. Экс-член НКРЭКУ, и экс-исполнительный директор инвестиционной группы Concorde Capital. Ныне - руководитель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг. В 2015 году неудачно баллотировался в Киевсовет от Самопомощи.

18. Михаил Радуцкий - эксперт в сфере медицины, основатель клиники Борис. В 2014-2015 года – заместитель главы КГГА и мэра Киева Виталия Кличко. После увольнения "по согласию сторон" был советником Кличко по вопросам медицины. В начале этого года продал Борис конкурирующей сети Добробут.  

19. Денис Монастырский - эксперт по вопросам правоохранительной и судебной системы. Член конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований. В комиссии в свое время заменил нардепа Геращенко. Кроме того, Монастырский числился помощником-консультантом Геращенко.

20. Даниил Гетьманцев - эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов и банковского права. Член Европейской ассоциации налоговых профессоров. Почетный президент юридической компании Jurimex. В 2016 году участвовал в конкурсе в Верховный суд, однако не прошел отбор.

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21. Денис Малюська - юрист. Специалист в регулировании предпринимательской деятельности, урегулировании споров и банкротства. С 2010 года - консультант группы Всемирного банка, оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии. Глава правления Офиса эффективного регулирования. Руководитель этой структуры Алексей Гончарук недавно был назначен замглавы Администрации президента Зеленского.

22. Андрей Холодов – замдиректора компании Текам плюс (оптовая торговля). Занимается арендой и продажей коммерческой и жилищной недвижимости, девелопментом, бизнес консалтингом. Супруга Екатерина Шаховская занимается производством и продажей свадебных и вечерных платьев под брендом Stella Shakhovskaya. Крестная сына Шаховской - жена экс-главы АП Виктора Медведчука Оксана Марченко, о чем последняя сообщила в своем InstagramПо данным сайта Аргументы и факты, в 2011 году Шаховская за рулем Bentley сбила сотрудника ГАИ. Тогда на место происшествия прибыл ее муж Холодов, а также нардепы Алексей Журавко (Партия регионов) и Руслан Богдан (БЮТ). Однако после обнародования списка Слуги народа новость о ДТП была удалена с сайта. Кроме того, по данным "Чесно", на жену Холодова зарегистрировано несколько предприятий, связанными с содержанием МАФов.

23. Гео Лерос - режиссер, художник и основатель одного из крупнейших международных проектов Art United Us. Советник мэра Киева Виталия Кличко. Благодаря нему в Киеве появилось более 20 муралов различных художников.

24. Сергей Кальченко – эксперт по вопросам избирательного законодательства и прав человека. Уполномоченный представитель Зеленского в Центральной избирательной комиссии на президентских выборах. Ассоциированный партнер юридической компании Hillmont Partners. Кальченко помог российскому актеру Федору Добронравову отменить в суде запрет на въезд в Украину.

25. Максим Ткаченко – руководитель компании Квартал-концерт. Возглавлял команду Зеленского на президентских выборах в Луганской области. До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией Мастер-шоу, организовывающей гастроли известных артистов. Концертный директор певицы Тины Кароль.

26. Егор Чернев - эксперт HiTech Office Ukraine, член Совета движения Industry 4.0 Ukraine. Работал СЕО в компании Starlight Digital Sales, которая входит в холдинг Виктора Пинчука. Участник проекта Новые лидеры на телеканале ICTV. В 2017 году от фонда Пинчука получил грант на обучение в King’s College London.

27. Святослав Юраш – отвечал в команде Зеленского за внешнюю политику и диджитал-направление. Экс-глава коммуникаций творческого объединения Babylon'13. В 2019 году президент Петр Порошенко наградил Юраша за участие в Евромайдане орденом За заслуги III степени.Отец Андрей Юраш - директор департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры.

28. Павел Сушко – представитель Зеленского в Харькове на президентских выборах. Кинопродюсер, основатель компании Prime Story Pictures. В 2017 году спродюсировал фильм «DZIDZIO Контрабас».

29. Ирина Верещук – эксперт по международным вопросам. В 2010-2015 годах мэр Рава-Русской (Львовская область). Самовыдвиженцем участвовала в досрочных парламентских выборах 2014 года в мажоритарном округе №122 во Львовской области. С 2016 года – президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.

30. Александр Курбаков - советник мэра Киева Кличко. Руководитель сектора IT и Телеком в Офисе эффективного регулирования.

31. Елена Коробкова - исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины. В 2004 году начала работать в банке «Пивденный», впоследствии возглавив его пресс-службу. В 2007-м стала начальником пресс-службы Имэксбанка. В Независимой ассоциации банков Украины – с момента ее основания, с ноября 2011 года. Сначала она была главой аппарата, а в 2014 году возглавила ассоциацию. В 2016 году вошла в состав биржевого совета «Украинской биржи».

32. Юлия Диденко - представитель Зеленского на президентских выборах по округу №134 (Одесса). Предприниматель, занимала должность финансового директора венгерской компании Tantal-Plus KFT (реализация индюшатины).

33. Дмитрий Соломчук - представитель Зеленского на президентских выборах в Ровно. Окончил Национальную академию внутренних дел. Директор компании Агроцентр, занимающейся производством и продажей запчастей для сельскохозяйственной техники. В 2014 году компания Соломчука получила кредит в размере 3 млн гривен от Приватбанка. "Приватбанк сегодня, наверное, единственный банк, в котором можно получить финансирование без бюрократии и на доступных условиях", - рассказывал тогда Соломчук.

34. Михаил Ананченко – помощник мэра Сум Александра Лысенко (Батькивщина). В своем профиле Facebook называет себя студенческим президентом Украины и председателем Украинского молодежного совета. У Ананченко есть общие фотографии с назначенным Зеленским главой Службы внешней разведки и действующим нардепом-мажоритарщиком от Сумской области Владиславов Бухаревым.

35. Анна Коваленко – общественный активист. Экс-советник трех министров обороны и министра информационной политики. С 2015 года была координатором общественного объединения Антикоррупционное движение Украины вместе с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко - третьим номером списка Батькивщины на этих выборах. В 2008-2013 годах Коваленко – журналист ТРК Радио Эра и телеканала СТБ. В 2016 году баллотировалась в парламент по округу №206 (Чернигов), однако заняла второе место. Приказом министра внутренних дел Арсена Авакова награждена пистолетом Форт-17.

36. Владлен Неклюдов – прокурор. В органах прокуратуры работает с 1998 года. Начинал свою прокурорскую карьеру в Кривом Роге. На данный момент занимает должность прокурора отдела по надзору за органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Днепропетровской области. У Неклюдова есть хобби - он поет и делает собственные музыкальные клипы.

37. Игорь Кривошеев – участник проект Лига Смеха. Играл за команду "Тяп-ляп". Официальный представитель Зеленского на президентских выборах в Ужгороде. Работает в ComedyOrg event - агентстве по организации свадеб.

38. Сергей Ионушас – эксперт по вопросам органов правосудия. Директор юридической фирмы Гелон, которая представляла интересы студии Квартал 95 в судебных процессах. Согласно информации на сайте фирмы, Зеленский "ее рекомендует".

39. Александр Завитневич – директор Смелянского литейного завода (Черкасская область).

40. Вадим Струневич – руководитель компании Киевпроект – главного проектного учреждения Киева. Также руководит строительной компанией Укринвестбуд девелопмент.

41. Владимир Воронов - брендмейкер. Основатель Vladimir Voronov International Branding Agency, автор собственных методик по разработке бренд-стратегий и стратегий интеграции идеологии бренда, автор более 50 брендов.

42. Юрий Аристов – бизнесмен. Директор компании Антлантик-ЮММА – один из ведущих импортеров живых морепродуктов и охлажденной рыбы премиум класса. Также владеет заведением Oysters Cava Bar, специализирующемся на продаже морепродуктов.

43. Юрий Кисель – глава строительной компании БИАНТ из Кривого Рога. Ранее был начальником производственных цехов в Кривбасстройиндустрия.

44Вадим Галайчук – адвокат, юрист Hillmont Partners. Главный юрист предвыборного штаба Зеленского. В 2012-2013 годах руководил отделом международных отношений Европейской партии Украины и был доверенным лицом кандидата в нардепы Николая Катеринчука.

45. Артем Ковалев – сотрудник телеканала 1+1. Владелец 0,086% акций телеканала. С 2014 года – генеральный директор информационного агентств УНИАН, которое входит в холдинг 1+1 Media. Также занимает должность финансового директора компании 1+1 Интернет.

46. Валерий Стернийчук – руководитель студенческой Лиги Смеха на Волыни. В 2015 году баллотировался в Луцкий горсовет от партии УКРОП.

47. Галина Михайлюк – правовед. С 2012 года работает доцентом кафедры международного права и специальных правовых наук Киево-Могилянской академии.

48. Роман Бабий – в 2014 году баллотировался в парламент от партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко. На момент выдвижения член партии и директор компании Гельд-Энергия (предоставление финансовых услуг). Возглавлял юридическую службу Киевводоканала.

49. Александр Качура – адвокат и основатель адвокатского бюро Kachura Lawyers. В марте 2019 года компания Качуры выиграла дело о запрете сериала Сваты в интересах студии Квартал 95.

50. Анна Новосад – гендиректор директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства образования и науки (с 2017 года). В министерстве работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года была советником министра образования.

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51. Артем Культенко - глава Союз инвесторов транспортной инфраструктуры Киева. В 2015 году баллотировался в Киевсовет от Партии ветеранов Афганистана. Эта партия на парламентских выборах-2002 входила в блок Единство, который тогда возглавлял экс-мэр Киева Александр Омельченко. Занимал должность гендиректора компании Строймашсервис, которая владеет рядом МАФов, которые подлежат демонтажу.

52. Олег Марусяк – частный предприниматель. Владелец фирмы Каретный двор, специализирующейся на ремонте автомобилей. Гендиректор частного предприятия "Гаразд", которое предоставляет услуги стройтехники по всей Украине.

53. Николай Кириченко – депутат Харьковского областного совета от Батькивщины. Владелец нескольких фермерских хозяйств. Спонсор футбольного клуба Металлист 1925. В ноябре 2018 года был награжден президентом Петром Порошенко орденом За заслуги III степени.

54. Галина Третьякова – гендиректор Украинской федерации страхования. Ранее – член правления Пенсионного фонда и глава общественного совета при ПФ.

55. Павел Халимон – юрист и аграрий. Директор компании Агро-Хаус. Работал начальником регистрационной службы Прилуцкого межрайонного управления юстиции в Черниговской области.Официальный представитель Зеленского на президентских выборах в Чернигове. В 2015 безуспешно баллотировался в Черниговский облсовет от партии Наш край.

56. Елена Мошенец ­юрист в области международного и финансового права. В ее активе ведение процессов в международных арбитражах, а также сопровождение иностранных инвестиций в Украине.

57. Ольга Саладуха – легкоатлетка. Специализируется на тройном прыжке и прыжках в длину. Чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта Украины.

58. Ольга Коваль – доцент Национального университета пищевых технологий на факультете отельно-ресторанного и туристического бизнеса. Официальный представитель Зеленского на президентских выборах в Киевской области.

69. Алина Загоруйко – доверенное лицо Зеленского на президентских выборах. Экс-главный консультант управления обеспечения деятельности членов комиссии секретариата ЦИК. В 2016 году предлагалась фракций Блок Петра Порошенко дня назначения членом Центризбиркома. Помощник-консультант нардепа 6-го созыва от БЮТ Виктора Швеца.

60. Олег Бондаренко – эксперт по вопросам экологии. Глава Всеукраинской организации Зеленый фонд. Членом правления Зеленого фонда является экс-судья Голосеевского райсуда Киева Максим Фролов, которого уволили с должности судьи за нарушение присяги.

61. Михаил Крячко – операционный директор компании SMMSTUDIO. Руководителем этой компании является советник Зеленского Михаил Федоров. Работал в организационном отделе аппарата Запорожской ОГА.

62. Марина Бардина – эксперт по вопросам равных прав и возможностей мужчин и женщин. Помощница нардепа Сергея Лещенко. В ноябре 2018 года Лещенко и Бардина попали в ДТП. Обошлось без серьезных последствий.

63. Людмила Марченко – ведущий специалист департамента обучения и развития персонала в компаниях Эпицентр и Новая линия. Владельцами Эпицентра является нардеп Александр Герега и его жена Галина.

64. Иван Юнаков – архитектор. Руководитель архитектурного бюро 33BY Architecture.

65. Дарья Володина – политический эксперт и обозреватель. В 2018 году была кандидатом в члены Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро. В качестве эксперта неоднократно положительно высказывалась о Союзе армян Украины, главой которого является нардеп 7-го созыва от Партии регионов Вилен Шатворян. В 2015 году нардеп Сергей Лещенко в 2015 году опубликовал фотографию с итоговой конференции Союза армян, где рядом с Шатворяном стоит Арсен Аваков. У ее отца Артема Володина такое же ФИО, как и у люстрированного прокурора Генеральной прокуратуры времен Януковича и помощника первого замгенпрокурора Рената Кузьмина. 

66. Ольга Савченко – юрист в области криминального и международного права. Доверенное лицо Зеленского на президентских выборах. Работала юристом в научно-производственной компании Ирком-ЭКТ (лакокрасочные материалы).

67. Оксана Гринчук менеджер гостичного хозяйства. Ранее работала в секторе маркетинга Киевстар.

68. Владимир Козак – юрист и предприниматель. Эксперт по вопросам экспорта и привлечения инвестиций. Ранее занимал должность директора компании Буковинский сад. Работал юридическим консультантом корпорации Сварог Вест Груп. Согласно данным РБК-Украина, акционерами Сварог Вест Груп является экс-нардепы от Батькивщины и Партии регионов, братья Александр и Сергей Буряки. 

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69. Андрей Лысюк – директор юридической компании Hillmont Partners. Окончил юрфак академии СБУ. Работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве. Научный консультант телепроектов СТБ, в частности шоу "Следствие ведут экстрасенсы".

70. Александр Сова – CEO ювелирного бренда SOVA.

71. Роман Боярчук – экс-начальник государственного центра киберзащиты и противодействие киберугрозам (2016-2019). Возглавлял компанию Медиа Интернет Технологии и госпредприятие Государственный центр информационной безопасности.

72. Владимир Ватрас – представитель Зеленского в Хмельницкой области. Руководитель адвокатского бюро Ватрас и партнеры. Профессор кафедры гражданского права и процесса Хмельницкого университета управления и права.

73. Роман Мулик – предприниматель. Экс-депутат Ивано-Франковского облсовета от Партии регионов (2010-2015). Был членом ПР, а также помощником нардепа от Партии регионов 5 созыва Дмитрия Волошенкова. Вице-президент федерации бокса Ивано-Франковской области. В 2009 году президент Виктор Ющенко наградил Мулика орденом За заслуги III степени.

74. Олег Тарасов  аграрный предриниматель из Кропивницкого. Глава Украинского зернового союза.

75. Анатолий Костюх – медийщик и политолог. Экс-руководитель молодежного крыла партии УДАР. В 2015 году баллотировался в Ужгородский горсовет от партии Украина соборная. Сооснователь мужской гандбольной команды Карпаты. Работал ведущим на закарпатском телеканале Тиса-1. Доверенное лицо Зеленского на президентских выборах.

76. Евгений Брагар – историк. Член окружной избирательной комиссии от Зеленского на президентских выборах. Основатель и преподователь польского языка в проекте Лингвист.

77. Евгений Безгин – экс-глава правления партии ДемАльянс. Эксперт Офиса эффективного регулирования.

78. Ольга Кавун – создатель мебельной фабрики Feronia и совладелец салона красоты G.bar French в Одессе. Ее муж Дмитрий Кавун был заместителем прокурора Одесской и Харьковской областей во времена президентства Виктора Януковича. Интересно, что в Facebook Дмитрий Кавун "дружит" с нардепом Игорем Котвицким, который в 90-е был сначала водителем, а потом помощником президента харьковской компании Инвестор Арсена Авакова. Кроме того, в первом квартале 2019 года Ольга и Дмитрий Кавуны официально проспонсировали партию нардепа Евгения Мураева Наши на 234 тысячи гривен.

79. Александр Салийчук – представитель Зеленского в Ровенской области. Владелец "Першої м'ясної хати" (торговая марка "Гощанські ковбаси"). Член общественной организации "Час-дій". Руководителем этой организации является Дмитрий Соломчук - №33 списка Слуги народа.

80. Элла Репина – доцент кафедры маркетинга и коммерческого дела Донецкого государственного университета экономики и права (Кривой рог). Работала экономистом кредитного отдела в банке Донкредитинвест. Ранее этот банк контролировал нардеп 5-6 созывов от Батькивщины и Партии регионов Александр Шепелев.

81. Арсений Пушкаренко - бывший глава киевского городского объединения Самопомощи. В 6-ом созыве был помощником нардепа от Нашей Украины Павла Мовчана, а в 7-го созыве - нардепа от Батькивщины Андрея Павловского.

82. Марьян Заблоцкий – замглавы Украинской аграрной ассоциации. В Раде 7-го созыва был помощником нардепа от Батькивщины Владимира Пилипенко, а в 8-ом созыве – нардепа от БПП Алексея Мушака, который приходится родственником совладельцу агрохолдинга Кернел Андрею Веревскому. Участник проекта Новые лидеры на телеканале ICTV.

83. Андрей Клочко – в 2014 году баллотировался в парламент от Блока левых сил, а в 2015 году выдвигался в Киевсовет от Видродження.

84. Юлия Овчинникова - декан биологического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса (Винница). Член Совета молодых ученых при Минобразования. Стипендиант президента Украины (2009-2010).

85. Александр Мережко – эксперт по введению системы E-government и народовластия. Заведующий кафедры права Киевского национального лингвистического университета. Принимал участие в конкурсе в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

86. Алексей Устенко – глава инвестиционного направления французской компании с активами в Украине AgroGeneration (c 2016 года). Координатор Гарвардского клуба в Украине.

87. Александр Кабанов – сценарист студии Квартал 95. На президентских выборах работал в креативной группе Зеленского. По образованию врач-психотерапевт.

88. Федор Вениславский – представитель президента в Конституционном Суде. В 2016 году баллотировался самовыдвиженцем на промежуточных выборах в парламент, однако занял четвертое место.

89. Лада Булах - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион".

90. Евгений Петруняк – директор адвокатской компании Лекс-К. Помощник нардепа 4-го созыва от Нашей Украины Александра Гудимы. В 2010 году баллотировался в Львовский горсовет от Украинской социал-демократической партии.

91. Александр Мариковский – медиа-эксперт и руководитель Центра контент-анализа. Член общественной организации Автомайдан. Советник государственного секретаря Министерства информационной политики.

92. Александр Федиенко – глава Интернет-ассоциации Украины. Руководитель IT-компаний, основатель журнала Wireless Ukraine, член общественных советов при НКРСИ и Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

93. Александр Мотовиловец – операционный директор Prozzoro.Продажі. Советник министра инфраструктуры. Участник проекта Люди важны.

94. Анна Колесник - судебный эксперт в Харьковском научно-исследовательськом экспертно-криминилистическом центре МВД. 25 лет. Окончила юридический факультет Харьковского национального университета имени Ярослава Мудрого.

95. Елизавета Богуцкая – активистка и блогер. Уроженка Крыма. Была соратницей Михаила Саакашвили.

96. Артем Нагаевский – предприниматель. Глава правления логистической компании АТП 13058. Специализируется на макроэкономических исследованиях и стратегическом прогнозировании. Член команды Зеленского на президентских выборах в Киевской области. Человек с такими же инициалами работал помощником нардепа 4-го созыва Виктора Тимошенко и нардепа 6-го созыва Олега Надоши (Партия регионов).

97. Никита Потураев – политолог. Эксперт общественной организации Quantum Future Lab. Также работал экспертом в партии УКРОП.

98. Павел Якименко – директор компании Интерплекс, которая занимается строительством и обслуживанием нежилого имущества. Был депутатом Харьковского районного совета.

99. Михаил Соколов – партнер в компании КесаревКонсалтинг. Эксперт налоговой группы в Реанимационном пакете реформ. Замглавы Всеукраинского аграрного совета. До 2018 года являлся гражданином России. Работал ведущим специалистом управления региональной политики в российской нефтяной компании ЮКОС. Также работал членом команды антикризисного управления корпорации Интерпайп олигарха Виктора Пинчука.

100. Артем Кунаев – замглавы управления по маркетингу и продаже вертолетной техники компании Мотор Сич. До этого работал инженером в этом же департаменте. Президентом Мотор Сич является нардеп 5-8 созывов Вячеслав Богуслаев.

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101. Дмитрий Припутень – юрист и доктор наук в области права.

102. Максим Павлюк – заместитель военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона. Ранее временно исполнял обязанности прокурора военной прокуратуры Луганского гарнизона. Проходил службу в военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона на должности следователя.

103. Василий Мокан – политконсультант. Вместе с лидером партии Дмитрием Разумковым руководит Украинской политконсалтинговой группой.

104. Роксолана Пидласа - советница и спикер министра экономического развития и торговли Степана Кубива. В 2014-2015 годах работала в Американской торговой палате в Украине.

105. Богдан Торохтий – руководитель Центра комплексной безопасности (Кропивницкий). Это частная охранная служба. В 2006 году Торохтий баллотировался в Кировоградский горсовет от партии Пора.

106. Оксана Дмитриева - стоматолог и эксперт по вопросам здравоохранения. Родом из Днепра. Руководитель стоматологической клиники Status Dental Studio в Киеве. Муж Илья Цюрупало - также владелец стоматологической клиники Illi Dental medical center.

107. Маргарита Шол - доверенное лицо Зеленского на президентских выборах по 58-му избирательному округу (Мариуполь).

108. Андрей Костин - адвокат, замглавы Совета адвокатов Одеской области. Директор адвокатской компании Право.

109. Руслан Горбенко – экс-депутат Луганского горсовета от Партии регионов. Владелец компании Интершина UA. Данная фирма участвовала в ряде госзакупок. В частности Интершина Горбенко выиграла тендер на поставку шин для Минобороны на сумму около 60 млн гривен. Кроме того, по данным сайта Наші гроші, в 2015 году Автобаза управления делами ВР закупило у фирмы Горбенко комплект из четырех летних шин на 494 тысячи гривен.

110. Андрей Жупанин - юрист международной компании DLA Piper Ukraine.

111. Ростислав Тистык - сын экс-депутата Львовского горсовета от партии Свобода Ярослава Тистыка. Отец владеет бизнесом в области аренды недвижимости, торговли и общественного питания.

112. Евгения Кравчук – глава пресс-офиса партии Слуга народа. До этого руководила пресс-службой партии УКРОП. В 2015 году баллотировалась от УКРОПа в Киевский горсовет. Помощница нардепа от партии УКРОП Ирины Констанкевич.

113. Нелли Яковлева – еще один руководящий партнер в Украинской политконсалтинговой группой (вместе с Дмитрием Разумковым и Василием Моканом).

114. Сергей Гривко – член общественного совета при Черниговской ОГА. Представитель черниговской городской общественной организации Добровольцы. В 2015 году баллотировался в Черниговский горсовет от партии Наш край.

115. Петр Павловский – адвокат и правозащитник. Окончил юрфак Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

116. Ирина Аллахвердиева - специалист по страхованию. директор филиала австрийской страховой компании UNIQA в Николаеве. Работала замдиректора по развитию николаевской филии страховой компании Инго Украина

117. Елена Винтоняк - учредитель общественной организации "Общественный актив Ивано-Франковска", представитель команды Зеленского в Ивано-Франковске. В ходе президентской кампании перечислила 13 тысяч гривен Зеленскому.

118. Юрий Заславский – директор компании Макрус лтд (розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах). В 2010 и 2015 годах баллотировался в Хмельницкий горсовет от партии Поруч и Народной партии.

119. Андрей Задорожный - руководитель юридической фирмы Проксен. Основателем этой фирмы является его брат Александр Задорожный – нардеп 3-4 созывов, представитель президента Леонида Кучмы в парламенте, член Высшего совета правосудия (2004-2007), доверенное лицо кандидата в президенты Виктора Януковича (2004). В 2003 году заместителем директора фирмы Проксен был экс-председатель Центризбиркома Михаил Охендовский.

120. Остап Шипайло вероятно, львовский бизнесмен, владелец ряда строительных и энергетических компаний, в частности КарпатБуд Девелопмент и Львовская энергетическая. С таким же ФИО есть и львовский сноубордист. Пресс-служба пообещала предоставить информацию об этом кандидате в течение дня.

121. Иван Шинкаренко – директор компаний Духм'яна піч и Флауэр Сервис. Обе компании занимаются оптовой торговлей фарфором, стеклянной посудой и средствами для чистки. Инженер Института возобновляемой энергетики Академии наук Украины.

122. Ольга Совгиря — профессор кафедры конституционного права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.

123. Владимир Крейденко – кандидат наук по госуправлению Национальной академии государственного управления при президенте Украины. В 2011-2018 годах возглавлял партию Республиканцев (сейчас – партия Развитие и благосостояние). Был помощником нардепа от БПП Валерия Карпунцова. В Раде 6-го созыва работал помощником нардепа Владимира Вязовского (Наша Украина).

124. Тарас Тарасенко – основатель юридической компании СТС. Специалист в области банкротства. Фирма СТС сотрудничает с компаниями Укрбуд и КЮЗ (Киевский ювелирный завод).

125. Николай Сольский – соучредитель юридической фирмы Сольский и партнеры.

126. Павел Фролов - консультант аппарата Верховной Рады. Работал помощником нардепов 4-го созыва от Социалистической партии Украины Николая Рудьковского и Леонида Мордовца. Участник проект Новые лидеры на телеканале ICTV.

127. Михаил Новиков – старший партнер юридической фирмы Новиков и партнеры. В 2001-2015 годах – судья Киевского апелляционного хозяйственного суда. В 1996 году был назначен президентом Леонидом Кучмой судьей арбитражного суда Киева.

128. Виктория Подгорная – политконсультант. Участвовала в разработке стратегии и идеологии партии УДАР Виталия Кличко и программы партии УКРОП. Эксперт группы муниципального развития Реанимационного пакета реформ.

129. Елена Хоменко - директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии Квартал 95. Ранее работала на руководящих должностях в телеком и IT-компаниях. 

130. Анатолий Остапенко - директор юридической фирмы Альфаюрконсалтинг. В 2015 году баллотировался в Переяслав-Хмельницкий райсовет Киевской области по списку партии Батькивщина.

131. Татьяна Цыба - пресс-секретарь партии Слуга народа. Родилась в Кривом Роге. Была помощницей нардепа 4-го созыва Валерия Асадчева (Наша Украина), а также нардепа 6-го созыва Александра Клименко. В 2015 году баллотировалась в Киевский городской совет от партии УКРОП.

132. Иван Калаур – заведующий кафедры гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета. Автор нескольких учебных изданий вместе с представителем Зеленского в Раде Русланом Стефанчуком и его младшим братом Николаем.

133. Юлия Гришина - кандидат на должность судьи Касационного гражданского суда в составе Верховного суда, но не сдала экзамен. Муж Игорь Гришин работает в ГПУ. По данным "Чесно", в 2016 году начальник одного из управлений СБУ пытался склонить Гришина к получению взятки в размере 20 тысяч долларов. Эта сумма была обнаружена в помещении ГПУ. Однако, в дальнейшем по этому делу никому не было сообщено о подозрении.

134. Ольга Руденко – руководитель отдела PR и маркетинга студии Квартал 95 (2015 – май 2019).

135. Александр Копыленко – директор Института законодательства Верховной Рады (с 2014 года). Заслуженный юрист Украины. Награжден орденами За заслуги II и III степенй. В 2013-2014 годах – член Центральной избирательной комиссии.

136. Сергей Мандзий – депутат Хмельницкого горсовета от партии БПП. В 2015 году баллотировался от партии Петра Порошенко в мэры Хмельницкого (занял третье место). Был помощником нардепа Сергея Лабазюка от Воли народа. Окончил Технологический университет Подолье (Хмельниций национальный университет) в один год с Русланом Стефанчуком (1997 год).

137. Александр Санченко – эксперт по молодежной политике и молодежному маркетингу. Специалист GR-коммуникаций фестиваля Atlas Weekend. Организатор конкурса красоты StudMis Ukraine. Помощник-консультант нардепа от Самопомощи Алексея Скрыпника.

138. Денис Маслов – судья в отставке. В 2016 году был назначен судьей Днепровского райсуда Днепродзержинска (ныне – Каменское) Днепропетровской области сроком на пять лет. Однако в апреле 2018 года подал в Высший совет правосудия заявление об увольнении по собственному желанию. На президентских выборах был доверенным лицом Зеленского в Днепропетровской области.

139. Антон Швачко - информации о нем в открытом доступе нет. Пресс-служба партии сообщила, что ожидает от него биографических данных.

140. Сергей Кострийчук – основатель общественной организации Слуги народа.

141. Александр Божков - исполнительный продюсер Квартал 95.

142. Артем Михайлюк - менеджер IT-проектов, основатель медицинского сервиса записи на врачебный прием онлайн HELSI.me.

143. Александр Васюк - координатор юристов команды Зеленского, исполнительный директор Ассоциации развития судейского самоуправления Украины.

144. Дмитрий Ермоленко – вероятно, бизнесмен и владелец сети магазинов Butlers. Также сооснователь комплекса элитного жилья Pechersk Hills Residence. Ранее занимался fashion-ритейлом. Пресс-служба пообещала предоставить информацию об этом кандидате в течение дня.

145. Валентина Короленко - до начала 2019 года работала главным государственным инспектором таможенного поста "Кривой Рог" на Днепропетровской таможне. Родом из Кривого Рога.

146. Наталия Локтионова - менеджер по маркетингу. Работала в HR-агенстве Ancor Personnel Ukraine в Первой лизинговой компании (продажа автомобилей).

147.  Николай Тарарин – адвокат. Работал в юридической фирме Гелон, основателем которой является Сергей Ионушас – номер 38 в списке Слуги народа.

148. Инна Свириба - дизайнер интерьеров и декоратор. Родом из Тернополя. Училась в Европейской школе дизайна. Также имеет специальность "врач-гематолог".

149. Сергей Мельник – консультант по вопросам коммерческой деятельности и управлению. Родом из Нижегородской области РФ. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, а позднее - Национальную юридическую академию имени Я. Мудрого в Харькове. Работал юристом Тернопольского областного патологоанатомического бюро. 

150. Юлия Палийчук – сотрудник пресс-службы Слуги народа. Также дизайнер одежды. Супруг – политолог Юрий Палийчук.

Ожидайте анализ мажоритарщиков Слуги народа в ближайшее время. Конечно, после обнародования списка. 

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